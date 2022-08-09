ВСУ нанесли удар по авиабазе в Крыму украинским оружием, - The New York Times
Защитники Украины нанесли удар по авиабазе в оккупированном Крыму, используя оружие украинского производства.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Газета пишет, что их собеседник, говоривший на условиях анонимности, "подтвердил, что за атакой стоят украинские силы".
"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте", - сказал источник NYT.
Украинский военный чиновник не раскрыл тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства.
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Полное видео взрывов на военном аэродроме. Крым Новофедоровка Саки
https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s
Вдарили "нептунами".
Тоді чомуб не надати і "гарпун",коли у ЗСУ вже таке є і застосовується?!
Ще б якось з "частковими успіхами" закінчити...