Чубаров о взрывах на территории аэродрома "Саки": Граждане РФ только что получили первый "звонок". Уезжайте из Крыма уже сегодня

Граждане РФ, незаконно находящиеся в Крыму, получили первый "звонок" о необходимости немедленно покинуть оккупированную территорию.

Так прокомментировал информацию о взрывах в Новофедоровке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Граждане россии, незаконно пребывающие/поселившиеся в оккупированном рф Крыму! Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного рф Крыма. Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного рф Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!" – заявил Чубаров.

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