На юге ВСУ уничтожили командный пункт российской БТГ, 35 оккупантов и шесть единиц техники, - ОК "Південь"

На Южном направлении за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла семь ударов по врагу, уничтожены 35 захватчиков и шесть единиц техники.

Такие данные обнародовало в Фейсбуке Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной и сложной, но развитие ее под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет. Пытаясь вернуть утраченное положение, попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Удачи не имел, отступил", - говорится в сообщении.

В течение дня агрессор нанес два ракетных и три авиационных удара по подразделениям ВСУ. Пять крылатых ракет типа "воздух – воздух" были выпущены по самолетам Воздушных сил. Потери украинской авиации не допущены.

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Вместо этого ВСУ нанесли семь авиационных ударов: зафиксировано попадание в пять ячеек живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и в два опорных пункта более чем в 40 км от Херсона.

В Бериславском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА. Очередной "Орлан-10" был точно приземлен зенитно-ракетным подразделением, отмечают украинские военные.

В течение боевого дня подтверждены потери врага: 35 военных, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых танк Т-72 и командно-штабная машина.

Кроме того, уничтожен состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

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"Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетному удару 16 "Калибрами", - добавили в ОК "Південь".