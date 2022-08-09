Минобороны РФ о взрывах на территории аэродрома "Саки": "Произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Никакого огневого воздействия не было"

В Минобороны РФ уверяют, что причиной серии громких взрывов в оккупированной Новофедоровке в Крыму является якобы "детонация нескольких авиационных боеприпасов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Около 15.20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", - уверяют в Минобороны РФ.

По их данным, "в результате взрыва никто не пострадал". Более того, "авиационная техника на аэродроме не повреждена".

"Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва", - добавляют в ведомстве.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", – утверждает российская сторона.

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