Боевику Ташкенту, бывшему "министру ДНР" Тимофееву, в Москве присудили 3 года за мошенничество
Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего "министра доходов и сборов" в так называемой "ДНР" Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Ему дали срок меньше минимального - учли, что воевал против Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.
При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств, что Тимофеев награжден званием "Героя ДНР" и что он участвовал в боевых действиях против Украины.
"Генерал-майора" донецких террористов признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.
Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан, он сотрудничал со следствием, дав показания на своего сообщника. Тимофеев вину отрицал.
Обвинение требовало для него четыре года лишения свободы – минимальный срок с учетом статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учитывая, что обвиняемый является "ветераном боевых действий", имеет звание "Героя ДНР" и был ранен.
Тимофеев просил выпустить его на свободу для участия в войне России против Украины. Исходя из назначенного наказания, реального срока он не будет отбывать, поскольку провел его под арестом во время следствия.
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