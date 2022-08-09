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В Украине будут судить разработчика приложения для трансляции антиукраинского контента, - Офис Генпрокурора. ФОТО

генпрокурор

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении лица по факту оправдывания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что уроженец Львовской области, долгое время проживавший на территории Донецка, разработал и распространял мобильное приложение для трансляции антиукраинского контента исключительно на территории отдельных временно оккупированных районов Донецкой области.

Отмечается, что с помощью этого применения на территории так называемой "ДНР" транслировалась искаженная информация об агрессии РФ на территории Украины. Обвиняемый пропагандировал "русский мир", осуществлял призывы к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, а также дискриминации на этнической основе.

Благодаря вмешательству правоохранителей трансляция антиукраинского контента на временно оккупированных территориях была прекращена.

Досудебное расследование осуществлялось следственным управлением Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, совместно с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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В Украине будут судить разработчика приложения для трансляции антиукраинского контента, - Офис Генпрокурора 01

Автор: 

русский мир (625) приложение (170) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+9
Коли людина - ідіот, то це надовго. А сігал ще й "корисний ідіот".
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09.08.2022 20:21
+7
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09.08.2022 20:24
+7
І бацька свого часу дочекається...

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09.08.2022 20:31
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іще гі*ном до берега прибитий...

Американский актер Стивен Сигал собирается снимать фильм о Донбассе и посетил колонию для украинских военнопленных в Еленовке

О визите Сигала в Еленовку сообщил https://t.me/SolovievLive/120292 российский телеведущий Владимир Соловьев.

Он написал, что Сигал «лично ознакомился с доказательствами, в том числе, осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных».

Глава самопровозглашенной ДНР Пушилин сообщил, что Сигал также пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО.
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09.08.2022 20:13 Ответить
Коли людина - ідіот, то це надовго. А сігал ще й "корисний ідіот".
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09.08.2022 20:21 Ответить
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09.08.2022 20:24 Ответить
І бацька свого часу дочекається...

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09.08.2022 20:31 Ответить
Сигал уже давно не "американский" а вполне себе русский.
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09.08.2022 20:34 Ответить
Сігал відпрацьовує заплачені орками бабло.
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10.08.2022 08:30 Ответить
А толку від вашого так званого суду, дадуть догану, або взагалі нічого не докажуть
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10.08.2022 08:32 Ответить
вкатати його в асфальт!
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09.08.2022 20:13 Ответить
Від зброї до цензури: у США досі функціонує пропагандистський телеканал RTVI

російський державний канал RTVI має юридичну особу та редакцію в США, але їх не називають іноагентами і не переслідує кремлівська влада, йдеться у розслідуванні видання «Проект».

Канал приховує справжнього власника. У 2019 році «Проект» довів зв'язок RTVI із менеджментом «ростеху» - компанії, яка відповідає за виробництво російської зброї. Тоді канал спробував сховати цей зв'язок й оголосив, що новим власником став американський ресторатор вірменського походження Мікаел Ісраелян.

Насправді RTVI має дві юрособи й Ісраелян став власником тільки американської (компанії Overseas media). Головною є російська - компанія RTVI Production. Нею володіє Ганна Дмитрик, яка раніше працювала в структурах, пов'язаних з «ростехом».

До того ж американське бюро не є самостійним - журналісти, які працюють у США, отримують редакційні завдання з москви.

💬 московський офіс після вторгнення росії в Україну зажадав від співробітників називати війну «спецоперацією», а 21 березня дав вказівку припинити ефір через те, що обговорювалась тема як російські вояки займають селища під Києвом і вторгаються до будинків місцевих жителів, - зазначили розслідувачі. https://t.me/spravdi/15058 https://t.me/spravdi/15058

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09.08.2022 20:20 Ответить
тю, так це ж нормальний хлопчина!
відпустити!
нехай іде корегує вогонь асвабадітєлєй
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09.08.2022 21:01 Ответить
"...За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно особи за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників..."

Хтось зрозумів, що тут написано?
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10.08.2022 09:42 Ответить
 
 