В Сакском районе оккупированного Крыма объявили эвакуацию после взрывов на военном аэродроме
После взрывов на авиабазе во временно оккупированном Крыму так называемые "власти Сакского района" объявили эвакуацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - заявили в комментарии для росСМИ в "единой дежурной диспетчерской службе района".
При этом "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после инцидента на аэродроме эвакуированы около 30 человек.
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Чістапаприколу
ватопітеки такі ватопітеки......
Вот только путаю (тройка по физике была ) - это неустойчивость Тейлора-Рэлея, или Рихтмайера_Мешкова? Если есть физики, то прошу восполнить этот мой пробел в знаниях.
о.
за кацапами чтоб мчались...
за ними вслед..
-В Саках?
-Та не только,есть и абасравшиеся..."