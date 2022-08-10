На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЧЕНЬ
Для того, чтобы изготовить такое же количество истребителей-бомбардировщиков, российскому авиапрому нужно не менее полутора лет.
Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал снимки, которые беспилотник сделал за несколько часов до взрывов. И перечень авиатехники, которую россияне держали на авиабазе.
По словам Геращенко, речь идет:
- истребители-бомбардировщики Су-30 – 14 ед;
- истребители-бомбардировщики Су-24М - 16 ед;
- вертолеты Ми - 8 - 6 ед;
- военно-транспортный самолет - Ил-76 - ед.
"Общая стоимость всех военных самолетов, стоявших на аэродроме, превышает 1 миллиард долларов США. Чтобы изготовить 30 новых истребителей бомбардировщиков – это полтора года российским авиационным заводам. А если режим санкций будет эффективным, то и больше, потому что авиазаводы России использовали массу Западных и Тайваньских электрических компонентов", - написал Геращенко.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что разразился авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме кафиров в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
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Главное в том что было совершено политическое убийство спецслужбами МВД. В пользу власти. И не расследовано.
Но это конешно такая херня по сравнении с тем, что сбили рашисткий вирталет - ото событие для лохов!
кіло металобрухту?
Какого хера советник МВД несёт пургу?
Чтобы не забывали?
Абсолютно вірно. Цікаво не те, скільки їх там "стояло", а скільки вже ніколи не літатиме!
До речі, сказано, що зроблені з безпілотника. Опубліковані раніше були задекларовані як супутникові. Як безпілотник міг пролетіти непоміченим з неокупованої території і дістатись аж до військового аеродрому? Що, там настільки діряве ППО?
але то так! у РОВД як сиділа мохната корупція - так і сидить! вони пітори нічого не зробили, аби в нас було хоча б на 50% як у ЄС! тільки язиком ляпають... тарілковилизувачі! про рюкзакова вже забули? і щось не видно його на передовій... де воно? мабуть у Авдіївці, закидає рюкзаками ворогів?))))
ферштейн?
в сша та британії є чіткі знімки з космосу до та після
чому не показують після?
Бо утром гатили с полчаса в ту сторону чем то не таким как всегда.
Надеюсь шо залетело за поребрик.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02e2Pi5Qeu9ey2yAcw8eNwJDiZmhAfoj1tsgFXE7oQgPPs3ubnVAkAP6JND4Rzd3izl
Народжений облизувати тарілку в ресторані літать не може!
Часть окажется, что восстановлению не подлежит.
На огромный ИЛ-76 полетели наверное осколки от всех взрывов. В каком он состоянии?
А его двигатели?
Самолет есть, но самолета нет.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
це якщо думати а не вірити чмошникам, які не можуть пояснити чого з лягавих не прогнали всіх російськомовних багато з яких стали зрадниками.
чекаємо свіжих супутникових знімків.
але всерівно файно бо, принаймні, паливо вибухнуло.
усім подобається як воно горить,
як москалі ревуть у корках на мосту