РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5525 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 661 9

Удар рашистов по Днепропетровщине: в больнице скончались 2 человека. Число жертв возросло до 13, - ОВА

обстріл,дніпропетровщина

В больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела Днепропетровщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела. Врачи боролись, но не смогли их спасти. На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне из "Градов" обстреляли Днепропетровщину. 11 человек погибли, 13 ранены, - ОВА. ФОТО

армия РФ (19613) обстрел (27731) смерть (9250) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4061)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто здав запорізьку та херсонську область, АЕС? Знаєте, померти усім разом чи по трохи кожної доби - різниця не дуже значуща.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:39 Ответить
І не треба балаболити про АЕС, вони не біля реактору стріляють. Якщо стріляти не атомною бомбою будете, то не влучите.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:41 Ответить
так чого ти досі тут ******, як інші виродки, а не знищуєш техніку окупантів? питання, звісно, риторичне. воно-то ясно чому, ******* - не мішки ворочати.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:54 Ответить
А якщо головою подумати? Чим я її буду знищувати? Партнери не мені зброю постачають.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:56 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
10.08.2022 10:11 Ответить
Дуже шкода всіх, і мирних, і військових, і поранених, і полонених. знищуєм-знищуєм їх бази і склади, а вони нас убивають і убивають((
показать весь комментарий
10.08.2022 11:10 Ответить
Що. Резніченко. здихався Корбана. побоявся рейтингу Корбана та Філатова ? Адже під час відвідин зеленського Дніпра. на зустріч з ним не запросили ні Філатова. ні Корбана \ як начальника штабу оборони міста \. останній з них. між іншим наполягав на зустрічі.
показать весь комментарий
10.08.2022 16:02 Ответить
 
 