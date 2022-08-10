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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 800 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 832 танков и 4 086 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

москаль,ворог,кацап,русня,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 августа потери личного состава противника составляют примерно 42 800 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 800 (+160) человек ликвидировано,
  • танков - 1832 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 4 086 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 971 (+7) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 133 (+0) ед,
  • самолетов - 232 (+9) ед,
  • вертолетов - 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
  • крылатые ракеты – 185 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 005 (+7) ед,
  • специальная техника – 89 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются возобновить атаки в районе Донецка, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42 800 человек, 232 самолета, 193 вертолета, 1 832 танков и 4 086 бронированных машин 01

Генштаб ВС (6447) ликвидация (3674)


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Топ комментарии
+18
Виходить що 9 ватольотів самоліквідувались на Кримі.
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10.08.2022 09:48
+12
Це ще ми навіть не розпочинали.
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10.08.2022 09:53
+9
Пентагон рассекретил данные своих разведок АНБ и ЦРУ...с 24 апреля и по 8 августа крыс путлера в Украине подохших и ранетых 87 000 хмырей...,это ровно почти половина тех крыс Труплера что стояли вдоль всей границы Украины...
Слава ЗСУ💙💪💛
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10.08.2022 09:57
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Виходить що 9 ватольотів самоліквідувались на Кримі.
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10.08.2022 09:48 Ответить
Я гадаю сьогодні коли супутники політають над киримом,завтра побачемо ЩЕ!
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10.08.2022 10:06 Ответить
Літачки мабуть злякалися, що їх вєртальоти почали порошку наздоганяти і рванули впердь!
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10.08.2022 10:08 Ответить
Конкуренція однако
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11.08.2022 07:17 Ответить
*уйлольотів
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10.08.2022 12:12 Ответить
Надо еще добавить:
пехоту съели волки в лесах - столько-то
цыгане украли танков и бронемашин - столько-то
бомжи сдали пушки на металлолом - столько-то
селяне спратали военные камазы в гаражах - столько-то
А то как-то информация неполная...
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10.08.2022 09:53 Ответить
Це ще ми навіть не розпочинали.
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10.08.2022 09:53 Ответить
Фыгасе скільки літачків за раз додалося..
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10.08.2022 09:56 Ответить
Так а Крымская авиация сюда еще не вошла, главное от туда уже не выйдет.
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10.08.2022 09:56 Ответить
Пентагон рассекретил данные своих разведок АНБ и ЦРУ...с 24 апреля и по 8 августа крыс путлера в Украине подохших и ранетых 87 000 хмырей...,это ровно почти половина тех крыс Труплера что стояли вдоль всей границы Украины...
Слава ЗСУ💙💪💛
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10.08.2022 09:57 Ответить
Від 70 до 80 тис. Виведено з обігу, а це значить здохликів і інвалідів
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10.08.2022 10:12 Ответить
напевне з 24 лютого а не квітня
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10.08.2022 12:06 Ответить
ой а где это 9 самолетов ликвидировалось ?
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10.08.2022 09:59 Ответить
Танки впевнено до 2000 йдуть, арта - до 1000, вєртальоти - до 200!
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10.08.2022 10:11 Ответить
Про літаки сподобалось. Вже не літаки.
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10.08.2022 10:18 Ответить
9 су-57 вже непогано
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10.08.2022 11:15 Ответить
Йой, новорег приперся.
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10.08.2022 11:21 Ответить
Не отвечайте каZZапу- сразу в спам.
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10.08.2022 11:27 Ответить
9 "детонацій" літаків
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10.08.2022 11:36 Ответить
наш Генштаб любить маніпулювати, применшуючи як наші втрати (територій - точніше замовчуючи, чи повідомляючи з великою затримкою), так і втрати в орків.
По мережі в твітах гуляє інфа, що в Саках пожежею знищено понад 40 літаків. Ну, хоч би якесь середнє взяли б, а не 20%...
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10.08.2022 12:02 Ответить
Курява розвіється і через супутники інформацію доповнять.
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10.08.2022 12:09 Ответить
навряд чи ...40 літаків займають дофіга місця, думаю знищено не багато а от пошкодження дістали багато...ну і я не проти щоб і 40 відмінусувалися і ще більше
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10.08.2022 12:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JnImlmUK7NU
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10.08.2022 13:00 Ответить
https://www.google.com/maps/@45.0904527,33.594138,143m/data=!3m1!1e3
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10.08.2022 16:03 Ответить
 
 