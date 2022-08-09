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Новости Бюджет-2022 Война
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Рада планирует увеличить расходы на оборону почти на 270 млрд грн, - Гетманцев

гроші

Согласно законопроекту 7644 о внесении изменений в госбюджет в 2022 году, расходы будут увеличены на 270,2 млрд грн, из которых на безопасность и оборону 269,5 млрд грн.

Об этом сообщает Верховная Рада в телеграм-канале, со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.

"Расходы только по госбюджету – без местных бюджетов и соцфондов – составят 58,7% прогнозного ВВП на этот год, если отталкиваться от последних оценок НБУ: 4540 млрд грн ВВП на 2022 год", - сказал он.

Депутат сообщил, что согласно законопроекту №7644, расходную часть планируют увеличить на 270,2 млрд грн, из которых 269,5 млрд предназначены на безопасность и оборону.

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"После принятия законопроекта плановые расходы государственного бюджета на 2022 год составят 2 663,5 млрд грн. Это более чем в 2 раза больше фактических расходов государственного бюджета 2021 года (1 297 млрд грн)", - отметил он.

Финансирование этих расходов, по словам Гетманцева, состоится "за счет внутренних заимствований и увеличения дефицита государственного бюджета с 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн".

Автор: 

ВР (29273) госбюджет (1187) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+32
Менше ніж через місяць на Україну скинуть перші бомби і попруть перші колони орків.Потім - звязані руки перед пострілом в потилицю і масові поховання..
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09.08.2022 21:44
+24
На дороги ж не вистачить!!!!!!
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09.08.2022 21:37
+17
Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·

https://twitter.com/Chekalkin/status/1556715363936731144 23 ч

Валерій Прозапас:
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?

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09.08.2022 21:43
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Правила форума Совет форумчан
На дороги ж не вистачить!!!!!!
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09.08.2022 21:37 Ответить
Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·

https://twitter.com/Chekalkin/status/1556715363936731144 23 ч

Валерій Прозапас:
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?

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09.08.2022 21:43 Ответить
С самого начала все похоже на какой-то гадкий сценарий
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09.08.2022 22:16 Ответить
воно вже лижі мастить, аж стать поміняло?..
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09.08.2022 21:40 Ответить
Віина пересідаєм на всюдиходи
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09.08.2022 21:42 Ответить
Чути неможливо, всі ці зелені прізвища.
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09.08.2022 21:43 Ответить
Менше ніж через місяць на Україну скинуть перші бомби і попруть перші колони орків.Потім - звязані руки перед пострілом в потилицю і масові поховання..
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09.08.2022 21:44 Ответить
Смердючий шоте вистачить згадувати всяку нісенітницю порохомразь ,ти падло колоборант йди за короблю поки не заарештований ,смерть тобі зрадник
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09.08.2022 22:30 Ответить
Правда очі коле,,,,
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09.08.2022 22:53 Ответить
ти жалюгідний
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10.08.2022 10:31 Ответить
Наївся шашликів, зеленомордий? Хто тепер наживається на війні? Кому тепер вигідна війна? Виходить зеленський тепер барига на крові?
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10.08.2022 11:12 Ответить
А до вторгнення до цього не додумались. Аж коли смажений півень в сраку дзьобнув.
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09.08.2022 21:48 Ответить
23 лютого 2022 року.
Наступного дня відбулося повномаштабне вторгнення бізнеспартнерів пліснявої влади.
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09.08.2022 21:52 Ответить
пояснень не потрібно!

такий спосіб життя в тупорилих ZEмавп. вони не бачать далі своєї кишені. і навіть дії після жареного півня розглядаються через призму кишені. зауважу - тільки своєї кишені!
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09.08.2022 22:19 Ответить
гетьманцев-чорт!
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09.08.2022 21:48 Ответить
Воно геТМанцев, без м'якого знаку.
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09.08.2022 21:53 Ответить
...бо так і чує: ГЕТЬ!манцев..!
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09.08.2022 21:55 Ответить
22 лютого 2022 року

"Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.

"Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!"...

https://novynarnia.com/2022/02/22/getmanczev-vystupyv-proty-vydilennya-koshtiv-dlya-zsu-vyatrovych/
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09.08.2022 21:52 Ответить
Гетманцев должен быть выкинут из Украины ,как пособник Рашистов , все награбленное у этой мразюки конфисковать в пользу ЗСУ‼️
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09.08.2022 22:06 Ответить
и кто это "должен быть викинут" сделает ?

и самое интересное - каким способом ?

вот пошагово распиши, кто, когда и что должен сделать, чтобы его выкинули ?
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09.08.2022 22:58 Ответить
А перед війною 50 мільярдів "зажали"!
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09.08.2022 21:53 Ответить
а как же слова "найзеличнішого" про тех, кто типа, наживается на войне - "А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. При этом они общались очень много раз с президентом России. Я об этом знаю с разных источников".
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09.08.2022 21:57 Ответить
А що общеніє з президентом Росії може закінчити війну?
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09.08.2022 22:56 Ответить
Треба взяти до уваги, що цих 270 лярдів - це довоєнних 150, а після нового року можливо й менше. Тому Гєтманцеву не потрібно це подавати з таким пафосом.
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09.08.2022 21:57 Ответить
Гетманутий за день до війни кричав на весь парламент не збільшувати видатки на армію і натравлював нацгвардію з кийками на ФОПів
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09.08.2022 22:03 Ответить
приберіть цього вилупка
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09.08.2022 22:06 Ответить
Мабудь будуть асфальт ексгумувати та робити з нього Нептуни, клістрони для ППО, броню та ін...
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09.08.2022 22:11 Ответить
"ВЛАШТУВАВ ІСТЕРИКУ": ГЕТМАНЦЕВ ВИСТУПИВ ПРОТИ ВИДІЛЕННЯ ГРОШЕЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ

22.02.2022 17:53

Голова податкового комітету закликав не підтримувати розгляд відповідного законопроєкту.
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09.08.2022 22:13 Ответить
Знову та фсбЕшна пика вилізла
Нах підара за парєбрік
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09.08.2022 22:17 Ответить
може під поребрик?
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09.08.2022 22:54 Ответить
Помічник Сівковича... приложив руку для нищення країни. Але там всі такі.
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09.08.2022 22:20 Ответить
Давно пора , но крота Д'Ерьмака он вполне устраивае
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09.08.2022 22:20 Ответить
Раду і не тільки, майже поголівно, треба посадити на швабри та змусити прибирати роздовбаний парашею асфальт.
Це за все -за ігнорування погрози війни, за здачу півдня, за січневе рішення про 60млрд (а за що ми будемо будувати дороги, якщо гроші підуть на армію!)

Після війни кожному покидьку по швабрі в сраку і прибирати дороги з ранку до поки не попадають. І так назавжди!
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09.08.2022 22:25 Ответить
Гетманцев является "шестеркой" известного агента КГБ дохлого Совка Сивковича...
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09.08.2022 22:27 Ответить
дороги латайте
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09.08.2022 22:36 Ответить
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09.08.2022 22:38 Ответить
Та невже? Дійшло до ідіотів, що дорогами країну не захистиш?
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09.08.2022 22:39 Ответить
Алергія на це прізвище. Пишіть просто = Г =. Ми знаємо про кого це.
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09.08.2022 22:40 Ответить
Який же щедрий і патріотичний цей Гівнянцев - аж цілих 270 млрд знайшов на оборону.
А н-н-н-і, просто він взнав що Світовий банк кешу підкине Зєлі.
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09.08.2022 22:40 Ответить
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09.08.2022 22:43 Ответить
Бачу політичні зекурви прозріли?
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09.08.2022 22:52 Ответить
Мерзота гетьманців знову вилізло....прокладинка сівковича! Пнх!
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09.08.2022 22:55 Ответить
Когда уже его и его мамашку арестуют,всем же понятно на кого работает этот лакей сивковича.
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10.08.2022 07:25 Ответить
 
 