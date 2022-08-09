из Херсона после удара по Антоновскому мосту начали вывозить семьи военных РФ, - ОВА
После очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту из Херсона начали вывозить находившиеся в городе семьи военных РФ.
Об этом в Facebook сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали", - сообщили в ОВА.
Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, живших в Херсоне, говорится в сообщении.
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+45 Максім ХОЙ #398010
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правда, вкрали сам Крим, але коли це було, хто ж 2014 рік пам"ятає?...
там сьогодні багато місць вільних з'явилось
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный". (С Маршак 1943 год)
Отец знакомого работает в УФСБ Крыма.
Сегодня срочно вызвали на совещание.
Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели.
Сейчас едем куда-то далеко за город.
Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Разве что чтобы избавится..... Тещу или свекровь...... Или для получения наследства, вместо развода... Но предварит застраховав.....
Они судят по себе и потому ссутся что ВСУ начнет стрелять по мирняку.
Потому и драпают.
Ну и нафуй.
А ты, судя по мышлению -недалеко от кацапов ушел.
а сейчас меньше 20.
прикинули куй к носу и решили, что Новороссия - плохая затея.
Це ж мала бути масовка голосів від "корінних херсонців", а тепер облом виходить?
нафуй.
Это ведь не только Украины касается - не зря же они на мерседесы наклеивали стикеры "трофейный". Это - прямое продолжение продвигаемой мысли, чточто типа "мы спасли гейропу от фашизма, и потому всё их - наше, а мы пока позволяем ей существовать, потому что мы такие добрые, а они этого не понимают, потому что такие не благодарные, и надо всё наше отобрать".
- А чай сухой?
- Ну как сухой....
- Блины ели?
- Их тоже было мало...