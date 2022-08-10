361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 705 - ранены, - Офис Генпрокурора
Более 1066 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 10 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 361. Возросло количество раненых более 705.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 372, Харьковской - 197, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61 , Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 августа в результате обстрела г. Николаева получила ранение 13-летняя девочка. 8 августа в результате обстрела г. Авдеевка Донецкой области ранен 16-летний парень.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2321 учебное заведение. Из них 286 разрушены полностью.
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