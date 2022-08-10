Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 800 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 832 танков и 4 086 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 августа потери личного состава противника составляют примерно 42 800 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42 800 (+160) человек ликвидировано,
- танков - 1832 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 4 086 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 971 (+7) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 133 (+0) ед,
- самолетов - 232 (+9) ед,
- вертолетов - 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 005 (+7) ед,
- специальная техника – 89 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.
Топ комментарии
+18 5 копійок
показать весь комментарий10.08.2022 09:48 Ссылка
+12 MausMike
показать весь комментарий10.08.2022 09:53 Ссылка
+9 Senator #518037
показать весь комментарий10.08.2022 09:57 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пехоту съели волки в лесах - столько-то
цыгане украли танков и бронемашин - столько-то
бомжи сдали пушки на металлолом - столько-то
селяне спратали военные камазы в гаражах - столько-то
А то как-то информация неполная...
Слава ЗСУ💙💪💛
По мережі в твітах гуляє інфа, що в Саках пожежею знищено понад 40 літаків. Ну, хоч би якесь середнє взяли б, а не 20%...