Украинские медики возвращают в строй 80% раненых на фронте воинов, - Минобороны

Украинские медики демонстрируют высокий уровень профессионализма и возвращают в строй 80% раненых на фронте.

Об этом во время церемонии награждения лучших медиков страны Орденом Святого Пантелеймона - отличием "За самоотверженное служение украинскому народу, мужество и стойкость в борьбе за здоровье украинцев, за свободу и независимость Украины в войне с российским агрессором", сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно награждения медиков… Это наш медицинский фронт, а жизнь и здоровье наших воинов – это то, на что россияне направляют свое оружие. Это не только военные объекты, не только здания. Они хорошо понимают, что украинцы – это прежде всего дух, и нас нужно сломать как морально, так и физически. И поэтому наши медики, как гражданские, так и военные, – это те, кто в прямом смысле на фронте не дают россиянам сломить самых смелых из нас. Небольшая цифра: наши медики сегодня возвращают в строй 80% раненых. Наши медики военные сегодня делают уникальные операции и возвращают потерянные на фронте конечности. У нас на сегодняшний день организована система доставки с места ранения в лечебное учреждение такая, что мы успеваем провести эти операции. Это очень серьезный показатель", – сообщила Маляр.

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Она также подчеркнула, что сейчас идет страшная война, которую трудно было представить в ХХІ веке, однако сейчас впервые появился "исторический шанс поставить точку на имперских амбициях Российской Федерации, а в идеале даже разрушить это государство".

Маляр также обратила внимание на единство народа Украины, которого раньше не было никогда.

"Наконец-то сегодня мы все занимаем исключительно проукраинскую, прогосударственную позицию", - отметила заместитель министра, добавив, что на фронте никто не устал защищать Украину.

"На фронте никто не устал защищать Украину, и единственное, что могу оттуда передать, чтобы каждый украинец сегодня понимал: просто верить в ВСУ – этого мало для того, чтобы победить Российскую Федерацию. Мы должны понять, что каждый из нас сегодня воин: тот, кто в Украине остался, и тот, кто уехал, и наша нация сможет победить Россию только в случае, если каждый из нас будет воевать с врагом", - призвала заместитель министра обороны.