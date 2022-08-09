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Новости Война
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В Сакском районе оккупированного Крыма объявили эвакуацию после взрывов на военном аэродроме

крим,саки

После взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму так называемые "власти Сакского района" объявили эвакуацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - заявили в комментарии для росСМИ в "единой дежурной диспетчерской службе района".

При этом "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.

Также смотрите: Российские туристы бегут с пляжа после взрывов в оккупированной Новофедоровке: "Мамуличка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревяный домик". ВИДЕО

взрыв (6797) Крым (26419) Саки (29) аэродром (295)


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Топ комментарии
+62
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09.08.2022 17:23
+56
подлый мичман с крейсера москва, доплыл до берега с сигаретой в зубах - надо бежать !
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09.08.2022 17:19
+53
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09.08.2022 17:24
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МОНОЛОГ ПАДАЮЩЕЙ бомбы https://youtu.be/SVLns4jYZQ8
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09.08.2022 18:09 Ответить
9 августа отмечается Международный день коренных народов
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09.08.2022 18:10 Ответить
Чий Крим?
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09.08.2022 18:10 Ответить
шо суки, не вийшло дагаваріцца гдєта пасєрєдінє? Не на часі!
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09.08.2022 18:11 Ответить
По данным Крымской правозащитной группы, по меньшей мере 127 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования в Крыму, среди них - представители коренных народов Крыма
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09.08.2022 18:11 Ответить
Потерьнєт, але цілий район евакуюють.

Чістапаприколу

ватопітеки такі ватопітеки......
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09.08.2022 18:16 Ответить
Не, ну это как-то не то....Ну, предупреждать жеж надо, шоб люди заранее графинчик с горилочкою в морозилку поставили, а то придется неохлажденную за ТАКОЕ событие употреблять. Слава ЗСУ!👍
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09.08.2022 18:29 Ответить
уже накатил неохлажденную. Сейчас не до гурманства
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09.08.2022 22:40 Ответить
судя по масштабу видимого на расстоянии десятков километров явления неустойчивости границ сред с разной плотностью при ускорении под воздействием от проходящей ударной волны, то похоже на ликвидацию склада боеприпасов на аэродроме.
Вот только путаю (тройка по физике была ) - это неустойчивость Тейлора-Рэлея, или Рихтмайера_Мешкова? Если есть физики, то прошу восполнить этот мой пробел в знаниях.
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09.08.2022 18:31 Ответить
Я думаю що це нестабільність ефекту Допплера-Фізо.

о.
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09.08.2022 22:20 Ответить
та не, изменение частоты волн какое отношение имеет к экстремальной динамике газовых сред разной плотности.
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09.08.2022 22:45 Ответить
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09.08.2022 18:43 Ответить
Хотя небо и было безоблачным, но слегка хаймаросило....
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09.08.2022 18:45 Ответить
я так хочу чтобы химарс не кончались
за кацапами чтоб мчались...
за ними вслед..
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09.08.2022 20:27 Ответить
Не обмежуйтесь напівмірами, козляткі, з Крима евакуацію оголошуйте.
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09.08.2022 18:46 Ответить
Уже тікають! Дружині відео скинули - перед Кримським мостом пробка в кілька км!
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09.08.2022 19:04 Ответить
" Ты уже слышала,чта биндеравцы нашу военную базу бамбили?Тут на пляже все перепуганы..
-В Саках?
-Та не только,есть и абасравшиеся..."
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09.08.2022 19:11 Ответить
І в сцаках і в каках?
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09.08.2022 20:31 Ответить
Щось в Криму сонячна радіація піднялася. Власовці, у вас волосся та зуби ще не випадають?
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09.08.2022 18:57 Ответить
В этот день ссак в Крыму значительно прибавилось.
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09.08.2022 19:02 Ответить
Тільки повна евакуація всіх громадян російської федерації і колаборантів. Російських військових в полон і судити
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09.08.2022 19:15 Ответить
Хочу наступні вибухи на Кубані! Кубань наш! Азовське море повністю наш!!! Який же сьогодні гарний день на новини!!!
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09.08.2022 19:18 Ответить
Що кацапня,страшно стало? Та не може бути! вивсьоврьоті це не вибухи! Це всьо фейки!
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09.08.2022 20:29 Ответить
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