На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЧЕНЬ

Для того, чтобы изготовить такое же количество истребителей-бомбардировщиков, российскому авиапрому нужно не менее полутора лет.

Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал снимки, которые беспилотник сделал за несколько часов до взрывов. И перечень авиатехники, которую россияне держали на авиабазе.

По словам Геращенко, речь идет:

истребители-бомбардировщики Су-30 – 14 ед;

истребители-бомбардировщики Су-24М - 16 ед;

вертолеты Ми - 8 - 6 ед;

военно-транспортный самолет - Ил-76 - ед.

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"Общая стоимость всех военных самолетов, стоявших на аэродроме, превышает 1 миллиард долларов США. Чтобы изготовить 30 новых истребителей бомбардировщиков – это полтора года российским авиационным заводам. А если режим санкций будет эффективным, то и больше, потому что авиазаводы России использовали массу Западных и Тайваньских электрических компонентов", - написал Геращенко.

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Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что разразился авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме кафиров в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.









