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Новости Война
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Минобороны Украины о взрывах на аэродроме в оккупированном Крыму: Еще раз напоминаем о запрете курения в неустановленных местах

крим,саки

Министерство обороны Украины прокомментировало пожар на территории военного аэродрома в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

"О пожаре на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины!" - отметили в министерстве.

Также читайте: Чубаров о взрывах на территории аэродрома "Саки": Граждане РФ только что получили первый "звонок". Уезжайте из Крыма уже сегодня

Напомним, во вторник произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе на территории оккупированного Крыма.

взрыв (6797) Крым (26419) Минобороны (9408) аэродром (295)


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Топ комментарии
+54
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09.08.2022 19:30
+41
Крим - це Україна
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09.08.2022 19:22
+38
Це вже той випадок, коли не куріння, а паління...
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09.08.2022 19:22
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Це вже той випадок, коли не куріння, а паління...
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09.08.2022 19:22 Ответить
Ну что, сегодня - День открытия военных действий на территории оккупированного Крыма! )
Браво!
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09.08.2022 19:38 Ответить
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09.08.2022 19:48 Ответить
І ще підпис: "Кохання - це дивитися разом, як палає Кримський міст"
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09.08.2022 20:37 Ответить
так!

сьогодні День початку військових дій по визволенню Крима!

ми чекали на цей день довгих 8 років !!!
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09.08.2022 20:00 Ответить
Багато чого поставляється від союзників, про що ми дізнаємося через три місяці і більше... як і ці ракети, про які всі мовчали.... а вони вже є в нас https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ

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09.08.2022 23:27 Ответить
На данный момент достоверно известно, что на открытых площадках аэродрома Саки за 4 часа до удара находились:

- 13х Cу-30СМ
- 12х Су-24М/Р
- 1х Ил-76
- 6х вертолётов
(напишите, кто опознал)
https://t.me/war_monitor/1464
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09.08.2022 19:40 Ответить
Іл-76 відповз у кущі, ска https://t.me/war_monitor/1465 https://t.me/war_monitor/1465

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09.08.2022 20:11 Ответить
Крим - це Україна
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09.08.2022 19:22 Ответить
сьогодні Великий день !!!!

Крим де-сакралізований і поставлений в один ряд з окупованими Донбасом та Таврією!
Крим це така ж область України і об'єкт військових дій по визволенню !

щоб не було ілюзій.....
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09.08.2022 19:59 Ответить
Українська100%-ва БАВОВНА!!!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
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09.08.2022 19:24 Ответить
Героям слава !!
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09.08.2022 19:29 Ответить
Щоб ви розуміли по Саках, Криму, аеродромах і не тільки.

Головний чинник російської пропаганди - пригнічення власного охлосу "во імя вєлічія держави". Вони можуть жити в гімні і терпіти стільки - скільки треба для підтримання величі росії. Як на міжнародному фронті, так і всередині боліт.

Один збитий Калібр нашою ППО - це мінус 32 тролейбуси чи 11 шкіл в Самарі. Кацли цього ніколи не зрозуміють. Їм не потрібний добробут їхніх дітей, тому що вони і так погано живуть. Вєлічіє!

І зараз це велічіє не дає змоги нікому на росії вказати чого ж саме відбулись ці хлопки на аеродромі Сак біля Новофедорівки. Буде що хочеш, але можна приховати відсутність ППО та нікчемність агітпрому перед західним озброєнням.

Тепер ми точно можемо все. І бавовна по усій території росії буде плодитись і колоситись.

Сьогодні відкрилися гарячі тури не тільки в українському Криму. І це точно не остання

Слава ЗСУ!
Прайс (с) https://t.me/PriceTimeBest/3425 https://t.me/PriceTimeBest/3425

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09.08.2022 19:45 Ответить
znachet tochno ZSU postaralis oiiiiii harashooooo , maladci hlopci !!!!! predstavljaju kak budut rvatsa vatnie pukani
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09.08.2022 19:25 Ответить
Кацапскіє свіньї-ви скора савсєм докурітєсь....
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09.08.2022 19:26 Ответить
знатный троллинг.... )
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09.08.2022 19:26 Ответить
На 5 балів !))
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09.08.2022 19:29 Ответить
Дуже приємна новина є
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09.08.2022 19:27 Ответить
Марку давай, давай марку!
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09.08.2022 19:28 Ответить
Так і треба ,,,, ой ой ,, а хто це був ,,, )))
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09.08.2022 19:28 Ответить
Ніяких вибухів не було.Це фейк.
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09.08.2022 19:28 Ответить
Хлопки!
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09.08.2022 20:27 Ответить
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09.08.2022 19:29 Ответить
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09.08.2022 19:29 Ответить
Осьце відео
https://www.youtube.com/watch?v=7NE4_kobPr0
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09.08.2022 20:04 Ответить
Як це не може встановити причину??? - Кацап смердючий заліз в Крим і наробив біду!!! І його обов"язково потрібно наказати!!!
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09.08.2022 19:29 Ответить
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09.08.2022 19:32 Ответить
https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1557026841537519617?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1557026841537519617%7Ctwgr%5E1665ba77e12b4a96a37cf5ad9dfedad4c417289e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2022%2F08%2Fkrym-na-prieme-chast-2%2F
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09.08.2022 19:30 Ответить
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09.08.2022 19:30 Ответить
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09.08.2022 19:33 Ответить
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09.08.2022 20:02 Ответить
спочатку палили цігарки
а тепер
курять вялого..присмокуя..
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09.08.2022 19:31 Ответить
можна ще паперові гривні випускати з видами сакських пляжив
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09.08.2022 19:31 Ответить
https://youtube.com/shorts/Nnse9svP1xQ?feature=share https://youtube.com/shorts/Nnse9svP1xQ
"крымнаш" почемуто сваливает
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09.08.2022 19:33 Ответить
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09.08.2022 19:37 Ответить
Наші кримчани пишуть: "Дев'ять довгих років я чекала побачити, як вони біжуть наче таргани!" 👌
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09.08.2022 19:37 Ответить
І чого тікають, Крим вже нєнаш?🤔
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09.08.2022 19:41 Ответить
По-справжньому буде смішно, коли москалі масово почнуть вивихати собі щелепи паляницею, щоб закосити під українців. Навіщо? Щоб татари їх не різали мало-мало.
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10.08.2022 02:40 Ответить
по правді кажучи мені ця відповідь не сподобалася - якась тупа, не зрозуміла і меншвартісна.

Написали б просто - "Ми завдали цього удару, завдаватимемо ще, наступний можливо Кримський міст. Так буде аж до нашої перемоги! Слава Україні!"
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09.08.2022 19:37 Ответить
Мож вам написать координаты, откуда будет следующий пуск по каазламордо-драныкоедам?
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09.08.2022 21:08 Ответить
Источник российского «Коммерсанта» (пост уже удален) сообщил, что в Крыму атаковали несколько объектов:
военный аэродром "Нитка", склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка.
Об этом рассказал «Ъ» источник в администрации Новофедоровки. В результате сгорели склады с боеприпасами и взлетная полоса. Погибли 3 человека. Нарушения правил противопожарной безопасности (как утверждают официальные источники Кремля) исключаются, так взрывы одновременно произошли в разных местах на значительном удалении друг от друга.

По прямой от Одессы до Крыма - около 250 км. У украинских войск есть ракеты Harpoon, которые поставили США через Данию. Они теоретически могли поразить объекты в Крыму.

Также Украина просила у США ракеты ATACMS для установок HIMARS, их дальнобойность составляет около 300 км. Об их поставках не сообщалось. https://t.me/Sharpreview/16241 https://t.me/Sharpreview/16241

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09.08.2022 19:38 Ответить
нашлись лётчики-курильщики. тотальный видеоконтроль аэродрома помог в поисках. на складе курили. теперь не отвертеться ))
https://www.youtube.com/watch?v=XcqN8P0hZzk
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09.08.2022 19:38 Ответить
Еще момент взрывов в Новофедоровке в оккупированном Крыму https://t.me/Ukraine_365News/33914
Высокопоставленный чиновник Министерства обороны Украины в конфиденциальном комментарии американскому журналисту Майклу Вайсу заявил, что взрывы на военном аэродроме в районе военного аэродрома Саки под Новофедоровкой в оккупированном Крыму - "лишь разогрев".
"Только что сообщил высокопоставленному чиновнику Минобороны Украины об этих ошеломляющих дальних ударах по российской авиабазе в Крыму. Его ответ: "Это просто разогрев", - отмечено в сообщении.
Более того, Вайс рассказал о разговоре с военным экспертом по ракетным и артиллерийским системам НАТО Томасом Тайнером, который на 90% уверен, что ВСУ нанесли ракетный удар по военному объекту американским оперативно-тактическим ракетным комплексом ATACMS. "Его вердикт: 90% - это ATACMS, 10% - это крылатые ракеты", - отметил журналист.
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09.08.2022 19:39 Ответить
После ударов ВСУ у оккупантов началась паника.

После удара украинских военных по Антоновскому и Каховскому мостам, войска РФ начали вывозить из Херсона свои семьи, информирует Херсонская ОВА в https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02CB3e7kFwj4Z2qUuHnBVrG7PaAPi2RckXMMVaRmwf1SDihFSnmRknfXiojZhrkeeol Facebook .

«В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам в оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне», - говорится в сообщении.

8 августа украинцы снова ударили по Антоновскому и Каховскому мостам, заявила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что действия ВСУ оказывают существенное влияние на моральное состояние оккупантов, а также на их боеспособность.
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09.08.2022 19:40 Ответить
Тролякі
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09.08.2022 19:42 Ответить
80-й рівень, не менше!
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10.08.2022 02:36 Ответить
..этик мать,курение до добра,быдлонасекомышей на болотах мацковии не доведет .
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09.08.2022 19:47 Ответить
Филиал Квартала-95?
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09.08.2022 19:52 Ответить
мімо !

серйозні Військові нічого не підтверджують і нічого не спростовують...

"горіли папіроси"
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09.08.2022 20:04 Ответить
Этот комментарий не достоин Минобороны. Он будет транслирован по всему миру и весь мир пожмёт плечами - типа это украинский Минобороны? Типа это смешно?
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09.08.2022 20:19 Ответить
Наші воїни Світла знищують імперію зла!
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09.08.2022 19:52 Ответить
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09.08.2022 20:00 Ответить
Крым бесспорно Украина
Но, чтобы не растекаться мыслями по древу на тему визиток, можно было написать короче - это не мы
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09.08.2022 20:03 Ответить
...А потролити лаптів?
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10.08.2022 02:35 Ответить
На каждой пачке пишут: КУРЕНИЕ УБИВАЕТ !
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09.08.2022 20:11 Ответить
За отдельными "хлопками" вскоре последуют "бурные продолжительные аплодисменты".
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09.08.2022 20:46 Ответить
...котрі переходять в овацію.
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10.08.2022 02:34 Ответить
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10.08.2022 00:25 Ответить

Люблю армійський гумор!
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10.08.2022 02:32 Ответить
автопрому мацковіі треба посилити
випуск Лад..помаранчго кольору для батьків знищіних кацапів..
Нова модель-"Лада-200" "Помінальная"
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10.08.2022 03:59 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCZR9cnqKQ6gH5LQOxV0C_QA

https://www.youtube.com/channel/UCZR9cnqKQ6gH5LQOxV0C_QA Тархов Вадим https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ&lc=UgwE6DE6imic9ubmjIB4AaABAg 2 дні тому

Летят на "Ладе "как в карете. На свежие могилы сыновей. И с завистью глядят на них соседи, Родившие когда-то дочерей.
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10.08.2022 10:29 Ответить
 
 