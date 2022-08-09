РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9200 посетителей онлайн
Новости Война
6 410 11

На Бахмутском направлении отражен штурм оккупантов в районе Спорного, в направлении села Вершина враг имеет частичный успех, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 167-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Также с целью уточнения положения подразделений Сил обороны противник вел воздушную разведку БПЛА в районе сел Гай Черниговской области и Шалыгино Сумской области. 

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чепиль, Печенеги, Слобожанское. Нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В целях сковывания действий наших подразделений и недопущения перегруппировки продолжает систематические обстрелы позиций вдоль линии столкновения. Ведет перегруппировку подразделений Восточного военного округа, действующих в указанном направлении.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григоровки.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 640 человек, 223 самолета, 193 вертолета, 1 817 танков и 4 076 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск. Нанесены авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дач, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

Враг пошел на штурм в районе Спорного, но попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил. Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и разбежались, утраты неприятеля уточняются.

Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, но безуспешно. С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, также безуспешно, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки. В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях фиксировались обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка. Авиацию враг задействовал возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

Читайте также: Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ на Слобожанском направлении, - Генштаб

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации. Оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Николаев, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченково, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленая Роща, Белая Криница, Никополь, Княжевка и Добрянка. Враг нанес авиаудары вблизи Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгина. Вел воздушную разведку БПЛА недалеко от Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского, Николаевки и Кобзарцев.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинские подразделения стойко удерживают оборону и продолжают успешное выполнение определенных огневых задач. Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (6439)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Орки почти половину бтг с востока забрали и все равно у них там частичные успехи ... может командование стоит поменять на том направлении 🙄
показать весь комментарий
09.08.2022 19:15
+5
По картам Вершина уже захвачена как 5 дней
показать весь комментарий
09.08.2022 19:13
+5
Как же этот генштаб ******....Когда,когда уже за последние 4 месяца,наша армия будет иметь частковый успіх в напрямку Луганська чи Донецька??Бахмуту похоже пиз...ц.Еще один город будет в руинах,вслед за Северодонецком и Лисичанском.Так млять защищать....просто слов нет. Бесконечное отступление с апреля месяца.
показать весь комментарий
09.08.2022 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По картам Вершина уже захвачена как 5 дней
показать весь комментарий
09.08.2022 19:13 Ответить
Cкорее всего это в направлении Зайцевого от Вершины ибо да сама Вершина уже с неделю на картах обозначается как захвачена врагом
показать весь комментарий
09.08.2022 19:18 Ответить
Зайцево на бахмутском направлении не одно ,а два :одно около самого Бахмута сразу за Вершиной,другое ближе к Горловке возле недавно занятого противником Новолуганского
показать весь комментарий
09.08.2022 19:59 Ответить
Орки почти половину бтг с востока забрали и все равно у них там частичные успехи ... может командование стоит поменять на том направлении 🙄
показать весь комментарий
09.08.2022 19:15 Ответить
Справа в тому що вони забрали звідти російські бтг які не наступають а сидять по тилах.Наступають мобіки з лднр і потім вагнерівці.Тому наступальний потенціал орків на донбасі не зменшився.Плюс можливо наші звідти тоже відвели війська.
показать весь комментарий
09.08.2022 19:33 Ответить
Слава ЗСУ Бережіть себе Переможемо
показать весь комментарий
09.08.2022 19:30 Ответить
Вершину втратили, разом із жителями - Славу в цьому випадку кричати не треба
показать весь комментарий
09.08.2022 19:41 Ответить
Как же этот генштаб ******....Когда,когда уже за последние 4 месяца,наша армия будет иметь частковый успіх в напрямку Луганська чи Донецька??Бахмуту похоже пиз...ц.Еще один город будет в руинах,вслед за Северодонецком и Лисичанском.Так млять защищать....просто слов нет. Бесконечное отступление с апреля месяца.
показать весь комментарий
09.08.2022 20:18 Ответить
Не Генштаб должен обеспечивать боеприпасами. Когда идет круглосуточный и практически безнаказанный расстрел артой, РСЗО, авиацией, Солнцепеками населенных пунктов, то самая лучшая пехота не устоит. Дело банально - в снарядах, которые должны искать минобороны, МИД, ну и Президент с пацанами своими говорливыми из ОП. И ежедневно ГРАМОТНО выпрашивать новое тяжелое вооружение! Но все они больше пустопорожними видосиками, выступлениями и понтами заняты...
показать весь комментарий
09.08.2022 21:17 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
09.08.2022 20:30 Ответить
 
 