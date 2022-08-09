Великобритания и Франция будут поддерживать Украину сколько нужно, - Джонсон поговорил с Макроном
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах.
О телефонном разговоре двух лидеров сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Джонсон и Макрон согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имеют важное значение в ходе войны, и что нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны, говорится в сообщении о разговоре пресс-службы британского правительства.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(жаль короткое)
https://twitter.com/i/status/1557082018420346887