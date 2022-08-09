Оккупант рассказывает матери, как воюет на Херсонщинеі: "Командира роты и замкомандира просто пополам разорвало, их загрузили в пакет и увезли", - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант, находясь в Херсонской области, рассказывает матери, как занимается мародерством и о потерях среди российских захватчиков.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупант признается матери, занимающейся мародерством: "- Скажи пожалуйста, ты же уехал без цепочек? Цепочки, которые на тебе, это все с солдат? - Да это, где нашел, где-то снял..."

Также рассказывает о потерях в подразделении: "Неделю назад командира роты и замкомандира, просто прилетело... В окоп нах#й, их просто пополам разорвало, их загрузили просто в пакет и увезли...".

"Мы тут сейчас стоим в обороне, потому что нас народа мало, чтоб идти в наступление", - описывает рашист ситуацию в Херсонской области.

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