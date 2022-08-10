Россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА. ФОТО

В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила 13 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах. Под огонь попали Марганец и Мировская громада. В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять - в больнице, семеро из них тяжелые", - говорится в сообщении.

В городе разбиты более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админзданий. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков.

"В Высшетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома", - добавляют в ОВА.

Читайте: Два человека ранены вследствие обстрела оккупантами Никопольского района из РСЗО

Отмечается, что в селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи людей без газа.

















