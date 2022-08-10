Результатам опроса родителей о формате обучения школьников от образовательного омбудсмена доверять нельзя, - МОН
Профессиональный опрос участников образовательного процесса по различным вопросам проводится Государственной службой качества образования Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Обнародованные образовательным омбудсменом Сергеем Горбачевым данные по итогам "опроса" родителей относительно желаемой формы обучения их детей в новом учебном году не репрезентативны. Об этом отмечает и сам омбудсмен.
В смысле социологического научного исследования итоги "опроса" нельзя считать объективными по нескольким причинам. В частности, невозможно проконтролировать объективность данных, предоставленных участниками опроса, а также вероятно прохождение опроса одним участником бесконечное количество раз и т.п. МОН неизвестно, по каким причинам Офис омбудсмена инициировал опрос, результатам которого нельзя доверять. Также МОН неизвестно, были ли на это потрачены бюджетные средства, если да, в каком размере", - пояснили в министерстве.
В МОН напомнили, что профессиональный опрос участников образовательного процесса по разным вопросам на постоянной основе проводит Государственная служба качества образования Украины.
"В отличие от "опроса" Офиса образовательного омбудсмена, мониторинговые исследования ДСКО осуществляют с четким соблюдением методологических, методических и организационно-технических процедур, чтобы получить достоверные социологические данные. Именно поэтому результаты опросов и мониторингов Государственной службы качества образования являются репрезентативными".
МОН неизвестно, почему Офис образовательного омбудсмена взял на себя ответственность и инициативу дублирования функций ГСКО, тем более тех, которые выполнить профессионально, не имеет физической возможности. Поэтому комментировать или разъяснять обнародованные результаты "опроса" Офиса образовательного омбудсмена пока неуместно", - добавили в министерстве.
Напомним, ранее образовательный омбудсмен обнародовал результаты опроса, согласно которому 61,6% опрошенных родителей считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и обустроены укрытия.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
- ой, тут же жила моя бабушка...
- ну раньше жила бабушка... а теперь тут офис !
а з такою організацією процесу малі українці, які виїхали, взагалі додому не повернуться.
Что бы институт школы имел хоть какой-то смысл кроме просиживания штанов 12 лет от звонка до звонка, нужно менять и программу, и подход к обучению, и методы формирования классов.
Зачем в каждый класс пихать по 30 учеников разного уровня знаний, 5 из которых откровенно хулиганы и срывают каждый урок? Уже с 4-5-го классов нужно вводить допуски к занятиям, не сдал прошлую тему - иди гуляй, ходи на продлёнку, занимайся с репетитором, оставайся на следующий год, но на текущем занятии тебя быть не должно - мы тут разбираем следующую тему, для которой у тебя пока что не хватает знаний.