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Сорванную с крепления якорную мину обнаружили на побережье моря в Одесской области

міна

На юге Одесщины к побережью моря вынесло сорванную с крепления якорную мину. Благодаря своевременному реагированию и отсутствию на побережье отдыхающих никто не пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".

Военные еще раз подчеркивают, что море и побережье по-прежнему не является безопасной зоной отдыха.

Между тем, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в отдаленных безопасных районах. Наготове оккупанты держат 2 ракетоносца с 16 "Калибрами" и 1 вдк.

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минирование (1446) море (376) Одесская область (3629)


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Как же терь бо не втик поедет купаться в Одессу?
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09.08.2022 20:48 Ответить
В ресторане Море в Фонтанке, посетители сидели, чавкали, и с пофигизмом наблюдали за этой желизякой.
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09.08.2022 20:55 Ответить
 
 