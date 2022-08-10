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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЧЕНЬ

Для того, чтобы изготовить такое же количество истребителей-бомбардировщиков, российскому авиапрому нужно не менее полутора лет.

Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал снимки, которые беспилотник сделал за несколько часов до взрывов. И перечень авиатехники, которую россияне держали на авиабазе.

По словам Геращенко, речь идет:

  • истребители-бомбардировщики Су-30 – 14 ед;
  • истребители-бомбардировщики Су-24М - 16 ед;
  • вертолеты Ми - 8 - 6 ед;
  • военно-транспортный самолет - Ил-76 - ед.

Читайте: Ответственно заявляю, что ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - Геращенко

"Общая стоимость всех военных самолетов, стоявших на аэродроме, превышает 1 миллиард долларов США. Чтобы изготовить 30 новых истребителей бомбардировщиков – это полтора года российским авиационным заводам. А если режим санкций будет эффективным, то и больше, потому что авиазаводы России использовали массу Западных и Тайваньских электрических компонентов", - написал Геращенко.

Также смотрите: Последствия удара НIMARS по российскому эшелону на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что разразился авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме кафиров в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не разрешено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко 01
На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко 02
На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко 03
На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко 04
На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко 05

взрыв (6797) Крым (26421) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+59
Почему это жирное трепло ещё не сидит за клевету на Рифа?
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10.08.2022 10:03
+52
Якщо знищіли навіть третину,як доповідає ГШ - це супер-результат.Слава ЗСУ!
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10.08.2022 10:06
+44
От яким боком він до знищеного аеродрому в Криму щоб про це повідомляти?
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10.08.2022 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Почему это жирное трепло ещё не сидит за клевету на Рифа?
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10.08.2022 10:03 Ответить
Про Мужчиля и Сашка Билого уже и вспоминать невдобно
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10.08.2022 10:10 Ответить
А что с Сашком Билым? Он же не в ДУК ПС был, а обычной тыловой бандотой, делившей контрабанду с опзж на утеху москальской пропаганде.
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10.08.2022 11:51 Ответить
Правда, его садить надо было, а не мочить, тут Аваков тоже зашкварился.
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10.08.2022 11:55 Ответить
Контабанда Сашка Билого не идет ни в какое сравнение стем, что получает за смену мытнык на посту к примеру в Краковце. И делится и с ОПЗЖ и ОПУ, и всем хватает.
Главное в том что было совершено политическое убийство спецслужбами МВД. В пользу власти. И не расследовано.
Но это конешно такая херня по сравнении с тем, что сбили рашисткий вирталет - ото событие для лохов!
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10.08.2022 12:36 Ответить
папки компромата в сейфе имеются со времен собакова
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10.08.2022 10:11 Ответить
Так и Зеля с Аваковым еще гуляют. За приснопамятную прессуху они оба должны уже гнить на нарах.
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10.08.2022 12:27 Ответить
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10.08.2022 10:03 Ответить
Значить вартість трохи впала. Скільки зараз за
кіло металобрухту?
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10.08.2022 10:04 Ответить
Титановый лом очень даже в цене )
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10.08.2022 10:52 Ответить
Якщо знищіли навіть третину,як доповідає ГШ - це супер-результат.Слава ЗСУ!
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10.08.2022 10:06 Ответить
9 за добу і буде приблизно третина.
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10.08.2022 10:15 Ответить
И шо....?
Какого хера советник МВД несёт пургу?
Чтобы не забывали?
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10.08.2022 10:06 Ответить
Это не пурга. Это скрип языком по тарелке.
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10.08.2022 10:30 Ответить
Лавры Арестовича спать не дают.
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10.08.2022 12:28 Ответить
Це знімки "до того". Чекаємо на знімки "Після того".
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10.08.2022 10:07 Ответить
👍
Абсолютно вірно. Цікаво не те, скільки їх там "стояло", а скільки вже ніколи не літатиме!
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10.08.2022 10:42 Ответить
От яким боком він до знищеного аеродрому в Криму щоб про це повідомляти?
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10.08.2022 10:07 Ответить
У нього доступ до будь-якої військової інформації та телеграм канал який він активно просуває, в міністри мітить🤦
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10.08.2022 11:14 Ответить
Такое впечатление, что выстрелили самим Геращенкой.
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10.08.2022 10:07 Ответить
Имейте хоть каплю сострадания. Тогда бы воронка была но пол Крыма. И нежилая территория лет на 100 минимум.
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10.08.2022 12:30 Ответить
До и после😁,красота...если бы еще это озвучил не любитель пофантазировать Антон...хотя фотки убедительные.
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10.08.2022 10:07 Ответить
Це всі "фотки" ДО.

До речі, сказано, що зроблені з безпілотника. Опубліковані раніше були задекларовані як супутникові. Як безпілотник міг пролетіти непоміченим з неокупованої території і дістатись аж до військового аеродрому? Що, там настільки діряве ППО?
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10.08.2022 10:16 Ответить
а якщо то був MQ-9?)
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10.08.2022 10:41 Ответить
А як Руст сідав у 1985-му на Червоній площі (а безпілотник в рази менше Рустової "Цесни")? Я тричі наприкінці 80-х пускав ракети на казахському полігоні "Емба". На перших стрільбах бригада з трьох дивізіонів із трьох ракет-мішеней пропустила дві ("успішно" отримавши оцінку "незадовільно"). На двох інших всі цілі збили, але десь половина з 9 батарей їх знову "не бачила" (успішну оцінку бригада отримала стараннями іншої половини). А на навчальних стрільбах на відміну від реальної ситуації оголошується момент, коли мішень запущена, і з якого азимуту, і все ж... Так що все не так просто!
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10.08.2022 11:24 Ответить
і кожна гніда, типу гандоши херащенка, тепер схоче про себе нагадати.
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10.08.2022 10:11 Ответить
Помощник Главнокомандующего ВСУ сообщил, что раскрываемость тяжких преступлений в Киевской области изменилась на 20 %.....как-то так...
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10.08.2022 10:11 Ответить
антонина то причем хоче до перемоги прилипнуть ?
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10.08.2022 10:13 Ответить
Смотрю,троляк сам факт не сильно радует,главное найти зраду...******* вы за свои копейки портить людям праздник.
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10.08.2022 10:13 Ответить
Зебіли отримують отвєтку за 19 рік. Нічого не забуто.
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10.08.2022 10:16 Ответить
"Троляк" - то хто? Прошу конкретизувати.
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10.08.2022 10:18 Ответить
Заяви Антоніни - "празднік"? 🤢 Це ж не Залужний і не Мотузяник. Це казкар Антоша-тарілкооблизувач. 🤮
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10.08.2022 10:20 Ответить
Ты со своим Толстым Болтуном- комментируйте не деятельность ЗСУ, к которой не имеете НИКАКОГО отношения, а деятельность милиции по раскрытию преступлений. Вам, с Толстым за это деньги государство платит. А заодно как полиция крышует сбыт наркотиков.
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10.08.2022 10:20 Ответить
поліції)

але то так! у РОВД як сиділа мохната корупція - так і сидить! вони пітори нічого не зробили, аби в нас було хоча б на 50% як у ЄС! тільки язиком ляпають... тарілковилизувачі! про рюкзакова вже забули? і щось не видно його на передовій... де воно? мабуть у Авдіївці, закидає рюкзаками ворогів?))))
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10.08.2022 10:44 Ответить
Сам факт викликав бурхливу радість в усіх Українців, а от піар декотрих на цьому факті...

ферштейн?
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10.08.2022 10:21 Ответить
свято наближається 💯😉
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10.08.2022 10:16 Ответить
***** наклепало ватольотів дофіга і ще трішки, а бабла у нього як у дурня фантиків.
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10.08.2022 10:18 Ответить
Скорей всего ети фото со спутника. Ну не мог беспилотник строго над вовенной базой летать и быть незамеченным.
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10.08.2022 10:18 Ответить
Так отож. Все-таки хотілося б, щоб говорили те, що є. Хоча, з іншого боку, якщо вони аналізують наше патякання, то трохи полякати тим, що їхня ППО пропустила безпілотник аж з контрольованої нами території - не завадить.
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10.08.2022 10:23 Ответить
Заступник міністра внутрішніх справ займається не своїми прямими обов'язками, попи#діти справа Арестовича.
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10.08.2022 10:28 Ответить
стояли?
в сша та британії є чіткі знімки з космосу до та після
чому не показують після?
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10.08.2022 10:28 Ответить
Чтобі сохраніть ліцо путіну... Якщо серьозно то у мене те саме питання, опублікуйте сьогодняшні чи навідь ще краще учорашні знімки після бавовни.
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10.08.2022 10:40 Ответить
Есть некоторая надежда на ' новости" из белгородской об.
Бо утром гатили с полчаса в ту сторону чем то не таким как всегда.
Надеюсь шо залетело за поребрик.
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10.08.2022 10:31 Ответить
Через два дні опублікують
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10.08.2022 10:37 Ответить
а ви підпишіться на білгородські телеграм канали. зайдіть в телеграм і напишіть там Белгород, воно видасть вам.
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10.08.2022 11:04 Ответить
В своем отчете Генштаб написал об уничтожении 9 самолетов паРашки за сутки......что-то уже известно нашим о потерях фашистов...

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02e2Pi5Qeu9ey2yAcw8eNwJDiZmhAfoj1tsgFXE7oQgPPs3ubnVAkAP6JND4Rzd3izl
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10.08.2022 10:31 Ответить
правда +9. Ну це вже офіційно.
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10.08.2022 10:55 Ответить
Я так розумію - це показали кількість "повністю знищених" А що там з тими, що отримали "осколки по фюзеляжу" - то "ХЗ" Бо для того щоб встановить боєздатність ЛА, треба його трохи не до половини розібрать Таке в АвіаТЕЧ не зробиш - треба гнать на завод залізницею чи на трейлері Бо пробитий фюзеляж в районі двигуна - треба знімать двигун, шукать чим саме він пробитий, які саме ушкодження наявні Потім замінить всі ушкоджені деталі та елементи корпусу, прогнать двигун на стенді у всіх режимах, встановить його на ЛА і прогнать через цикл випробувань Це "маса мороки" - не менше місяця І в цей час "бойова одиниця" виведена з бойового складу Навіть звичайна пробоїна фюзеляжу теж вимагає кількаденного ремонту А якщо пробитий обтічник РЛС на носі ЛА? Там же електроніка! А він же - проста склотканина з епоксидкою! А всередині - антени І вони не з "чугунію" склепані - пошкоджуються дуже легко!
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10.08.2022 11:01 Ответить
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10.08.2022 10:33 Ответить
Покажіть що залишилось на тому аеродромі.
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10.08.2022 10:36 Ответить
Було б непогано поцілити поряд з курською АЕС. Не в саму, але саме поряд, з усіх сторін.
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10.08.2022 10:36 Ответить
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10.08.2022 10:41 Ответить
Американская компания Maxar около недели назад «рассекретила» аэродром в Новофедоровке, сделав спутниковые снимки для международных докладов.
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10.08.2022 10:44 Ответить
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10.08.2022 10:45 Ответить
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10.08.2022 10:46 Ответить
Ну треба почать з того що Су-24 НІКОЛИ не був "винищувачем-бомбардувальником" Це - "фронтовий бомбардувальник" Він має зовсім інші бойові задачі
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10.08.2022 10:46 Ответить
Это не фотки с дрона, а скриншоты с гугл карты. Ещё и квадратики нафотошопил "для важности".
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10.08.2022 10:55 Ответить
короче +9 літаків офіційна інфа. Тепер характеристики кораблів/підводних човнів трохи слід підтягнуть.
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10.08.2022 10:58 Ответить
хотелось бы увидеть фото после удара...
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10.08.2022 10:59 Ответить
достали эти "победные" реляции. Кто их только не поёт. Все, абсолютно все, причастны к победам. Зато виновников промахов и поражений не найти днем с огнем...
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10.08.2022 11:10 Ответить
Антонина каким боком к успехам ВСУ? Ты советник министра МВД, доклады готовь по кражам, грабежам и прочим криминальным преступлениям, а в военные действия не лезь, там своих трубадуров хватает.
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10.08.2022 11:00 Ответить
Так там немає "успіхів" Поліцаї у деякі села навіть їхать бояться - бо зараз у деяких селах трохи не "під кожною стріхою" - автомат!
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10.08.2022 11:17 Ответить
Цьому геращенку дуже вже хочеться хоч якось бути причетним до успіхів ЗСУ!
Народжений облизувати тарілку в ресторані літать не може!
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10.08.2022 11:02 Ответить
Повітряні сили ЗСУ якось скромніше повідомляють цю новину. Геращенко, "бомбить" конкретно
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10.08.2022 11:02 Ответить
Букет квітів кремлівському плешивцю від України.
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10.08.2022 11:03 Ответить
https://youtu.be/5ARJdnRp4LA
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10.08.2022 13:46 Ответить
Мерзкая Антонина! Ты бы лучше рассказала о том, сколько реформированных тобой мусоров перешло на сторону врага! А не ***** о том, чего не можешь знать и понимать!
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10.08.2022 11:19 Ответить
Геращенко трепло. Так само, як у справі Шеремета. Точних даних він не має. Хіба що він кремлівський агент і секретну інформацію йому перадали його куратори з ФСБ
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10.08.2022 11:33 Ответить
Это 9 только официально уничтожено, а сколько повреждено и требует ремонта?
Часть окажется, что восстановлению не подлежит.
На огромный ИЛ-76 полетели наверное осколки от всех взрывов. В каком он состоянии?
А его двигатели?
Самолет есть, но самолета нет.
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10.08.2022 11:46 Ответить
Геращенко - уйобок, говорить про літаки в минулому часі і не уточнює чі отримали вони пошкодження , чі знищені. Блогер недоношений.
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10.08.2022 11:57 Ответить
хотелось бы знать сколько тперь их там стоит, а сколько совершило жест доброй воли
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10.08.2022 12:03 Ответить
можливо не всі ці літаки знищено. Частина їх пошкоджено і вони мабуть будуть відновлені. Але все одно це добрий результат.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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10.08.2022 12:12 Ответить
Фейкосрун лизоблюдний знову піариться створюючи враження, що він щось знає.
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10.08.2022 12:15 Ответить
на черзі - ворожий флот. День за днем - корабель за кораблем!
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10.08.2022 12:30 Ответить
Настоящая правда о войне вылазит спустя десятилетия! А сегодня главное то, что угрохались самолеты, вертолёты и боекомплект к ним! И Победа стала наша чуть ближе. Ура!
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10.08.2022 12:36 Ответить
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10.08.2022 12:40 Ответить
https://youtu.be/5ARJdnRp4LA
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10.08.2022 13:45 Ответить
Херащенку вірити, - себе не поважати.
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10.08.2022 14:14 Ответить
Слава ЗСУ!!! Героям Слава! Смерть рашистским окупантам!!!
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10.08.2022 14:44 Ответить
не підтверджено знищення жодного літака на дану секунду.

це якщо думати а не вірити чмошникам, які не можуть пояснити чого з лягавих не прогнали всіх російськомовних багато з яких стали зрадниками.

чекаємо свіжих супутникових знімків.

але всерівно файно бо, принаймні, паливо вибухнуло.
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10.08.2022 18:05 Ответить
давайте ще,
усім подобається як воно горить,
як москалі ревуть у корках на мосту
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10.08.2022 20:10 Ответить
 
 