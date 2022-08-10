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Новости
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В Польше обвинили белорусские службы в разрушении ограждения на границе болгарками, зубилами и другими инструментами - СМИ

кордон,польща

Погранслужба Польши заявила, что белорусские служащие используют специальные инструменты для разрушения недавно построенного ограждения на границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер Пограничной службы Анна Михальская, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Польша завершила строительство 186-километрового ограждения на польско-белорусской границе в ответ на прошлогодний кризис, вызванный тысячами мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, пытавшихся пересечь польскую границу из Беларуси и попасть в Европейский Союз. Кроме пятиметровой стены из стальных пролетов установлены электронные системы наблюдения, которые охраняют в общей сложности 202 километра.

"Как следует из показаний задержанных на польской стороне мигрантов, белорусские служащие не только подвозят мигрантов под границу, но также пытаются помочь им обойти меры безопасности", - сказала Михальская.

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По словам мигрантов, по прибытии на границу их оставляли в кустарниках поблизости, а белорусские служащие в это время с помощью специальных орудий уничтожали ограждение. Они при этом использовали болгарки, зубила, специальные варежки и другие инструменты.

"Белорусские службы пропускают через такой переход группы от двух до пяти человек и только на заболоченных участках пропускают несколько большие группы", - сказала представитель Пограничной службы.

По словам Михальской, в целом количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы за последнее время уменьшилось в десятки раз – с 800 до 80 попыток в день из-за физического барьера.

Беларусь (7919) граница (5302) Польша (8498) забор (54)


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Топ комментарии
+14
Насколько я понимаю, забор стоит на Польской стороне и за забором еще пару десятков метров польской территории. Значит стреляйте лукашистов которые подошли к забору *****. Поймите, что слов ети обезьяны не понимают и буде только хуже если вы будете закрывать глаза
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10.08.2022 12:18
+14
лайфхак - минировать надо
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10.08.2022 12:24
+9
экспорт новейших парашных технологий в бульборейх - первая партия зубил и молотков уже в работе )
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10.08.2022 12:13
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экспорт новейших парашных технологий в бульборейх - первая партия зубил и молотков уже в работе )
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10.08.2022 12:13 Ответить
відкривати. вогонь на ураження!!!! нє фуй гратись, ********* сцикуни а фсбшників там - фуй да ніфуя!!!!!!
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10.08.2022 12:14 Ответить
Так поливайте їх водою, щоб легче працювалось, бажано з хлоркою.
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10.08.2022 12:14 Ответить
Щас Лукашеску будет визжать что это Польша своим забором справацировала нападение
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10.08.2022 12:15 Ответить
А чё ж они в бульбостане не остаются? Там же хорошо, по словам григорича, или пиз#т?
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10.08.2022 12:17 Ответить
сам зрозумів,- що ляпнув..???
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10.08.2022 23:35 Ответить
Насколько я понимаю, забор стоит на Польской стороне и за забором еще пару десятков метров польской территории. Значит стреляйте лукашистов которые подошли к забору *****. Поймите, что слов ети обезьяны не понимают и буде только хуже если вы будете закрывать глаза
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10.08.2022 12:18 Ответить
А можно подойти к этому вопросу с другой стороны. Предложить мигрантам пускать их в Европу за то что убьют белорузкого пограничника и отрежут ему уши
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10.08.2022 12:24 Ответить
Це навіює спогади, що " тутешні" які вписалися за рашку, самі опинились в резервації. На то вони для мокшанців і є тутешніми племенами, бо вони ніхто і їм на все плювати.
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10.08.2022 12:20 Ответить
лайфхак - минировать надо
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10.08.2022 12:24 Ответить
или плутоний добавлять
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10.08.2022 12:32 Ответить
камеры наблюдения нужно поставить незаметные
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10.08.2022 12:26 Ответить
Як правило, ставлять видимі і скриті
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10.08.2022 12:32 Ответить
блульбаші не відстають від своїх братів кацапів,займаються всякой куйньою.лише б нагадити комусь із подтешка)
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10.08.2022 12:31 Ответить
вони і були такими
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10.08.2022 17:39 Ответить
Тараканы упорно лезут из клетки
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10.08.2022 12:37 Ответить
Пановє, ми можемо вам подарувати кулемети по ленд-лізу , і нє бєнде жадних чарних вогулє назавше ! А єще можеми пустіть електрике 3000 V по тим огродзеню, і теди навет нікт нє подейде за 100 кільометруф !!!
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10.08.2022 12:43 Ответить
380 до того плоту підключити і хай ріжуть....
або двойну жесть, та всередину пороху і також хай ріжуть...
або почули, що ріжуть почекати та з польського боку в ту дирку чимось добрим @банути.

В мого знайомого сусід дрова крав, то він в поліняку заклепанця засвердлив.
Більше не краде, бо ... @бануло так, що грубки нема, нема в чому ті дрова палити.
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10.08.2022 12:52 Ответить
Подвести очень высокое напряжение и включать по сигналу от датчиков, тем более, что забор металлический. Только звук болгарки - подали 35кВ!!!.
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10.08.2022 12:53 Ответить
Білоруси, через одного вусатого мудак., впали нижче плінтуса.
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10.08.2022 13:14 Ответить
вони і були такі, браття слов'янє ***
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10.08.2022 17:42 Ответить
автоматичні кулемети та відеокамери. Більше підходити навіть не будуть до загорожі. Мудні лукашенковці!
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10.08.2022 13:38 Ответить
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10.08.2022 13:39 Ответить
Нужно не только минировать, нужно еще провести 220V
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10.08.2022 13:47 Ответить
бульборезка и пила турнепс №2
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10.08.2022 13:58 Ответить
До бульбашни ещё дойдет очередь!
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10.08.2022 14:51 Ответить
Не "болгарка" , а кутова шліфувальна машина.
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10.08.2022 15:10 Ответить
 
 