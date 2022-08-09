Оккупанты привезли в СИЗО Оленовки "международных экспертов", в том числе из Никарагуа и КНДР

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий привез в оккупированную Оленовку, в СИЗО, где были убиты украинские военнопленные, "международных экспертов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Слуцкого.

"Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе пленниками, выжившими после ракетной атаки. В состав группы входят журналисты и аналитики из Франции, Италии, Германии, Сербии, Никарагуа, КНДР. Достаточно представительная миссия ", – написал российский депутат.

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Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации жалуются и родственники бойцов полка "Азов".