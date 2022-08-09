На Бахмутском направлении отражен штурм оккупантов в районе Спорного, в направлении села Вершина враг имеет частичный успех, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 09.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 167-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Также с целью уточнения положения подразделений Сил обороны противник вел воздушную разведку БПЛА в районе сел Гай Черниговской области и Шалыгино Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чепиль, Печенеги, Слобожанское. Нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации пытается вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В целях сковывания действий наших подразделений и недопущения перегруппировки продолжает систематические обстрелы позиций вдоль линии столкновения. Ведет перегруппировку подразделений Восточного военного округа, действующих в указанном направлении.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Маяков, Григоровки, Пискуновки, Верхнекаменского, Платоновки и Серебрянки, а также авиаудар возле Григоровки.

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На Бахмутском направлении оккупанты задействовали для огневого поражения артиллерию и танки в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Соледар, Зайцево, Торецк, Яковлевка, Белогоровка, Покровское, Кодема и Майорск. Нанесены авиационные удары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцева, Дач, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

Враг пошел на штурм в районе Спорного, но попал под кинжальный огонь наших воинов и хаотично отступил. Также оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения от наших защитников захватчики быстро изменили свои планы и разбежались, утраты неприятеля уточняются.

Также противник пытался провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, но безуспешно. С целью улучшения тактического положения враг вел наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, также безуспешно, с потерями отошел. Противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Невельское, Нетайлово, Красногоровка и Новобахмутовка. Нанесли авиаудары возле Марьинки, Красногоровки, Новоселовки и Авдеевки. В целях улучшения тактического положения враг вел наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях фиксировались обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка. Авиацию враг задействовал возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

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На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации. Оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Николаев, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченково, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленая Роща, Белая Криница, Никополь, Княжевка и Добрянка. Враг нанес авиаудары вблизи Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгина. Вел воздушную разведку БПЛА недалеко от Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского, Николаевки и Кобзарцев.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинские подразделения стойко удерживают оборону и продолжают успешное выполнение определенных огневых задач. Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.