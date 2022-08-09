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Новости Война
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Великобритания и Франция будут поддерживать Украину сколько нужно, - Джонсон поговорил с Макроном

джонсон,макрон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах.

О телефонном разговоре двух лидеров сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Джонсон и Макрон согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имеют важное значение в ходе войны, и что нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны, говорится в сообщении о разговоре пресс-службы британского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон планирует прощальный визит в Украину, - The Telegraph

Джонсон_Борис (505) Макрон Эмманюэль (1355)


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Борис справжній Друг
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09.08.2022 22:49 Ответить
Легенда !
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09.08.2022 22:56 Ответить
последствия удара по аэродрому в Новофедоровке.....
(жаль короткое)
https://twitter.com/i/status/1557082018420346887
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09.08.2022 23:20 Ответить
Thanks
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10.08.2022 00:08 Ответить
Борис Чуприна - наша людина ! А мікрон - це москальський телефон.
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10.08.2022 00:41 Ответить
желаем видеть Бориса генсеком НАТО......
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10.08.2022 04:08 Ответить
А ви помітили що Макрон взагалі усунувся від питання російської агресії. Мабуть до нього таки дійшло що ЗЕпадаль це російський агент.
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10.08.2022 13:27 Ответить
 
 