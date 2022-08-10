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Боевику Ташкенту, бывшему "министру ДНР" Тимофееву, в Москве присудили 3 года за мошенничество

ташкент

Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего "министра доходов и сборов" в так называемой "ДНР" Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Ему дали срок меньше минимального - учли, что воевал против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств, что Тимофеев награжден званием "Героя ДНР" и что он участвовал в боевых действиях против Украины.

"Генерал-майора" донецких террористов признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество: как установил суд, за 5 миллионов долларов США совместно с бывшим советником бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал прекратить уголовное преследование российского бизнесмена.

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Бизнесмен в какой-то момент решил, что его пытаются обмануть, и обратился в ФСБ. Сосновский был задержан, он сотрудничал со следствием, дав показания на своего сообщника. Тимофеев вину отрицал.

Обвинение требовало для него четыре года лишения свободы – минимальный срок с учетом статьи. Суд назначил приговор ниже минимально возможного предела, учитывая, что обвиняемый является "ветераном боевых действий", имеет звание "Героя ДНР" и был ранен.

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Тимофеев просил выпустить его на свободу для участия в войне России против Украины. Исходя из назначенного наказания, реального срока он не будет отбывать, поскольку провел его под арестом во время следствия.

Донецьк (6323) мошенничество (1236) приговор (1235) россия (96095) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+11
Граждане, да что ж это делается?! Фронтовику руки крутят!

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10.08.2022 12:07
+5
А уяви - коли закінчиться війна і вся ця "срань" з Донбасу (як місцева, так і "прийшла") приїде в РОсію! Думаю - ти не віриш, що вони почнуть вирощувать редиску та салат?
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10.08.2022 12:47
+4
Этот предпочтет отсидеть, чем искупать вину на фронте, так как знает ситуацию хорошо....
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10.08.2022 12:03
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Этот предпочтет отсидеть, чем искупать вину на фронте, так как знает ситуацию хорошо....
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10.08.2022 12:03 Ответить
А уяви - коли закінчиться війна і вся ця "срань" з Донбасу (як місцева, так і "прийшла") приїде в РОсію! Думаю - ти не віриш, що вони почнуть вирощувать редиску та салат?
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10.08.2022 12:47 Ответить
Логично, все украденные им деньги выдоили и посадили на последок, чтобы не борзел в Москвабаде. Только вот где наши правоохранительные органы в судьбе этого сочного персонажа? Жаль в кафе "сепарок" ему в своё время мало досталось
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10.08.2022 12:05 Ответить
Судьба дыровского мудака украинцев не интересует!
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10.08.2022 12:06 Ответить
Щось знайома клікуха.
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10.08.2022 12:06 Ответить
5 копійок, так знайома, бо погоняло "Тімофєєв" має ще один зелений пацюк з погонялом "Козир"і по сумісниству завгосп в ОПі.
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10.08.2022 14:03 Ответить
І на старуху буває проруха
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10.08.2022 12:07 Ответить
Граждане, да что ж это делается?! Фронтовику руки крутят!

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10.08.2022 12:07 Ответить
так і до Міколі Яновича доберуться
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10.08.2022 12:12 Ответить
шахраи посадили шахрая
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10.08.2022 12:12 Ответить
Отлистывать надо было гораздо больше, когда собирал налоги и доходы, не учел московские расценки и апетиты. Там шесть нолей+ *********. Ото и вся причина отсидеть.
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10.08.2022 12:21 Ответить
Було відомо, що цей бізнесмен потерпав в Києві, а ці динири видно мали змогу "порешать". Судячи із строку, вони попались, ще до пришестя гнусавих та зелених. А імя решали із Києва чомусь не назвали. Судячи із суми пропозиції Кіля Азіров був "в курсах"
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10.08.2022 12:26 Ответить
Ти диви який кровосісь, *****!
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10.08.2022 12:34 Ответить
3 года за поребриком, после войны здесь лет 10. Вернется- другим человеком станет. Я надеюсь.
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10.08.2022 13:20 Ответить
Більшовики також робили "знижки", "учітьівая пролєтарскоє проісхождєніє".
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10.08.2022 14:29 Ответить
 
 