из Херсона после удара по Антоновскому мосту начали вывозить семьи военных РФ, - ОВА

После очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту из Херсона начали вывозить находившиеся в городе семьи военных РФ.

Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали", - сообщили в ОВА.

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Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, живших в Херсоне, говорится в сообщении.