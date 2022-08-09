В Сакском районе оккупированного Крыма объявили эвакуацию после взрывов на военном аэродроме

После взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму так называемые "власти Сакского района" объявили эвакуацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - заявили в комментарии для росСМИ в "единой дежурной диспетчерской службе района".

При этом "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.

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