Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта на $4,5 млрд, - Минфин

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении нашей стране гранта в размере 4,5 млрд. дол. США, грантовые средства были выделены Соединенными Штатами.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

"Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Эти грантовые средства были предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

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"Выражаю благодарность правительству США и команде Всемирного банка, благодаря усилиям которых украинское правительство продолжает обеспечивать ритмичные выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат в условиях борьбы с агрессором. Грантовое финансирование чрезвычайно важно для нас, поскольку позволяет снизить долговую нагрузку на государственный бюджет Украины и думать о послевоенном восстановлении государства", - отметил во время подписания соглашения Марченко.

Грант от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд. дол. США будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.