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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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РФ не хочет винить Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО, - ISW

крим,новофедорівка

Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму, потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО.

Так считают исследователи из американского Института  изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар", - говорится в сообщении.

Эксперты предположили, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.

Читайте: В Белом доме ответили, считают ли Крым законной мишенью для Украины с оружием, предоставленным США.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы ​​в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

взрыв (6797) Крым (26421) россия (96095)


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Топ комментарии
+42
На Кримі у понаїхів спокійне життя закінчилось, шо війна десь там за обрієм. Тепер нахай трусяться і гавкають. Далі буде.
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10.08.2022 06:41
+35
ПВО у кацапов - муха не пролетит. С другими видами воздушных целей все немного сложнее
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10.08.2022 06:49
+26
Так раніше й вічно бухий мєдвєдеф грозився ядерною зброєю, якщо у Криму щось станеться. Видно засцяв.
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10.08.2022 06:42
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На Кримі у понаїхів спокійне життя закінчилось, шо війна десь там за обрієм. Тепер нахай трусяться і гавкають. Далі буде.
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10.08.2022 06:41 Ответить
Так раніше й вічно бухий мєдвєдеф грозився ядерною зброєю, якщо у Криму щось станеться. Видно засцяв.
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10.08.2022 06:42 Ответить
Просто гопник насцяв собі в штани, який ядерний удар. Ми кримский міст підірвемо, а вони скажуть, що то навчання.
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10.08.2022 08:44 Ответить
Лапатним аналагавнєтним аналагавнєтам-аналагав нєт...
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10.08.2022 06:42 Ответить
то 15 недопалків хтось кинув
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10.08.2022 06:46 Ответить
Крім Муждабаєва, хтось говорив, чи писав, про 15 ракет? Звідки ця інформація?
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10.08.2022 07:38 Ответить
Iз ставки )) А шо? Тобi ще не вiдзвонились?
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10.08.2022 09:23 Ответить
ПВО у кацапов - муха не пролетит. С другими видами воздушных целей все немного сложнее
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10.08.2022 06:49 Ответить
Ну так и хорошо, что это не Украина, скоро и "акт доброй воли" будет.
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10.08.2022 07:02 Ответить
В боксі тактика: не зупинятись після нанесення вдалих ударів.
Так і в бою: не давати ворогу на передишку,щоб він прийшов до тями.
Треба їх далі довбати,якщо є чим.
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10.08.2022 07:09 Ответить
І хто тепер буде в мацкалів купувати озброєння???
якщо воно з гною зроблено
Тільки "дрюг" Ердоган!?
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10.08.2022 07:12 Ответить
Гарно але мало!!!
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10.08.2022 07:14 Ответить
Тут психологія. Треба щою моцкалики звиклись з думкою що їх можна іпати. Це як жаба яку потрохи варить - не помітить що її вже зварили.
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10.08.2022 07:28 Ответить
Для Росії це не так ганебна військова поразка для армії (звичайно, і вона теж, оскільки хвалені ППО та "аналоговнетные" С-300/400 виявилися дірявими, як старі штани), скільки жорстокий психологічний удар для неселення.
Приблизно, як перші снаряди восени 1944 року стали для німецького населення першими ластівками того, що далека війна зі сторінок газет та звітів міністерства пропаганди прийшла до їхнього будинку і стає реальністю життя
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10.08.2022 07:15 Ответить
Мені от цікаво а ви часом не адепт альтернативної історії бо те що ви написали це або незнання історії або ви альтернативщик. В 1944 5 років тривала війна союзники вже який рік бомбардують німців і сотні тисяч солдат вермахту служать в ППО.
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10.08.2022 09:26 Ответить
Берлін бомбили з перших днів війни
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10.08.2022 09:55 Ответить
Нормальна тема. Можна ху@рить далі. "Хлапок нєскалькіх ***********" нас цілком влаштовує.
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10.08.2022 07:22 Ответить
І не треба, кацапні ще бачити вибухв в Мацкві так Санкт Ленінградах і інших ****** (як вони свою країну називають)!
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10.08.2022 07:26 Ответить
Щоб авіаційна бомба, заряджена тротилом, або гексагеном, без запалу просто так взяла і підірвалась ... Це щось нове в галузі хімії вибухових речовин. Хіба що в бомби вони наливають нітрогліцерин, або заряджають їх пікриновою кислотою (мелінітом, шимозою).
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10.08.2022 07:39 Ответить
Одночасність вибухів на двох різних об'єктах.А який другий об єкт? Щось я пропустив
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10.08.2022 07:42 Ответить
От не повезло кацапам - прям черный бинго! На обеих объектах в караулах оказалось по одному курящему, и оба закурили одновременно и именно при селфи на фоне авиабомбы...
Блин, или в замполиты на Раше трудоустраивают из гуманитарных соображений уже тех, кто не смог осилить восемь классов школы для детей с особыми проблемами...
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10.08.2022 08:17 Ответить
Може ще пердак кацапський їпенув
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10.08.2022 08:25 Ответить
в Крим:

Там, где пехота не пройдёт
И бронепоезд не промчится,
Тяжёлый танк не проползёт -
Там пролетит укропска птица!
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10.08.2022 07:54 Ответить
Авеаносцец.... Нипатапляиммый...
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10.08.2022 08:16 Ответить
Крым - это хорошо пристрелянная неподвижная мишень.
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10.08.2022 08:36 Ответить
поэтому лупите
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10.08.2022 08:37 Ответить
так надо не останавливаться мочить без остановки только жилфонд по аккуратнее нам его еще нужно будет раздавать семьям военных и переселенцам !
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10.08.2022 08:43 Ответить
о. змеиный = о. крым что есть общее
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10.08.2022 08:44 Ответить
Хай визнають що це диверсія, і зізнаються у безсиллі своєї контррозвідки. Або у палінні в невстановленому місці і зізнаються у тому, що у них служать дебіли.
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10.08.2022 08:58 Ответить
Настамнет...
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10.08.2022 09:00 Ответить
Крымчане видели недалеко от берега проплывавший на плоту Хаймарс...
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10.08.2022 09:15 Ответить
Значить потрібно ще раз жахнути. Треба повторити і бажано не менше 2 раз. Тоді в них і відпиратись не буде чим.
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10.08.2022 09:39 Ответить
Гендиректор «Алмазантей» вже на глибині 2х метрів червяків годує.
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10.08.2022 09:41 Ответить
А тепер треба ввалити по севастополю!!!!
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10.08.2022 10:00 Ответить
Можна починати думати як влупити кримський міс, расєя всерівно не визнає атаки, скаже що це випробування на міцність...
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10.08.2022 10:42 Ответить
Та нам все одно, хоч горілка, хоч кулемет, аби з ніг валило
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10.08.2022 10:48 Ответить
 
 