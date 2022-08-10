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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Судя по взрывам, в Крыму поражен состав авиационного вооружения россиян, - Воздушные силы ВСУ

новофедорівка,саки

В результате вчерашнего удара по авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму, судя по взрывам, был поражен склад авиационного вооружения, поскольку произошла серьезная детонация.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"О взрыве, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад авиационного вооружения. Потому что была серьезная детонация - значит, склад таки поражен <…> Любой аэродром, выведенный из строя, - это очень хорошо. А еще, если дополнительно там уничтожено с десяток самолетов - это будет вообще настоящая небольшая победа", - сказал он.

Смотрите: "Хорошо, что там никто не сидел": последствия "пожара" в оккупированной Новофедоровке в Крыму. ВИДЕО

Игнат сообщил, что на данном аэродроме в Новофедоровке были размещены российские самолеты Су-30М, Су-24, Ил-76 и другие. Авиабазу "Саки" армия РФ использовала для обучения корабельной авиации высадке на палубу корабля, однако, как напомнил Игнат, авианосца у россиян нет - единственный российский авианосец, флагман Военно-морского флота РФ и Северного флота "Адмирал Кузнецов" "задымил уже все моря своей трубой".

Также читайте: РФ не хочет винить Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО, - ISW

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что любой находящийся на подлете к Украине аэродром является опасным, и с этого аэродрома ежедневно взлетали самолеты оккупантов. Они уже не долетают до Змеиного, но круглосуточно патрулируют в Черном море.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что разорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

взрыв (6797) Крым (26421) Игнат Юрий (604)


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Топ комментарии
+30
Всім виконавцям цього свята-респектище...Давайте ще...
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10.08.2022 09:34
+30
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10.08.2022 09:39
+26
Мама, твой **@ный деревянный домик куй нам поможет... (с)
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10.08.2022 09:24
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Правила форума Совет форумчан
П'яний прапорщик гасив бичок об контейнер з ракетами. )))
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10.08.2022 09:22 Ответить
Зермаку "респект" від кремлівських кураторів.
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10.08.2022 09:40 Ответить
Благодарим ❤️💙💛👍👍👍‼️СЛАВА ЗСУ И НАШИМ ПАРТНЁРАМ 🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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10.08.2022 09:49 Ответить
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10.08.2022 10:20 Ответить
ДВА пьяных прапора сделали это ОДНОВРЕМЕННО в разных местах базы
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10.08.2022 10:56 Ответить
И пердаки крысчан...
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10.08.2022 09:22 Ответить
Мама, твой **@ный деревянный домик куй нам поможет... (с)
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10.08.2022 09:24 Ответить
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10.08.2022 09:39 Ответить
- Батько, батько наш Бандера!
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10.08.2022 10:15 Ответить
Новина дуже чудова. Але цього мало Радіти будемо, коли такі "акти доброї волі" будуть у кацапів кожного дня!
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10.08.2022 09:25 Ответить
Ой, летіли дикі гуси...
Ой, летіли у вівторок у сухий.
Впало пір'я на подвір'я,
Запалало десь у дупі бункерній...
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10.08.2022 09:26 Ответить
є відео з парковки де стояли машини ..одні згоріли в інших на даху м'ятина здорова повилітали стекла ..Якщо безпілотник то він влучив в бк де була ракета або ьомба з вагою бк не менше 500 кг
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10.08.2022 09:28 Ответить
Какой нахер беспилотник?в Крыму ПВО как навоза.
Преодолеть систему ПВО могла только ракета с ПВО с С300.
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10.08.2022 09:32 Ответить
та да. ПВО сказочное
просто кривизна земной поверхности
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10.08.2022 09:36 Ответить
С-300 по наземным целям не имеет такой дальности

60км примерно и точно не 200+
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10.08.2022 09:44 Ответить
а я знаю? ппо у них - пропустили ж гелікоптери і тоді запалала в ч русскіх і навтобаза, в Бєлгороді безпілотнік меньше ніж гелікоптер, мабуть вся ппо москву охороняє, або бункер.
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10.08.2022 10:01 Ответить
Ещё бы по Севастопольской морской базе в...*****, там бы за 10 км. все окна с дверями повыносило
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10.08.2022 09:29 Ответить
Тоже надеюсь увидеть эту новость в совсем недалёком будущем
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10.08.2022 10:58 Ответить
Всім виконавцям цього свята-респектище...Давайте ще...
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10.08.2022 09:34 Ответить
9 го серпня свято священномученика Пантелеймона, а кацапи святих не почитають,якщо Пантелеймон розгнівається то у того на кого він гнівається може все згоріть.Ось так малята.
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10.08.2022 10:07 Ответить
А якщо більш точно, то Пателеймона Палія
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10.08.2022 12:46 Ответить
Хтось сказав бункерному фашисту що сталося? Алкаш Дімон з запою ще пару місяців не вийде.
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10.08.2022 09:34 Ответить
Врач-нарколог спрашивает у Медведева:
-- Как часто вы выпиваете?
-- Вообще-то, каждый день, но бывают и запои.
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10.08.2022 10:02 Ответить
Можна вразити всіх разіян
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10.08.2022 09:35 Ответить
Операція самоліквідація.
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10.08.2022 09:41 Ответить
На рукожопость конечно можно списать, но два одновременных взрыва на разном расстоянии...будем конечно надеется, что у нас все-таки что-то есть новенькое.
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10.08.2022 09:41 Ответить
Не нужно гнать на Бутусова. В г. Саки есь полигон взлётно-посадочной системы "Нитка" для тренировки пилотов палубной авиации.
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10.08.2022 10:00 Ответить
садись, - двойка!
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10.08.2022 10:03 Ответить
Очевидно, чоловік мав на увазі, що в роісі зараз немає палубної авіації, оскільки пароход кузя ржавіє в ремонтному доці.
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10.08.2022 10:05 Ответить
Між посадкою і висадкою літака відчуйте різницю.
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10.08.2022 10:15 Ответить
Це горить палає так рашистський пердак!
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10.08.2022 09:47 Ответить
речник вніс ясність, бо аеродром таки "Саки", зеаменитий аеродром, на ньому приземлялись Рузвельт ,Черчілль, саме для Ялтинської конференціїв 1945році перший раз побудували деревяний кримський міст. По ньому проїзджав сам Сталін. Але природа незабаром у 1945 році забрала його "взад" І тут обратка, аеро знищено, міст наступний, бо там їздив плугавий диктатор.
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10.08.2022 09:48 Ответить
Невеличка перемога? Да это просто охрененно и повод для гордости за ЗСУ.
Эт суки еще за Севастополь ответят.
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10.08.2022 10:36 Ответить
Ну и чей Крым?
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10.08.2022 10:50 Ответить
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10.08.2022 10:53 Ответить
Якісна підбірка з Новонефедівки
https://twitter.com/i/status/1557001892768645123
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10.08.2022 11:12 Ответить
 
 