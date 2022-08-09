Оккупанты держали семью 2 суток на блокпосте в Васильевке: младенец попал в больницу, - Федоров

Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами уехать с временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня в больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями оккупанты держали на вражеском блокпосте в Васильевке двое суток и заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем", - говорится в сообщении.

Как отмечает Федоров, солдатам РФ не жалко ни детей, ни пожилых людей.

"Я призываю предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий!", - написал мэр Мелитополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завозят в Мелитополь массовку для проведения пророссийского "форума", - мэр Федоров