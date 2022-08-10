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Россия обвинила Украину в обстрелах Запорожской АЭС и созывает Совбез ООН

заес,аес,запорізька

Россия пригласила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы ударами Киева по Запорожской АЭС.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Как докладчика россияне хотели бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси, сообщил российским пропагандистам источник в СБ ООН.

Российское государственное информагентство ТАСС утверждает, что "Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО "Ураган" жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС".

Также читайте: РФ начала процесс переподключения ЗАЭС к российской энергосистеме, – "Энергоатом"

Запорожская АЭС является крупнейшей станцией в Европе. С 4 марта она захвачена российскими военными, использующими ее для ядерного шантажа, угрожая взорвать.

Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

россия (96095) Совбез ООН (1119) Запорожская АЭС (718)


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Топ комментарии
+65
Когда кацапов вообще оттуда выгонят? Мрази циничные
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10.08.2022 07:12
+55
У кацапів уже багатолітня практика - обстрілювать самих себе і звинувачувать у цьому противника Тільки те що мені відоме - 1929 - конфлікт на КСЗ (Китайсько-східна залізниця) 1936 - озеро Хасан 1939 - р Халхін-Гол (монголія) і Майніла (на кордоні з Карелією) Далі перераховувать не буду
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10.08.2022 07:16
+44
Отлично, пусть созывает, а заодно и попросит туда миротворцев ввести
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10.08.2022 07:15
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Пусть кацапье сначала объяснит , что они делают в чужой стране на АЭС?
Они, видите скликають Радбез, совсем свихнулись?

Да мы не против , чтоб Радбез прямо на АЭС явился и посмотрел, что натворила Расея на АЭС и вокруг

Ублюдки совсем потеряли берега
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10.08.2022 10:42 Ответить
Ну скликали і що далі? Якщо вони не можуть захистити станцію від украінських обстрілів, то попросять ООН ввести миротворців? Чи що вони можуть попросить ще? Щоб Украіна не звільняла станцію і не вибивала окупантів?
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10.08.2022 11:04 Ответить
Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской, сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

9 АВГУСТА 2022
Котин объяснил, что россияне попытаются отключить от Запорожской АЭС оккупированные регионы юга Украины, а затем провести электросеть из Крыма.

"Персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым.

Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины - оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/9/7362536/
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10.08.2022 11:07 Ответить
Что это означает, что наша верхівка проспала или про...рала этот момент с ЗАЭС
Или как всегда предателей и кротов в Украине немеряною
И в этом плане власть тоже ничего не делает.
Кроты сидят прямо наверху... Прямо во власти...
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10.08.2022 11:10 Ответить
просто это власть кротов
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10.08.2022 13:04 Ответить
Кацапи все, що захоплюють чи викрадають вважають відразу "ісконно рускім", тобто своїм. Ц може бути територія, споруди, предмети вжитку і навіть люди. Після чого спроби справжніх власників повернути вкрадене вони розцінюють як незаконні зазіхання на їх "власність " і здіймають відразу міжнародний галас, хоча на міжнародні права їм глибоко плювати.
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10.08.2022 11:16 Ответить
А почему Украина не созвала совбез ООН по поводу того, что рашка обстреляла Крым - законную украинскую территорию?
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10.08.2022 13:03 Ответить
Навезли осколков ракет из под Херсона и начнут втирать что их ущемляют.
В ООН подумают, что не хотят иметь дел с неадекватами и еще возьмут в заложники...
Та ну на...
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10.08.2022 14:10 Ответить
у меня в Энергодаре живут знакомые.
Весь город прекрасно слышит исходящие по станции.
Исходящие ИЗ ЭНЕРГОДАРА.
только кто ж это на камеру скажет, а если скажет - то кто это по Раша-тв покажет?
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10.08.2022 18:18 Ответить
Реально аж рыгать уже хочется от этих кацапов, они до сих пор не вкурили что всю эту дичь хавать только могут алкаши у них в стране.
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10.08.2022 14:41 Ответить
ПОВЕДІНКА РОСІЇ -
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10.08.2022 16:02 Ответить
А как они на заседании генассамблеи ООН объяснять что их убийцы делают на Запорожской АЭС? Козломордые считают что все вокруг дураки?
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10.08.2022 16:04 Ответить
Симметричная бавовна: что ждет шизофашистов в случае подрыва Запорожской АЭС
https://www.youtube.com/watch?v=Dbu7FzT8QZ0

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10.08.2022 17:12 Ответить
Складається таке враження,що весь світ тільки зараз побачив,що собою насправді уявляє мордор...
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10.08.2022 22:04 Ответить
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