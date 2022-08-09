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Новости Война
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Оккупанты привезли в СИЗО Оленовки "международных экспертов", в том числе из Никарагуа и КНДР

оленівка,слуцький

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий привез в оккупированную Оленовку, в СИЗО, где были убиты украинские военнопленные, "международных экспертов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Слуцкого.

"Международный экспертный пул смог собственными глазами увидеть все разрушения и переговорить с очевидцами, в том числе пленниками, выжившими после ракетной атаки. В состав группы входят журналисты и аналитики из Франции, Италии, Германии, Сербии, Никарагуа, КНДР. Достаточно представительная миссия ", – написал российский депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия заявила о гибели еще одного пленника из "Азовстали"

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации жалуются и родственники бойцов полка "Азов".

Госдума (1262) пленные (2169) Слуцкий Леонид (18) военные преступления (1449)


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Топ комментарии
+24
а Великобритания Грэмом Филлипсом была представлена???
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09.08.2022 17:45
+16
орбана не пригласили. а только тот мог обьективно всё понять и обнародовать результаты.
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09.08.2022 17:46
+16
он недавно еле всплыл, не до этого ему
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09.08.2022 17:49
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Ага, з "гамнестіінтернейшл" нехай далі лайно на вентилятор закидають.
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09.08.2022 17:45 Ответить
Разхерячить зал засідань
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09.08.2022 17:57 Ответить
Пише ж КНДР
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09.08.2022 18:00 Ответить
а Великобритания Грэмом Филлипсом была представлена???
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09.08.2022 17:45 Ответить
C Абхазии и Северной Кореи?
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09.08.2022 17:45 Ответить
Ей, альо. Про Нікарагуа забув. Це тобі не хухри-мухри.
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09.08.2022 18:12 Ответить
орбана не пригласили. а только тот мог обьективно всё понять и обнародовать результаты.
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09.08.2022 17:46 Ответить
он недавно еле всплыл, не до этого ему
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09.08.2022 17:49 Ответить
Жаль, що не втопилася тварюка.
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09.08.2022 18:54 Ответить
гівно не тоне ...
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09.08.2022 18:54 Ответить
Ахаха)
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09.08.2022 19:25 Ответить
Російські "міжнародні експерти" авторитетно заявляють:
- Бе-е-е! Бе-бе-бе! Бе-бе! Ме-е-е-е-е!"
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09.08.2022 17:49 Ответить
А чого не через рік?..
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09.08.2022 17:49 Ответить
клоуни
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09.08.2022 17:51 Ответить
Нашёл забулдыг в московской подворотне... Приодел...
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09.08.2022 17:52 Ответить
Главное,что Никарагуа и сев Корея представлены! Ну и представители Машки люпен! А где зимбабве? Сомнительные особи! Ну другим низя! А то ещё что то не то найдут!
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09.08.2022 17:56 Ответить
Наверняка хвостовиков от "хаймерсов" накидали аж спотыкаются, еще и с нефедовки пусть навезут парочку - "полезные идиоты" с ******** слуцким всосут.
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09.08.2022 17:57 Ответить
не считается
без представителей Эритреи - НИЗАЧОТ
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09.08.2022 18:05 Ответить
Твари зеленые за предательство Азовцев есть большое желание разорвать до ушей ваши лживые рты,вы соучастники гибели наших воинов в Оленевке.
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09.08.2022 18:05 Ответить
Хреста на них нема -- Червоного
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09.08.2022 18:05 Ответить
боюся, що в них АЖ ДВА ХРЕСТА
гундяєвський і червоний
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09.08.2022 18:33 Ответить
Какие нах аналитики,если там должны быть сертифицированные експерты по взрыв веществам
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09.08.2022 18:06 Ответить
..їм потрібні вухаті слухачі! ..а фахівці по вибухівці потрібні вам! ..спокійніше шановний
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09.08.2022 20:47 Ответить
Вот и тут путлер обосра обложался... А Его великий эксперд и друг Шредер? Не, новость на уровне российским туристам бесплатно показали развалины Помпеи. В ответ они будут гневно писать о бесчеловечности и коварности вулкана Везувий...
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09.08.2022 18:06 Ответить
"експертов" привезли, а Красный крест не допустили?
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09.08.2022 18:06 Ответить
Как бы еще эксперты с 95 квартала не подтянулись с песней " Горіла ... палала ... "
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09.08.2022 18:09 Ответить
Кого зацікавлять висновки шозорашистського цирку?
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09.08.2022 18:11 Ответить
А "бульбофюрера" з картою чого не запросив?
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09.08.2022 18:14 Ответить
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09.08.2022 18:41 Ответить
там даже воронки от ракеты не было.
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09.08.2022 18:21 Ответить
Да уже выкопали поди!🤬
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09.08.2022 18:59 Ответить
А це бидло, теж "міжнародний екперт"?
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09.08.2022 18:39 Ответить
Як актор мені нравився -- а на старості шизанувся -- ліг під рашку
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09.08.2022 18:51 Ответить
Актерам платят мало, актерские пенсии маленькие - вот и продался, сученок!😡
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09.08.2022 19:02 Ответить
Пішов на йух разом з цими експердами.
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09.08.2022 18:48 Ответить
Без Західного Тімору та Сомаліленду я відмовляюся вважати усі експертні висновки за фахові!
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09.08.2022 18:52 Ответить
Ну без Бермуд це вопше курам на сміх
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09.08.2022 18:56 Ответить
А де ще бл**дь "міжнародні експерти" з Гондураса, Сомалі, Зімбабве, Абхазії та інших фуфел репаблік?????!!!!!
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09.08.2022 19:04 Ответить
А председателем этой авторитетной комиссии является представитель Эритреи или Афганистана не?
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09.08.2022 19:21 Ответить
какой наплыв знаменитостей ...
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09.08.2022 19:46 Ответить
..быдлонасекомыши с болот мацковии привезли хунвейбинов,а еще манкуртов привезут,цирк будет занятный...Смерть выродкам кремлевии ..
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09.08.2022 19:52 Ответить
Та хай балуються, кому треба - той знає
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09.08.2022 21:00 Ответить
Де вони нарили цих "експертів"? В яких наливайках і під якими заборами орки їх назбирали?
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14.08.2022 12:52 Ответить
 
 