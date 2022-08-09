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Оккупанты держали семью 2 суток на блокпосте в Васильевке: младенец попал в больницу, - Федоров

область,запорізька,василівка

Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами уехать с временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня в больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями оккупанты держали на вражеском блокпосте в Васильевке двое суток и заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем", - говорится в сообщении.

Как отмечает Федоров, солдатам РФ не жалко ни детей, ни пожилых людей.

"Я призываю предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий!", - написал мэр Мелитополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завозят в Мелитополь массовку для проведения пророссийского "форума", - мэр Федоров

Мелитополь (615) оккупация (10188) эвакуация (2096) Федоров Иван (469)


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За все ответят твари козломордые.
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09.08.2022 17:46 Ответить
Твари козломордые должны отвечать вместе со своими подельниками тварями зелеными .
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09.08.2022 18:05 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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09.08.2022 17:48 Ответить
Іх би раньше времені в мир інои
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09.08.2022 18:09 Ответить
Если кто-то при вас будет восхищаться фильмом про Штирлица, где злые фашисты пытают младенца холодом у открытого окна, плюньте ему в его подлую кацапскую рожу.
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09.08.2022 18:49 Ответить
Коли це нацистам було когось шкода. В Батурині вони колись усіх дітей повбивали. А голомодом замори мільйони.
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09.08.2022 18:51 Ответить
 
 