Рада планирует увеличить расходы на оборону почти на 270 млрд грн, - Гетманцев
Согласно законопроекту 7644 о внесении изменений в госбюджет в 2022 году, расходы будут увеличены на 270,2 млрд грн, из которых на безопасность и оборону 269,5 млрд грн.
Об этом сообщает Верховная Рада в телеграм-канале, со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.
"Расходы только по госбюджету – без местных бюджетов и соцфондов – составят 58,7% прогнозного ВВП на этот год, если отталкиваться от последних оценок НБУ: 4540 млрд грн ВВП на 2022 год", - сказал он.
Депутат сообщил, что согласно законопроекту №7644, расходную часть планируют увеличить на 270,2 млрд грн, из которых 269,5 млрд предназначены на безопасность и оборону.
"После принятия законопроекта плановые расходы государственного бюджета на 2022 год составят 2 663,5 млрд грн. Это более чем в 2 раза больше фактических расходов государственного бюджета 2021 года (1 297 млрд грн)", - отметил он.
Финансирование этих расходов, по словам Гетманцева, состоится "за счет внутренних заимствований и увеличения дефицита государственного бюджета с 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн".
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@Chekalkin
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https://twitter.com/Chekalkin/status/1556715363936731144 23 ч
Валерій Прозапас:
Тобто подальшого наступу рф не буде? Є якісь домовленності, про які ми не знаємо?
Будувати дорогу Запоріжжя-Донецьк під час підготовки референдуму з включення 80% Запорізької області до складу рф - це взагалі як?
Наступного дня відбулося повномаштабне вторгнення бізнеспартнерів пліснявої влади.
такий спосіб життя в тупорилих ZEмавп. вони не бачать далі своєї кишені. і навіть дії після жареного півня розглядаються через призму кишені. зауважу - тільки своєї кишені!
"Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.
"Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!"...
https://novynarnia.com/2022/02/22/getmanczev-vystupyv-proty-vydilennya-koshtiv-dlya-zsu-vyatrovych/
и самое интересное - каким способом ?
вот пошагово распиши, кто, когда и что должен сделать, чтобы его выкинули ?
22.02.2022 17:53
Голова податкового комітету закликав не підтримувати розгляд відповідного законопроєкту.
Нах підара за парєбрік
Це за все -за ігнорування погрози війни, за здачу півдня, за січневе рішення про 60млрд (а за що ми будемо будувати дороги, якщо гроші підуть на армію!)
Після війни кожному покидьку по швабрі в сраку і прибирати дороги з ранку до поки не попадають. І так назавжди!
А н-н-н-і, просто він взнав що Світовий банк кешу підкине Зєлі.