Рашисты с самого утра обстреливают Белопольскую громаду в Сумской области, бьют с территории РФ, - ОВА
Российские оккупационные войска ведут огонь по Белопольской громаде Сумской области.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Белопольская громада: с самого утра под вражеским огнем россиян. Враг ведет огонь по разным видам оружия со своей территории. К сожалению, имеем последствия этих обстрелов. Подробности впоследствии", - отметил он.
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