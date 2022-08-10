РФ не хочет винить Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО, - ISW
Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО.
Так считают исследователи из американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар", - говорится в сообщении.
Эксперты предположили, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так і в бою: не давати ворогу на передишку,щоб він прийшов до тями.
Треба їх далі довбати,якщо є чим.
якщо воно з гною зроблено
Тільки "дрюг" Ердоган!?
Приблизно, як перші снаряди восени 1944 року стали для німецького населення першими ластівками того, що далека війна зі сторінок газет та звітів міністерства пропаганди прийшла до їхнього будинку і стає реальністю життя
Блин, или в замполиты на Раше трудоустраивают из гуманитарных соображений уже тех, кто не смог осилить восемь классов школы для детей с особыми проблемами...
Там, где пехота не пройдёт
И бронепоезд не промчится,
Тяжёлый танк не проползёт -
Там пролетит укропска птица!