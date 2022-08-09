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Новости Война
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ВСУ нанесли удар по авиабазе в Крыму украинским оружием, - The New York Times

новофедорівка,саки

Защитники Украины нанесли удар по авиабазе в оккупированном Крыму, используя оружие украинского производства.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Газета пишет, что их собеседник, говоривший на условиях анонимности, "подтвердил, что за атакой стоят украинские силы".

Также читайте: Минобороны Украины о взрывах на аэродроме в оккупированном Крыму: Еще раз напоминаем о запрете курения в неустановленных местах

"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте", - сказал источник NYT.

Украинский военный чиновник не раскрыл тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства.

Крым (26419) ликвидация (3669) Саки (29) уничтожение (7176)


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Топ комментарии
+103
То чувство, когда не знаешь что безопасней - оставаться под обстрелами в Крыму или эвакуироваться через Крымский мост 😁
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09.08.2022 20:03
+96
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09.08.2022 20:02
+96
У Севастополі в госпіталі травили щурів і частина отрути потрапила до їжі, яку їли поранені російські солдати. 8 військових загинули, 18 у важкому стані - повідомляють європейські ЗМІ

Працівники військового шпиталю - українські диверсанти? 😄
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09.08.2022 20:04
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напишите еще что-нибудь хорошее!
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10.08.2022 01:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s


Полное видео взрывов на военном аэродроме. Крым Новофедоровка Саки

https://www.youtube.com/watch?v=nujySwgTi4M&t=12s
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09.08.2022 23:25 Ответить
В кого як,а в мене враженя що це сценарій "москва 2".
Вдарили "нептунами".
Тоді чомуб не надати і "гарпун",коли у ЗСУ вже таке є і застосовується?!
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09.08.2022 23:26 Ответить
нептун и гарпун над таким рельефом не летают - это противокорабельные ракеты.
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10.08.2022 00:31 Ответить
"Нептун" может быть доработан и использоваться как крылатая ракета низкого полета по наземным целям. Для этого у нее есть все конструктивные необходимые опции. Но этого должны захотеть военные, я не могу рисовать то сам для себя! Мы действуем строго по правилам, установленным законом", - рассказал генеральный конструктор
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10.08.2022 07:06 Ответить
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09.08.2022 23:27 Ответить
Крим - це Україна і їбашитимемо ми по центрах скупчення кацапні круглосуточно!
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09.08.2022 23:30 Ответить
Може це Нептуни, а може і Грім. Якщо Єхоча би декілька десятків ракет, до Грім, то це круто.
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09.08.2022 23:34 Ответить
https://t.me/box_of_pandora/20878 https://t.me/box_of_pandora/20878

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10.08.2022 00:45 Ответить
Гром, Нептун - вибирай.
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10.08.2022 01:13 Ответить
а сколько такаго оружия могло быть сделано к 24февраля...если бы не идиоты выбравшие врага Украины
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10.08.2022 01:15 Ответить
Ну.....якщо америкоси признають,ну не можу не згодитись, посто сил немає, респект Українському оборонпрому.
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10.08.2022 02:07 Ответить
Просто СУПЕР троллинг от американцев! "А эт не мы! Эт украинцы!" А теперь кацапы пусть репу чешут. Что прилетело, откуда прилетело, как долетело, а если ещё прилетит, а когда, а сколько, а куда???? Одни вопросы, однако.
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10.08.2022 02:38 Ответить
Никаких вопросов нет.Потому, что если прилетело, то надо что-то делать, принимать, что ПВО никуда не годное.А так -бавовна, хлопок, патерь нєт, люди не пострадали, а только моцкалі.
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10.08.2022 08:05 Ответить
Після крейсера "мацква" це друге свято. Хмари на небі, а в душі сонячний день

Ще б якось з "частковими успіхами" закінчити...
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10.08.2022 03:11 Ответить
Да бросьте вы поднимать КИПИШ ,это кацапские фашисты и нацики сами себя ,как говорится : бей своих чтобы чужие боялись
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10.08.2022 06:31 Ответить
Крымские грибочки.
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10.08.2022 08:39 Ответить
шас ***** посадить "под арест" командуючого ВКС за втрату всього в криму
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10.08.2022 13:07 Ответить
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