РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5881 посетитель онлайн
Новости Война
2 973 11

Рашисты с самого утра обстреливают Белопольскую громаду в Сумской области, бьют с территории РФ, - ОВА

рф,окупанти,артилерія

Российские оккупационные войска ведут огонь по Белопольской громаде Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Белопольская громада: с самого утра под вражеским огнем россиян. Враг ведет огонь по разным видам оружия со своей территории. К сожалению, имеем последствия этих обстрелов. Подробности впоследствии", - отметил он.

Читайте: 130 снарядов за день: россияне интенсивно обстреливают Сумщину, есть погибшая, - ОВА

обстрел (27731) Сумская область (3282) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Потрібно піздити у відповідь. Інакше будуть стріляти щє більше.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:40
+8
Чому нема відповіді, чи хтось не дозволяє.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:38
+4
Просто тупо беруть і стріляють. Заради процесу. Це ж треба бути такими **********.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз бубачка їм влупить по саме німагу. Нахвалявся ж.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:36 Ответить
Помиляєтеся, він же заявляв що ми не терористи. Вибачте йому, він просто читав написаний текст.
показать весь комментарий
10.08.2022 12:07 Ответить
Чому нема відповіді, чи хтось не дозволяє.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:38 Ответить
Читала і житель писав тут,що прикордонні зони евакуйовано. Будемо надіятися, що так і є
показать весь комментарий
10.08.2022 11:48 Ответить
То не наш житель. Масового виїзду немає. Живемо як біля підніжжя вулкану, діватися нікуди.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:57 Ответить
Потрібно піздити у відповідь. Інакше будуть стріляти щє більше.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:40 Ответить
Просто тупо беруть і стріляють. Заради процесу. Це ж треба бути такими **********.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:41 Ответить
Вони називають це ученіями, правда чомусь стріляють на територію іншої держави, видно це інша фаза спецоперації.
показать весь комментарий
10.08.2022 12:01 Ответить
Чим громада ім усралась
показать весь комментарий
10.08.2022 11:48 Ответить
Не думаю, що хтось нам забороняє відповідати. У нас в Харківській області теж бувають ось такі обстріли без відповіді. Причому обстріл ведеться з окупованої території, а не з рф. Було навіть, що обстріли починались за графіком в один і той же час на протязі декількох днів. Просто в нас не вистачає арти на цих напрямках. На кордонах взагалі стоїть легка піхота.
показать весь комментарий
10.08.2022 11:54 Ответить
А де дрони- камікадзе( баражуючий) з США? Вониб були тут саме те. Хоч кілька десятків на патрулі вздовж кордону!
показать весь комментарий
10.08.2022 13:23 Ответить
 
 