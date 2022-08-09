ВСУ нанесли удар по авиабазе в Крыму украинским оружием, - The New York Times

Защитники Украины нанесли удар по авиабазе в оккупированном Крыму, используя оружие украинского производства.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного "украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Газета пишет, что их собеседник, говоривший на условиях анонимности, "подтвердил, что за атакой стоят украинские силы".

Также читайте: Минобороны Украины о взрывах на аэродроме в оккупированном Крыму: Еще раз напоминаем о запрете курения в неустановленных местах

"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте", - сказал источник NYT.

Украинский военный чиновник не раскрыл тип оружия, но уточнил, что оно украинского производства.