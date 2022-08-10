В Белом доме ответили, считают ли Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США.
Вашингтон поддерживает усилия Киева по защите суверенитета и территориальной целостности.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы поддерживаем усилия Украины, как вы знаете, защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, считают ли США Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США.
Напомним, в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины.
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Сьогодні стисло, бо досі хочеться переглядати відоси з Криму.
1. Кацапи цілий вечір плуталися в причинах та наслідках вибухів в Криму, в результаті народили щось типу «головотяпство» та «вся техніка цєлая». Допоки в мережі не з'явилися коротенькі відоси про прилеглу територію та знищений літак. Але це й зрозуміло, бо мокші бояться визнати нікчемність свого ППО, бо тоді будь-який хлопок викликатиме значно більшу паніку.
2. На Запорізькою областю ППО вночі збили дві ворожі ракети, за що хлопцям велика подяка!!!
3. Бавовна знову пройшлася по тилах орків. Палало в:
- Вольновасі, Донецької області;
- Кирилівці, Запорізької області;
- Токмаці, Запорізької області;
- Новій Каховці, Херсонської області;
- Новоолексіївці, Херсонської області.
4. На Херсонському напрямку добре попрацювали наші літачки (які по словах шайгі були знищені ще в лютому). ЗСУ завдали сім авіаударів по немитих, влучивши в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та в два опорні пункти в понад 40 км від Херсона.
5. Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту. Варто відмітити, що цим нафтопроводом мокшанська нафта в основному йде в Угорщину і є де-факто хабарем для Орбана та його партії. І тут такий нєжданчік. Орбан вже заявив, що хоче заплатити за транзит замість параши. Думаю, що в України є що отримати від Угорщини натомість.
6. Казахські банки почали відмовлятися проводити платежі «доньок» сбєрбанку, які потрапили під санкції США. Прикольно, що на фоні підтримка Казахстаном санкцій США, незабаром мають пройти спільні навчання Казахстану, параши та картофєльного маршала.
7. Державний департамент США схвалив виділення 89 мільйонів доларів на підтримку розмінування українських територій.
8. Після провалу операції «Бросок мангуста», Ху@ло оголосив нову війну, яку не здатен виграти, так само як війну в Україні. Ху@ло на повному серйозі оголосив війну АЛКОГОЛІЗМУ в мономістах параші. І це не жарт. Ху@ло вирішив боротися з алкоголізмом в параші… Та щє й депресивних мономістах, де з розваг тільки дешеве бухло та здохнути в Україні. Дивлячись на цей новий заскок ботоксного діда, десь в сторонці вже ригочуть «війна з фашизмом», «війна з корупцією», «роскосмос» та «імпортозамєщєніє».
9. Динамо Київ перемогло австрійський Штурм з рахунком 2-1.
10. Рівненський мацик пропонують внести до спадщини ЮНЕСКО, а Волинське соломоплетіння визнали нематеріальною культурною спадщиною України
Не знаю, що в цьому переліку робить остання новина, але тепер і ви живіть із знанням цієї інформації, як я
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Денис П'ятигорець