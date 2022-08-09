Великобритания и Франция будут поддерживать Украину сколько нужно, - Джонсон поговорил с Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, а также поддерживать высокий уровень координации для удовлетворения потребностей украинцев в военных, гуманитарных и экономических вопросах.

О телефонном разговоре двух лидеров сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Джонсон и Макрон согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имеют важное значение в ходе войны, и что нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны, говорится в сообщении о разговоре пресс-службы британского правительства.

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