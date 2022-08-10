Рашисты ищут "пушечное мясо" в оккупированном Мариуполе: Через смс агитируют идти в армию РФ, - Андрющенко

Жители временно оккупированного Мариуполя получают смс с агитацией вступать в ряды вооруженных сил оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Мариуполе пользователи оккупационной мобильной связи "Феникс" получили "рекламное" сообщение о вступлении в "вооруженные силы". Скрытая мобилизация набирает обороты. Источники из окружения гауляйтера Иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации - одно из условий его выживания. Буквально."

Мариупольские мужчины. Эвакуируйтесь пока есть возможность. Не превращайте себя в пушечное мясо", - рассказал он.

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