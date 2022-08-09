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Новости Война
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Оккупант рассказывает матери, как воюет на Херсонщинеі: "Командира роты и замкомандира просто пополам разорвало, их загрузили в пакет и увезли", - перехват ГУР. АУДИО

Российский оккупант, находясь в Херсонской области, рассказывает матери, как занимается мародерством и о потерях среди российских захватчиков.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупант признается матери, занимающейся мародерством: "- Скажи пожалуйста, ты же уехал без цепочек? Цепочки, которые на тебе, это все с солдат? - Да это, где нашел, где-то снял..."

Также рассказывает о потерях в подразделении: "Неделю назад командира роты и замкомандира, просто прилетело... В окоп нах#й, их просто пополам разорвало, их загрузили просто в пакет и увезли...".

"Мы тут сейчас стоим в обороне, потому что нас народа мало, чтоб идти в наступление", - описывает рашист ситуацию в Херсонской области.

Также читайте: Рашисты о ситуации на фронте: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19598) разведка (4191) перехват (344)


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Топ комментарии
+27
Я так люблю коли вони питають "гдє наше ПВО". А в атвєт тішина…
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09.08.2022 22:15
+24
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09.08.2022 22:07
+14
Мамаша з сином
МатПереМат

Виродки монгольські
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09.08.2022 22:22
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09.08.2022 22:07 Ответить
Я так люблю коли вони питають "гдє наше ПВО". А в атвєт тішина…
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09.08.2022 22:15 Ответить
Ні, ну один раз їхнє ППО одну ракету ловлять. Собою
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09.08.2022 23:05 Ответить
Дремов еще живой?
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10.08.2022 00:09 Ответить
После бенефиса ВСУ в Крыму, эта новость не очень греет
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09.08.2022 22:08 Ответить
Кожному окупанту в пакет бігом марш
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09.08.2022 22:08 Ответить
Яка цікава ієрархія!
Судячи з усього, щоб засунули в окремий пакет, треба бути мінімум заступником командира батальону!

Або взагалі, командиром батальону...
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09.08.2022 22:13 Ответить
Вангую, що цей пакет викинуть у найближчий сміттєвий бак і забудуть. Чим менше трупів кацапів, тим менше треба платити родичам.
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09.08.2022 22:38 Ответить
их загрузили в пакет
...из-под соленых орешков.
Обоих.
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09.08.2022 22:16 Ответить
Не в пакет а в костюм від АТБ...
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09.08.2022 22:20 Ответить
Мамаша з сином
МатПереМат

Виродки монгольські
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09.08.2022 22:22 Ответить
Україна готова допомогти мішебраттям .... з пакетами!
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09.08.2022 22:23 Ответить
Подсказываю для уменьшения загрязнения пластиком: когда каZZап раздвояется, то нужны 2 пакета меньшего размера. Сокращается логистика, выбросы и загрязнение окружающей среды.
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09.08.2022 22:23 Ответить
сдєлка вєка на ринке пластіковой упаковкі

Путин попросил оружие у партнёров в Северной Корее.

Как узнал Bloomberg, речь идёт о закупке у КНДР артиллерийских систем - причём достойного качества.

Вероятность оборонного сотрудничества увеличивает и тот факт, что КНДР недавно признала независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». https://t.me/charter97_org/80408
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09.08.2022 22:30 Ответить
Чувакам ще повезло. мамки впізнають і отримають бабки на білі жигулі..А як тим що у вигляді того славного вертальотчика з к-52 що вчора в попелі лише щелепу і іконку знайшли. вони взагалі мать самі в ****.
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09.08.2022 22:38 Ответить
глазовий згадався, за пополам ))
"і збулось оцца желанье лишь наполовину
ладу атец не получит, но купит резину"
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09.08.2022 22:40 Ответить
тетка - да что там местные, ей насрать что там местные мирные кого они пришли "спасать"
тьфу.
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09.08.2022 22:43 Ответить
Нехай щастить.
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09.08.2022 22:45 Ответить
ну хоть в пакет собрали
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09.08.2022 22:48 Ответить
Передавайте привіт своїм мамам зараз, бо скоро......тільки кАбздону!!!!
Орки!!!! вАс "зрекошетять" всіх до одного, щоб у світі був МИР, СПОКІЙ, ЖИТТЯ!!!
Кому пощастить вижити( не дай БОГ конечно)---- учіть УКРАЇНСЬКУ МОВУ!!!
Все попереду!!!
Слава ЗСУ!!!
Слава УКРАЇНІ!!!
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09.08.2022 22:49 Ответить
нехай в пакєті і увєзут єнтого лаптєногого вмєстє с цепочкамі к єго мамашє
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09.08.2022 22:52 Ответить
Iaroslav Drobotun@yadrobotun

Нарешті і в "ДНР" зареєстровано перший одностатевий шлюб!

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09.08.2022 23:09 Ответить
А хто актив і хто пасив?
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09.08.2022 23:18 Ответить
чипушила зліва, але воно буде лариса.
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10.08.2022 09:04 Ответить
Вангую, что "женой" будет тот, что справа - так эта парочка напоминает Лолиту и (если не забыл, как ее мужа звали) Сашу.
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09.08.2022 23:19 Ответить
Оркам по чуть чуть починає доходити
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09.08.2022 23:16 Ответить
Какие **** тупорылые именно мамы этих ублюдков , тварей ,мразоты.. Да включите вы **** свои куриные мозги, кацапо -уровня, он не на работу поехал , водителем , сварщиком , врачом, он приехал на чужую землю ,Украину , убивать ,грабить разрушать, дети не дети старики молодые , не ужели не понятно ****... Дает напутствие , ты там береги себя, не болей , воюй разрушай грабь... ..**** тупорылая, как и все остальные кацапскорылые..
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09.08.2022 23:21 Ответить
Все, все без исключения.
Телевизор смотрят, слушают, едят, пьют и им дышат.
Вот образчик мышления завсегдатая коментов на РиаНовости :
"Сейчас бегло по федканалам пробежался до новостей конца мая - уничтожено не менее 12 хаймарсов. Плюс появлялись новости что минимум один хаймарс нашим продали за $350 тысяч"
И сотни лайков. И тысячи репостов.
Орда сплотилась, как никогда.

Может это и к лучшему, не надо разбираться?

" - VPN есть? Рос ТВ смотришь?
- Есть. Не смотрю.
- Воооон туда, к следователю.
- А у меня нет, я смотрю.
- Тогда тебе вооон туда.
- Но там же стенка?
- Вот к ней и вставай."
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10.08.2022 00:39 Ответить
Завдяки багаторічній діяльності РЕН ТВ у кацапів на будь який абсурд не виникає "когнітивного дисонансу".
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10.08.2022 04:41 Ответить
 
 