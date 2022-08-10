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Новости Война
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На юге ВСУ уничтожили командный пункт российской БТГ, 35 оккупантов и шесть единиц техники, - ОК "Південь"

знищення

На Южном направлении за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла семь ударов по врагу, уничтожены 35 захватчиков и шесть единиц техники.

Такие данные обнародовало в Фейсбуке Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной и сложной, но развитие ее под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет. Пытаясь вернуть утраченное положение, попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Удачи не имел, отступил", - говорится в сообщении.

В течение дня агрессор нанес два ракетных и три авиационных удара по подразделениям ВСУ. Пять крылатых ракет типа "воздух – воздух" были выпущены по самолетам Воздушных сил. Потери украинской авиации не допущены.

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Вместо этого ВСУ нанесли семь авиационных ударов: зафиксировано попадание в пять ячеек живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и в два опорных пункта более чем в 40 км от Херсона.

В Бериславском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА. Очередной "Орлан-10" был точно приземлен зенитно-ракетным подразделением, отмечают украинские военные.

В течение боевого дня подтверждены потери врага: 35 военных, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых танк Т-72 и командно-штабная машина.

Кроме того, уничтожен состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

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"Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетному удару 16 "Калибрами", - добавили в ОК "Південь".

армия РФ (19613) уничтожение (7183) Херсонская область (4875)


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Пішли до пекла рашисти 😠
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10.08.2022 02:03 Ответить
авиация - это хорошо. Это полезно для начала процесса осознания каждым расиянином неотвратимо надвигающегося *******.
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10.08.2022 02:24 Ответить
ОК "Південь" вже не вперше вигадує новий, досі нікому не відомий тип ракет - "Крилаті ракети "Повітря-повітря"!
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10.08.2022 02:32 Ответить
То може журналісти вигадують, а може ************ зброю американці дали. На мій погляд крилатою рокетою по літаках це дуже круто, вона летить так як він і досить довго може літати, раз випустили, і от вона літає-літає за літаком, а він політав , та й додому, на аеродром свій, а вона за ним, а літакоч сів і на заправку, тут то вона і ї*блись
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10.08.2022 06:16 Ответить
І мільйони палаючих пуканів кацапні та величезні пробки на керченському мосту - це теж ОК Південь!
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10.08.2022 02:56 Ответить
накуй он кому нужен этот блюдолиз?как по мне то ФСБ-ермак этими трюками только палит агентуру пытаясь создать им алиби
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10.08.2022 03:37 Ответить
А Тошу - радника за що ?
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10.08.2022 06:54 Ответить
Як же ж Україні без буданова, резніка та тохи? Фсьо, колапс влади.
Хоча у нас ще залишається дерьмак-татаров, Боневтік, хламідія зі стефанчуком та верещучка з безумною, ну і дрібніша шваль, як то гетманцев, трет'якова, кАКлета. Ціла ОПа, Кабмін, моностадо ВР, з ригами та "за бабломойського".
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10.08.2022 10:51 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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10.08.2022 10:52 Ответить
 
 