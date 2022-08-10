Россия обвинила Украину в обстрелах Запорожской АЭС и созывает Совбез ООН

Россия пригласила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы ударами Киева по Запорожской АЭС.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Как докладчика россияне хотели бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси, сообщил российским пропагандистам источник в СБ ООН.

Российское государственное информагентство ТАСС утверждает, что "Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО "Ураган" жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС".

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Запорожская АЭС является крупнейшей станцией в Европе. С 4 марта она захвачена российскими военными, использующими ее для ядерного шантажа, угрожая взорвать.

Напомним, 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.