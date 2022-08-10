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Новости Война
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Над Запорожьем сбили две российские ракеты, за сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в селах области, - ОВА

війна,обстріл,запорізька

В Запорожской области оккупанты обстреливали села из артиллерии и запустили две ракеты по областному центру.

Об этом сообщают на странице Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы ОВА, Александра Старуха, около 23:00, 9 августа, вблизи Запорожья противовоздушная оборона ВСУ сбила вражескую ракету. Через час удалось сбить еще одну. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

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По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Малая Токмачка. Поступило 10 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Кроме того, за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1209 человек, из них 334 – дети.

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крылатые ракеты (888) Запорожская область (3179) Старух Александр (145)


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