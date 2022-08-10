Рашисты с самого утра обстреливают Белопольскую громаду в Сумской области, бьют с территории РФ, - ОВА

Российские оккупационные войска ведут огонь по Белопольской громаде Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Белопольская громада: с самого утра под вражеским огнем россиян. Враг ведет огонь по разным видам оружия со своей территории. К сожалению, имеем последствия этих обстрелов. Подробности впоследствии", - отметил он.

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