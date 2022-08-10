Судя по взрывам, в Крыму поражен состав авиационного вооружения россиян, - Воздушные силы ВСУ

В результате вчерашнего удара по авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму, судя по взрывам, был поражен склад авиационного вооружения, поскольку произошла серьезная детонация.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире общенационального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"О взрыве, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что поражен склад авиационного вооружения. Потому что была серьезная детонация - значит, склад таки поражен <…> Любой аэродром, выведенный из строя, - это очень хорошо. А еще, если дополнительно там уничтожено с десяток самолетов - это будет вообще настоящая небольшая победа", - сказал он.

Смотрите: "Хорошо, что там никто не сидел": последствия "пожара" в оккупированной Новофедоровке в Крыму. ВИДЕО

Игнат сообщил, что на данном аэродроме в Новофедоровке были размещены российские самолеты Су-30М, Су-24, Ил-76 и другие. Авиабазу "Саки" армия РФ использовала для обучения корабельной авиации высадке на палубу корабля, однако, как напомнил Игнат, авианосца у россиян нет - единственный российский авианосец, флагман Военно-морского флота РФ и Северного флота "Адмирал Кузнецов" "задымил уже все моря своей трубой".

Также читайте: РФ не хочет винить Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО, - ISW

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что любой находящийся на подлете к Украине аэродром является опасным, и с этого аэродрома ежедневно взлетали самолеты оккупантов. Они уже не долетают до Змеиного, но круглосуточно патрулируют в Черном море.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что разорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.