На юге ВСУ уничтожили командный пункт российской БТГ, 35 оккупантов и шесть единиц техники, - ОК "Південь"
На Южном направлении за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла семь ударов по врагу, уничтожены 35 захватчиков и шесть единиц техники.
Такие данные обнародовало в Фейсбуке Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Обстановка в нашей операционной зоне остается напряженной и сложной, но развитие ее под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет. Пытаясь вернуть утраченное положение, попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Удачи не имел, отступил", - говорится в сообщении.
В течение дня агрессор нанес два ракетных и три авиационных удара по подразделениям ВСУ. Пять крылатых ракет типа "воздух – воздух" были выпущены по самолетам Воздушных сил. Потери украинской авиации не допущены.
Вместо этого ВСУ нанесли семь авиационных ударов: зафиксировано попадание в пять ячеек живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и в два опорных пункта более чем в 40 км от Херсона.
В Бериславском районе враг также пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА. Очередной "Орлан-10" был точно приземлен зенитно-ракетным подразделением, отмечают украинские военные.
В течение боевого дня подтверждены потери врага: 35 военных, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых танк Т-72 и командно-штабная машина.
Кроме того, уничтожен состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.
"Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетному удару 16 "Калибрами", - добавили в ОК "Південь".
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Хоча у нас ще залишається дерьмак-татаров, Боневтік, хламідія зі стефанчуком та верещучка з безумною, ну і дрібніша шваль, як то гетманцев, трет'якова, кАКлета. Ціла ОПа, Кабмін, моностадо ВР, з ригами та "за бабломойського".