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Новости Война
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Рашисты ищут "пушечное мясо" в оккупированном Мариуполе: Через смс агитируют идти в армию РФ, - Андрющенко

маріуполь

Жители временно оккупированного Мариуполя получают смс с агитацией вступать в ряды вооруженных сил оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс" получили "рекламное" сообщение о вступлении в "вооруженные силы". Скрытая мобилизация набирает обороты. Источники из окружения гауляйтера Иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации - одно из условий его выживания. Буквально."

Мариупольские мужчины. Эвакуируйтесь пока есть возможность. Не превращайте себя в пушечное мясо", - рассказал он.

Смотрите: В российском Ейске, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариуполь, слышны взрывы, - Андрющенко. ФОТО

Рашисты ищут пушечное мясо в оккупированном Мариуполе: Через смс агитируют идти в армию РФ, - Андрющенко 01

Мариуполь (5724) Андрющенко Петр (584)


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10.08.2022 10:30 Ответить
Зато жонка получит 10 тысяч рублей и сможет найти себе нового хахаля
Всетаки 10 тысяч рублей это 10 тысяч рублей
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10.08.2022 10:36 Ответить
мені здається, там уже нікого не залишилося, одні немічні пенсіонери. решта всі виїхали, хто куди зміг, або убиті.
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10.08.2022 10:56 Ответить
Всецело поддерживаю. Чем больше колобрантов утилизирует ЗСУ тем лучше.
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10.08.2022 12:40 Ответить
 
 