Россия обвинила Украину в обстрелах Запорожской АЭС и созывает Совбез ООН
Россия пригласила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы ударами Киева по Запорожской АЭС.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Как докладчика россияне хотели бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси, сообщил российским пропагандистам источник в СБ ООН.
Российское государственное информагентство ТАСС утверждает, что "Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО "Ураган" жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС".
Запорожская АЭС является крупнейшей станцией в Европе. С 4 марта она захвачена российскими военными, использующими ее для ядерного шантажа, угрожая взорвать.
Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
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Они, видите скликають Радбез, совсем свихнулись?
Да мы не против , чтоб Радбез прямо на АЭС явился и посмотрел, что натворила Расея на АЭС и вокруг
Ублюдки совсем потеряли берега
9 АВГУСТА 2022
Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.
"Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым.
Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.
Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины - оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/9/7362536/
Или как всегда предателей и кротов в Украине немеряною
И в этом плане власть тоже ничего не делает.
Кроты сидят прямо наверху... Прямо во власти...
В ООН подумают, что не хотят иметь дел с неадекватами и еще возьмут в заложники...
Та ну на...
Весь город прекрасно слышит исходящие по станции.
Исходящие ИЗ ЭНЕРГОДАРА.
только кто ж это на камеру скажет, а если скажет - то кто это по Раша-тв покажет?
https://www.youtube.com/watch?v=Dbu7FzT8QZ0