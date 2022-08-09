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Новости Помощь Украине
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Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта на $4,5 млрд, - Минфин

банк,світовий

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении нашей стране гранта в размере 4,5 млрд. дол. США, грантовые средства были выделены Соединенными Штатами.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

"Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Эти грантовые средства были предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

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"Выражаю благодарность правительству США и команде Всемирного банка, благодаря усилиям которых украинское правительство продолжает обеспечивать ритмичные выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат в условиях борьбы с агрессором. Грантовое финансирование чрезвычайно важно для нас, поскольку позволяет снизить долговую нагрузку на государственный бюджет Украины и думать о послевоенном восстановлении государства", - отметил во время подписания соглашения Марченко.

Грант от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд. дол. США будет направлен на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

Автор: 

Всемирный Банк (449) Минфин (1556) помощь (7862) США (27073) финансирование (1807) грант (28)


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Ще раз - подякуємо дідьо Джо. Від усієї України. Хоча би за пенсію.
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09.08.2022 18:55 Ответить
Добре бо Європа шото телиця
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09.08.2022 18:58 Ответить
Чекаємо звіт Боневтіка з Буковелі...
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09.08.2022 19:01 Ответить
Ще б щурів повидушувати, тоді норм всім вистарчить.
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09.08.2022 19:01 Ответить
І закипить робота в країні Дурнів.
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09.08.2022 19:05 Ответить
Якби хоч зільонське тихо сиділо і не дзявкало...
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09.08.2022 19:07 Ответить
Зверніть увагу, що пенсії по 200-300 тис гривень для "еліти" ніхто не скоротив на час війни.
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09.08.2022 19:14 Ответить
Вони не тільки не скоротили а ще депутатам зряплату підняли щоб не бідували
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09.08.2022 19:38 Ответить
Які кредити? Москальські "заморожені" гроші хай Україні дають.
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14.08.2022 12:54 Ответить
 
 