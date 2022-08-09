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"Дія" будет принимать информацию о жилье, разрушенном РФ с 2014 года

дія

Кабинет Министров расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии РФ - к процессу привлекли приложение "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции, разработавшее соответствующее постановление.

"Если раньше через "Дію" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения в РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года", - пояснили в министерстве.

Подавать информационное сообщение можно самостоятельно через портал или приложение "Дія" в разделе "Поврежденное имущество". Это также можно сделать в ЦНАП или с помощью нотариуса. Более подробная информация по ссылке.

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Автор: 

жилье (911) Кабмин (14033) Дія (426)


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Зараз подадуть шо Порох дамбіл бамбас і все зруйнував.
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09.08.2022 18:25 Ответить
Треба все пофоткати завчасно чи як ?
Бо потім проблематично довести що в тебе в квартирі було.
Та і загалом, як порахувати вартість втраченого майна ?
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09.08.2022 18:49 Ответить
піар на крові...
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09.08.2022 19:40 Ответить
в ЖОДНІЙ країні вам без стосів паперів та рішень судів не компенсують майнові втрати!!
І в Україні теж... дурня повна. Замість реальної роботи -- налагодження відомства, призначення очільника, набрання персоналу, підпорядкуванню і т.п.
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09.08.2022 19:43 Ответить
 
 