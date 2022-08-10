Удар рашистов по Днепропетровщине: в больнице скончались 2 человека. Число жертв возросло до 13, - ОВА
В больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела Днепропетровщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела. Врачи боролись, но не смогли их спасти. На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
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