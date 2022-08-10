Результатам опроса родителей о формате обучения школьников от образовательного омбудсмена доверять нельзя, - МОН

Профессиональный опрос участников образовательного процесса по различным вопросам проводится Государственной службой качества образования Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Обнародованные образовательным омбудсменом Сергеем Горбачевым данные по итогам "опроса" родителей относительно желаемой формы обучения их детей в новом учебном году не репрезентативны. Об этом отмечает и сам омбудсмен.

В смысле социологического научного исследования итоги "опроса" нельзя считать объективными по нескольким причинам. В частности, невозможно проконтролировать объективность данных, предоставленных участниками опроса, а также вероятно прохождение опроса одним участником бесконечное количество раз и т.п. МОН неизвестно, по каким причинам Офис омбудсмена инициировал опрос, результатам которого нельзя доверять. Также МОН неизвестно, были ли на это потрачены бюджетные средства, если да, в каком размере", - пояснили в министерстве.

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В МОН напомнили, что профессиональный опрос участников образовательного процесса по разным вопросам на постоянной основе проводит Государственная служба качества образования Украины.

"В отличие от "опроса" Офиса образовательного омбудсмена, мониторинговые исследования ДСКО осуществляют с четким соблюдением методологических, методических и организационно-технических процедур, чтобы получить достоверные социологические данные. Именно поэтому результаты опросов и мониторингов Государственной службы качества образования являются репрезентативными".

МОН неизвестно, почему Офис образовательного омбудсмена взял на себя ответственность и инициативу дублирования функций ГСКО, тем более тех, которые выполнить профессионально, не имеет физической возможности. Поэтому комментировать или разъяснять обнародованные результаты "опроса" Офиса образовательного омбудсмена пока неуместно", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее образовательный омбудсмен обнародовал результаты опроса, согласно которому 61,6% опрошенных родителей считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и обустроены укрытия.

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