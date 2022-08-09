В Украине будут судить разработчика приложения для трансляции антиукраинского контента, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении лица по факту оправдывания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что уроженец Львовской области, долгое время проживавший на территории Донецка, разработал и распространял мобильное приложение для трансляции антиукраинского контента исключительно на территории отдельных временно оккупированных районов Донецкой области.

Отмечается, что с помощью этого применения на территории так называемой "ДНР" транслировалась искаженная информация об агрессии РФ на территории Украины. Обвиняемый пропагандировал "русский мир", осуществлял призывы к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, а также дискриминации на этнической основе.

Благодаря вмешательству правоохранителей трансляция антиукраинского контента на временно оккупированных территориях была прекращена.

Досудебное расследование осуществлялось следственным управлением Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, совместно с Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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