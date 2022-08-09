Оккупант рассказывает матери, как воюет на Херсонщинеі: "Командира роты и замкомандира просто пополам разорвало, их загрузили в пакет и увезли", - перехват ГУР. АУДИО
Российский оккупант, находясь в Херсонской области, рассказывает матери, как занимается мародерством и о потерях среди российских захватчиков.
Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупант признается матери, занимающейся мародерством: "- Скажи пожалуйста, ты же уехал без цепочек? Цепочки, которые на тебе, это все с солдат? - Да это, где нашел, где-то снял..."
Также рассказывает о потерях в подразделении: "Неделю назад командира роты и замкомандира, просто прилетело... В окоп нах#й, их просто пополам разорвало, их загрузили просто в пакет и увезли...".
"Мы тут сейчас стоим в обороне, потому что нас народа мало, чтоб идти в наступление", - описывает рашист ситуацию в Херсонской области.
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Судячи з усього, щоб засунули в окремий пакет, треба бути мінімум заступником командира батальону!
Або взагалі, командиром батальону...
...из-под соленых орешков.
Обоих.
МатПереМат
Виродки монгольські
Путин попросил оружие у партнёров в Северной Корее.
Как узнал Bloomberg, речь идёт о закупке у КНДР артиллерийских систем - причём достойного качества.
Вероятность оборонного сотрудничества увеличивает и тот факт, что КНДР недавно признала независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». https://t.me/charter97_org/80408
"і збулось оцца желанье лишь наполовину
ладу атец не получит, но купит резину"
тьфу.
Орки!!!! вАс "зрекошетять" всіх до одного, щоб у світі був МИР, СПОКІЙ, ЖИТТЯ!!!
Кому пощастить вижити( не дай БОГ конечно)---- учіть УКРАЇНСЬКУ МОВУ!!!
Все попереду!!!
Слава ЗСУ!!!
Слава УКРАЇНІ!!!
Нарешті і в "ДНР" зареєстровано перший одностатевий шлюб!
Телевизор смотрят, слушают, едят, пьют и им дышат.
Вот образчик мышления завсегдатая коментов на РиаНовости :
"Сейчас бегло по федканалам пробежался до новостей конца мая - уничтожено не менее 12 хаймарсов. Плюс появлялись новости что минимум один хаймарс нашим продали за $350 тысяч"
И сотни лайков. И тысячи репостов.
Орда сплотилась, как никогда.
Может это и к лучшему, не надо разбираться?
" - VPN есть? Рос ТВ смотришь?
- Есть. Не смотрю.
- Воооон туда, к следователю.
- А у меня нет, я смотрю.
- Тогда тебе вооон туда.
- Но там же стенка?
- Вот к ней и вставай."