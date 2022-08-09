Оккупанты держали семью 2 суток на блокпосте в Васильевке: младенец попал в больницу, - Федоров
Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами уехать с временно оккупированных территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Сегодня в больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями оккупанты держали на вражеском блокпосте в Васильевке двое суток и заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем", - говорится в сообщении.
Как отмечает Федоров, солдатам РФ не жалко ни детей, ни пожилых людей.
"Я призываю предоставить "зеленый" коридор жителям оккупированных территорий!", - написал мэр Мелитополя.
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