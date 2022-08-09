Рада планирует увеличить расходы на оборону почти на 270 млрд грн, - Гетманцев

Согласно законопроекту 7644 о внесении изменений в госбюджет в 2022 году, расходы будут увеличены на 270,2 млрд грн, из которых на безопасность и оборону 269,5 млрд грн.

Об этом сообщает Верховная Рада в телеграм-канале, со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.

"Расходы только по госбюджету – без местных бюджетов и соцфондов – составят 58,7% прогнозного ВВП на этот год, если отталкиваться от последних оценок НБУ: 4540 млрд грн ВВП на 2022 год", - сказал он.

Депутат сообщил, что согласно законопроекту №7644, расходную часть планируют увеличить на 270,2 млрд грн, из которых 269,5 млрд предназначены на безопасность и оборону.

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"После принятия законопроекта плановые расходы государственного бюджета на 2022 год составят 2 663,5 млрд грн. Это более чем в 2 раза больше фактических расходов государственного бюджета 2021 года (1 297 млрд грн)", - отметил он.

Финансирование этих расходов, по словам Гетманцева, состоится "за счет внутренних заимствований и увеличения дефицита государственного бюджета с 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн".