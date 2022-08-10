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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА. ФОТО

В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила 13 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 01

"Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять - в больнице, семеро из них тяжелые", - говорится в сообщении.

В городе разбиты более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админзданий. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков.

"В Высшетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома", - добавляют в ОВА.

Читайте: Два человека ранены вследствие обстрела оккупантами Никопольского района из РСЗО

Отмечается, что в селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи людей без газа.


Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 02
Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 03
Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 04
Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 05
Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 06
Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 07
Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 08
Россияне из Градов обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА 09

армия РФ (19613) обстрел (27731) смерть (9250) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4061)


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Топ комментарии
+29
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі...
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10.08.2022 08:25
+28
Он воинов Азовстали сдал в плен *****, что ему 11 погибших гражданских?
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10.08.2022 08:32
+23
Ну от як це називається??? По Криму стріляємо поки Марганець атакують рашисти??? Та ще й так стріляємо, що в Криму ніхто з цивільних не здох, а в Марганці аж 11! Де відосики про Марганець, а ЗеЛох?! Пропіарився вчора на Кримі??? Урод!
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10.08.2022 08:30
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Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі...
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10.08.2022 08:25 Ответить
Україна ООН буде скликати із за обстрілів і загибиль людей? Росія звинуватила Україну в обстрілах Запорізької АЕС й скликає Радбез ООН Джерело:
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10.08.2022 08:26 Ответить
Хто перший встав, того і тапки кажуть кацапи.
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10.08.2022 08:28 Ответить
А кто последний - тот и папа. загадочная руская душа
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10.08.2022 08:30 Ответить
У них же одні тапки на всю сім"ю.
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10.08.2022 09:02 Ответить
і ті, сподіваюсь, білі...
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10.08.2022 12:56 Ответить
Ну от як це називається??? По Криму стріляємо поки Марганець атакують рашисти??? Та ще й так стріляємо, що в Криму ніхто з цивільних не здох, а в Марганці аж 11! Де відосики про Марганець, а ЗеЛох?! Пропіарився вчора на Кримі??? Урод!
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10.08.2022 08:30 Ответить
Он воинов Азовстали сдал в плен *****, что ему 11 погибших гражданских?
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10.08.2022 08:32 Ответить
Пуляють з Енергодара щоб не отримати отвєтку.
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10.08.2022 08:35 Ответить
Прям с реактора?где высокоточные Екскалибуры и дроны камикадзе с маломощными зарядами,которыми можно херачить и по промплощадке!?
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10.08.2022 09:19 Ответить
В США...
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10.08.2022 10:03 Ответить
Якщо в криму ніхто не постраждав, то єрмак попередив.
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10.08.2022 08:43 Ответить
Дерьмак не знал,иначе и самолёты не пострадали бы(хотя видос с одним самолётом мог быть постановочным)
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10.08.2022 09:21 Ответить
слушай "постановочный" не хоч срыгнуть отсюда на оркопомойки и там рассказывать о "постановочных видосах от голливуда"?
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10.08.2022 16:54 Ответить
а нам на дідька щоб цивільні страждали? там же є і наші цивільні теж, на приклад ті, хто на день мф рф й..ли по їх штабіку дроніком. Нам треба військові об"єкти знищувати. Цивільні об"єкти нас не цікавлять, але кацапи і так на вихід кинулися мало не передусили там одне одного.
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10.08.2022 09:47 Ответить
Боти роблять все, щоб українці вважали Зе більш винуватим за х-ла. Під кожною новиною ракурс ненависті зводиться на президента України та нівелюється відповідальність росскіх. Так само було з Іловайськом, згадайте. Винуватий не х-ло, рюскє, а ПОРОШЕНКО. Українська влада. Не ведіться, шановні, зараз відбуваєтсья те саме, перекладання провини з пацаків на українську владу
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10.08.2022 16:15 Ответить
хтось би з адміністрації Цензора цю ботву випалював би , але цього не відбувається
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10.08.2022 16:56 Ответить
Alex Xfjl. Усе правильно говорите. От тільки є одна біда. Зеленський також з Порошеннка робив винного (і навіть не робить спроби зараз це згладити чи вибачитись). А друга біда - ОП (яке контролює телебачення) і надалі воює з Порошенком, телеканалом "Еспресо", ...

Може правильно звертатись до Заходу, щоб не давали візи московитам і хтось вдало грає "праведний гнів". А як бути із зняттям санкцій з такого собі Добронравова ("Свати"), за підтримку анексії Криму. Що такого не було?

Я це згадав до того, що не вірю я у щирість татарових,..., Арахамій.

Зеленському зараз не героя треба грати, а визнати свої помилки (якщо він раптом став дійсно патріотом). Тоді я забуду "містери Голодомори", "Термоси", "акторок з фільмів для дорослих" (з виступу перед москалями у Юрмалі),... Може забуду будування доріг замість підготовки до війни. Забуду закупівлю бітуту і електроенергії у Білорусі навіть після придушення протестів тим садистом самозванцем. Забуду купу брехні, перекручування фактів, корупцію, намагання узурпувати владу,...
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11.08.2022 02:44 Ответить
А промова в Мюнхені чого варта.
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11.08.2022 05:51 Ответить
Кацапи нахабно вбивають мирних людей , так як бидло рашистське боіться
вступати в бій з нашими воінами 😠
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10.08.2022 08:32 Ответить
Мерзота кацапська!!!!
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10.08.2022 08:33 Ответить
У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі"
Це сама кривава нiч Нiкопольского району за 5 мiсяцiв вiйни.
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10.08.2022 10:23 Ответить
Що скажуть імбецили з - Гамнисті Інтернешнл . ? Знову ЗСУ винуваті . ? .
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10.08.2022 08:33 Ответить
Давайте еще рассказов об скорейшем освобождении Херсона и Крыма.
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10.08.2022 08:34 Ответить
Ну так вони думають що чим більше вони будуть говорити що ось скоро атакуємо Херсон - тим більше росіян будуть обсиратися і тікати підтримуючи штани. Я думаю що така тактика могла спрацювати перші два рази, але не завжди.
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10.08.2022 08:40 Ответить
11...
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10.08.2022 08:41 Ответить
Проводят денацифікацію в Нікополі -- обясняв якого хера напав -- так нацисти ж .
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10.08.2022 08:44 Ответить
Где там твари из Amnesty, которые рассказывают что ЗСУ прячутся за гражданскими и поэтому росийские войска стреляют по школам и больницам? Пускай покажут где в школе прятались ЗСУ
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10.08.2022 08:46 Ответить
та пішли до дупи ці високовпливові ліваки, вони вже зовсім зв"язок з реальністю втратили. Вср..ся що цілий Світ має жити тільки за лівими лекалами, в результаті уподобилися до людини, яка собі одну напівкулю мозгу відрізала. І що то буде? Буде дупа. Тому мене дувує коли ліволіберали заломують руки, мовляв "Куди котиться Світ?!" туди, куди ви його копнули, чим знову вони не задоволені?
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10.08.2022 09:52 Ответить
то отвєтка за авіабазу в криму цілком в дусі московитів.
якщо ми програємо цю війну то московити будуть навчати наших дітей у школі як ми самі себе обстрілювали і розкидували несвіжі трупи в бучах...
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10.08.2022 09:09 Ответить
ще гірше, виховуватимуть з нашіх дітей ублюдків і дегенератів, щоб йшли вбивати іншіх людей і вмирали на імперськіх війнах. І це все щоб господа-москалі могли й далі в своїй нічого крім лайна не виробляючий метрополії з жиру біситися. То ж не розумію, якого біса буряти і решта регіонів рф тут приперлися. Всі вкрадені у них скарби в москві.
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10.08.2022 09:54 Ответить
Выродки
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10.08.2022 09:43 Ответить
Кацапські потвори. Воювати не вміють, то займаються знищенням найбільш незахищених - цивільного населення: жінок, дітей та стареньких.
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10.08.2022 10:06 Ответить
Кацапам и Эмнисти Интрншнл продажным - гореть в Огне!
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10.08.2022 10:20 Ответить
Подпишите петицию по Никополю,МАрганцу,району! https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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10.08.2022 10:27 Ответить
Непонятно.В энергодаре и рядом полно мест,которые можно расхерачить без всякого ущерба населению и атомной станции.Дистанция 3-5 километров. Как это объяснить?
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10.08.2022 11:12 Ответить
Очередной теракт кремлевского упыря. Будь они прокляты во веки веков.
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10.08.2022 14:27 Ответить
****** . А кто остался в живых , как им быть зимой ???
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10.08.2022 16:29 Ответить
Вибачюсь, в мене кампутёр зламався,тому пишу з чайника
Доки це писа-забув тему.слава ЗСУ
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11.08.2022 00:19 Ответить
 
 