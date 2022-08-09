В Украине будут судить разработчика приложения для трансляции антиукраинского контента, - Офис Генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении лица по факту оправдывания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Расследованием установлено, что уроженец Львовской области, долгое время проживавший на территории Донецка, разработал и распространял мобильное приложение для трансляции антиукраинского контента исключительно на территории отдельных временно оккупированных районов Донецкой области.
Отмечается, что с помощью этого применения на территории так называемой "ДНР" транслировалась искаженная информация об агрессии РФ на территории Украины. Обвиняемый пропагандировал "русский мир", осуществлял призывы к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, а также дискриминации на этнической основе.
Благодаря вмешательству правоохранителей трансляция антиукраинского контента на временно оккупированных территориях была прекращена.
Досудебное расследование осуществлялось следственным управлением Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, совместно с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
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Американский актер Стивен Сигал собирается снимать фильм о Донбассе и посетил колонию для украинских военнопленных в Еленовке
О визите Сигала в Еленовку сообщил https://t.me/SolovievLive/120292 российский телеведущий Владимир Соловьев.
Он написал, что Сигал «лично ознакомился с доказательствами, в том числе, осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных».
Глава самопровозглашенной ДНР Пушилин сообщил, что Сигал также пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО.
російський державний канал RTVI має юридичну особу та редакцію в США, але їх не називають іноагентами і не переслідує кремлівська влада, йдеться у розслідуванні видання «Проект».
Канал приховує справжнього власника. У 2019 році «Проект» довів зв'язок RTVI із менеджментом «ростеху» - компанії, яка відповідає за виробництво російської зброї. Тоді канал спробував сховати цей зв'язок й оголосив, що новим власником став американський ресторатор вірменського походження Мікаел Ісраелян.
Насправді RTVI має дві юрособи й Ісраелян став власником тільки американської (компанії Overseas media). Головною є російська - компанія RTVI Production. Нею володіє Ганна Дмитрик, яка раніше працювала в структурах, пов'язаних з «ростехом».
До того ж американське бюро не є самостійним - журналісти, які працюють у США, отримують редакційні завдання з москви.
💬 московський офіс після вторгнення росії в Україну зажадав від співробітників називати війну «спецоперацією», а 21 березня дав вказівку припинити ефір через те, що обговорювалась тема як російські вояки займають селища під Києвом і вторгаються до будинків місцевих жителів, - зазначили розслідувачі. https://t.me/spravdi/15058 https://t.me/spravdi/15058
відпустити!
нехай іде корегує вогонь асвабадітєлєй
Хтось зрозумів, що тут написано?