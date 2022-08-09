"Дія" будет принимать информацию о жилье, разрушенном РФ с 2014 года
Кабинет Министров расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии РФ - к процессу привлекли приложение "Дія".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции, разработавшее соответствующее постановление.
"Если раньше через "Дію" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения в РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года", - пояснили в министерстве.
Подавать информационное сообщение можно самостоятельно через портал или приложение "Дія" в разделе "Поврежденное имущество". Это также можно сделать в ЦНАП или с помощью нотариуса. Более подробная информация по ссылке.
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Бо потім проблематично довести що в тебе в квартирі було.
Та і загалом, як порахувати вартість втраченого майна ?
І в Україні теж... дурня повна. Замість реальної роботи -- налагодження відомства, призначення очільника, набрання персоналу, підпорядкуванню і т.п.