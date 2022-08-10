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Новости Война
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Враг обстрелял Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч", ранены три человека, среди них несовершеннолетняя, - Ким

миколаїв

Областной центр и несколько сел оккупанты ночью обстреляли из артиллерии.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью 10 августа, около 1:40, оккупанты обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка. В результате обстрелов повреждены жилые дома. Также попадания были по территории предприятия, складским помещениям и автобазе. Подробная информация уточняется.

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Кроме того, враг бил из артиллерии по селу Шевченково и населенным пунктам Галицыновской громады. Пострадавших нет. В результате чего в селах Галицыновской громады повреждены жилые дома и произошло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений Галицыновского лесного урочища.

Николаев (2159) Николаевская область (2141) обстрел (27731) Ким Виталий (243)


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