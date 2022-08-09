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Новости Война
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Минобороны РФ о взрывах на территории аэродрома "Саки": "Произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Никакого огневого воздействия не было"

крим

В Минобороны РФ уверяют, что причиной серии громких взрывов в оккупированной Новофедоровке в Крыму является якобы "детонация нескольких авиационных боеприпасов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - уверяют в Минобороны РФ.

По их данным, "в результате взрыва никто не пострадал". Более того, "авиационная техника на аэродроме не повреждена".

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва", - добавляют в ведомстве.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", – утверждает российская сторона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские СМИ пишут о по меньшей мере 7 прилетах по объектам в оккупированном Крыму. Направляются скорые и пожарные машины, привлечена санавация. ВИДЕО

взрыв (6797) Крым (26419) Минобороны рф (937) аэродром (295)


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Топ комментарии
+72
Все таки прапорщик з крейсера Москва вижив, да зміг доплисти до Криму тільки зараз
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09.08.2022 16:56
+63
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09.08.2022 17:01
+55
конечно - никто не пострадал. людей там не было.
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09.08.2022 16:57
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Не забываем сказать "спасибо" нашим американским и европейским друзьям.
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09.08.2022 17:41 Ответить
Сколько раз дебилам говорили, чтобы не завозили в Крым просрочку!
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09.08.2022 17:42 Ответить
Из видео вырезали как Конашенков с мухобойкой гонится за снарядом Хаймарса...
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09.08.2022 17:45 Ответить
Козломордые хотят сказать, что этот феерверк нам обошелся по цене пачки сигарет?....Отличная новость...можно еще так же несколько раз...
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09.08.2022 17:45 Ответить
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09.08.2022 17:51 Ответить
НЛО?
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09.08.2022 19:05 Ответить
Осколок сдетонировавшего боеприпаса) подняло и подбросило 100 процентов)
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09.08.2022 19:14 Ответить
Точно! З рептілоїдами на борту!
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09.08.2022 19:27 Ответить
********** зробили жест доброї волі.
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09.08.2022 17:55 Ответить
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09.08.2022 18:06 Ответить
Pust budet kak kacapi xotiat,no ocen poxoze na Himars,kak raz 2 raketi ATAMCS.Na foto vydno sto byli dva zryva poscti todze moment
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09.08.2022 18:07 Ответить
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09.08.2022 18:27 Ответить
Наступні будуть обстріляні кацапські кораблі та підводні човни в Севастополі. Навіть не сумнівайтеся. Смерть кацапським власовцям!!!
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09.08.2022 18:31 Ответить
Мелі,емеля,твоя неделя... Далі буде ще цікавіше...
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09.08.2022 18:45 Ответить
Да ещё и погода нелётная...
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09.08.2022 18:46 Ответить
Нарешті!!!! Нарешті!!! Комусь набридло руйнування Миколаєва зі сраного Криму!!! Здається мені, що це так гучно повернувся найшанованіший генерал Марченко! Давайте ще вибухи! Уроди не мають права відпочивати!!!
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09.08.2022 19:07 Ответить
Визнати, що це зробила українська армія - означає для уйла, що треба застосовувати ядерну зброю
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09.08.2022 19:26 Ответить
Здетонували ********** - і так 7 разів
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09.08.2022 19:27 Ответить
пу вместе с ди ведут рф к краху наподобие 1917 г, совсем с ума сошли
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09.08.2022 19:29 Ответить
все что не в Кремле то хлопки и легкое задымление. все что не Хйло то потерь нет.
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09.08.2022 19:34 Ответить
ага з 2014 року вибухів не ьуло ,а тепер є ...розкажіть це Ванькам та Матрьонам ...Впевнений щоб свою бидломассу заспокоїти таке кажуть
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09.08.2022 19:34 Ответить
Это учения ...не переживайте! Усё рад кантролем!
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09.08.2022 19:41 Ответить
Ето ми ещьо нє начіналі
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09.08.2022 19:52 Ответить
Детонація кількох? Як на мене - жвава така детонація.
Прям така грибообразна хмаринка ... І не одна.
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09.08.2022 21:45 Ответить
не було не було і вот...какой поворот
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09.08.2022 21:50 Ответить
Всё идёт строго в соответствии с планом специальной военной операции, не верите у писькова спросите, он подтвердит ))))))
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09.08.2022 22:40 Ответить
А тепер гнилий вусатий картопляник з своїми холуями нехай роблять висновки! Тільки рипніться гниди *****,наші Хімарси спалять вас як тих полосатеньких жуків з баночки керосину!!!
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09.08.2022 23:46 Ответить
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