Сорванную с крепления якорную мину обнаружили на побережье моря в Одесской области

На юге Одесщины к побережью моря вынесло сорванную с крепления якорную мину. Благодаря своевременному реагированию и отсутствию на побережье отдыхающих никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

Военные еще раз подчеркивают, что море и побережье по-прежнему не является безопасной зоной отдыха.

Между тем, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в отдаленных безопасных районах. Наготове оккупанты держат 2 ракетоносца с 16 "Калибрами" и 1 вдк.

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