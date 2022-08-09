Сорванную с крепления якорную мину обнаружили на побережье моря в Одесской области
На юге Одесщины к побережью моря вынесло сорванную с крепления якорную мину. Благодаря своевременному реагированию и отсутствию на побережье отдыхающих никто не пострадал.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Південь".
Военные еще раз подчеркивают, что море и побережье по-прежнему не является безопасной зоной отдыха.
Между тем, корабельная группировка врага продолжает маневрировать в отдаленных безопасных районах. Наготове оккупанты держат 2 ракетоносца с 16 "Калибрами" и 1 вдк.
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показать весь комментарий09.08.2022 20:48 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Володимир Шевченко #347198
показать весь комментарий09.08.2022 20:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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