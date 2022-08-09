Минобороны Украины о взрывах на аэродроме в оккупированном Крыму: Еще раз напоминаем о запрете курения в неустановленных местах
Министерство обороны Украины прокомментировало пожар на территории военного аэродрома в Новофедоровке в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
"О пожаре на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.
"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!" - отметили в министерстве.
Напомним, во вторник произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории оккупированного Крыма.
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Браво!
сьогодні День початку військових дій по визволенню Крима!
ми чекали на цей день довгих 8 років !!!
- 13х Cу-30СМ
- 12х Су-24М/Р
- 1х Ил-76
- 6х вертолётов
(напишите, кто опознал)
https://t.me/war_monitor/1464
Крим де-сакралізований і поставлений в один ряд з окупованими Донбасом та Таврією!
Крим це така ж область України і об'єкт військових дій по визволенню !
щоб не було ілюзій.....
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
Головний чинник російської пропаганди - пригнічення власного охлосу "во імя вєлічія держави". Вони можуть жити в гімні і терпіти стільки - скільки треба для підтримання величі росії. Як на міжнародному фронті, так і всередині боліт.
Один збитий Калібр нашою ППО - це мінус 32 тролейбуси чи 11 шкіл в Самарі. Кацли цього ніколи не зрозуміють. Їм не потрібний добробут їхніх дітей, тому що вони і так погано живуть. Вєлічіє!
І зараз це велічіє не дає змоги нікому на росії вказати чого ж саме відбулись ці хлопки на аеродромі Сак біля Новофедорівки. Буде що хочеш, але можна приховати відсутність ППО та нікчемність агітпрому перед західним озброєнням.
Тепер ми точно можемо все. І бавовна по усій території росії буде плодитись і колоситись.
Сьогодні відкрилися гарячі тури не тільки в українському Криму. І це точно не остання
Слава ЗСУ!
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https://www.youtube.com/watch?v=7NE4_kobPr0
а тепер
курять вялого..присмокуя..
"крымнаш" почемуто сваливает
Написали б просто - "Ми завдали цього удару, завдаватимемо ще, наступний можливо Кримський міст. Так буде аж до нашої перемоги! Слава Україні!"
военный аэродром "Нитка", склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка.
Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.
По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.
Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось. https://t.me/Sharpreview/16241 https://t.me/Sharpreview/16241
https://www.youtube.com/watch?v=XcqN8P0hZzk
Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Украины в конфиденциальном комментарии американскому журналисту Майклу Вайсу заявил, что взрывы на военном аэродроме в районе военного аэродрома Саки под Новофедоровкой в оккупированном Крыму - "лишь разогрев".
"Только что сообщил высокопоставленному чиновнику Минобороны Украины об этих ошеломляющих дальних ударах по российской авиабазе в Крыму. Его ответ: "Это просто разогрев", - отмечено в сообщении.
Более того, Вайс рассказал о разговоре с военным экспертом по ракетным и артиллерийским системам НАТО Томасом Тайнером, который на 90% уверен, что ВСУ нанесли ракетный удар по военному объекту американским оперативно-тактическим ракетным комплексом ATACMS. "Его вердикт: 90% - это ATACMS, 10% - это крылатые ракеты", - отметил журналист.
После удара украинских военных по Антоновскому и Каховскому мостам, войска РФ начали вывозить из Херсона свои семьи, информирует Херсонская ОВА в https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02CB3e7kFwj4Z2qUuHnBVrG7PaAPi2RckXMMVaRmwf1SDihFSnmRknfXiojZhrkeeol Facebook .
«В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам в оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне», - говорится в сообщении.
8 августа украинцы снова ударили по Антоновскому и Каховскому мостам, заявила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что действия ВСУ оказывают существенное влияние на моральное состояние оккупантов, а также на их боеспособность.
серйозні Військові нічого не підтверджують і нічого не спростовують...
"горіли папіроси"
Но, чтобы не растекаться мыслями по древу на тему визиток, можно было написать короче - это не мы
Люблю армійський гумор!
випуск Лад..помаранчго кольору для батьків знищіних кацапів..
Нова модель-"Лада-200" "Помінальная"
https://www.youtube.com/channel/UCZR9cnqKQ6gH5LQOxV0C_QA Тархов Вадим https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ&lc=UgwE6DE6imic9ubmjIB4AaABAg 2 дні тому
Летят на "Ладе "как в карете. На свежие могилы сыновей. И с завистью глядят на них соседи, Родившие когда-то дочерей.