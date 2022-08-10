В Польше обвинили белорусские службы в разрушении ограждения на границе болгарками, зубилами и другими инструментами - СМИ
Погранслужба Польши заявила, что белорусские служащие используют специальные инструменты для разрушения недавно построенного ограждения на границе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер Пограничной службы Анна Михальская, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.
Польша завершила строительство 186-километрового ограждения на польско-белорусской границе в ответ на прошлогодний кризис, вызванный тысячами мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, пытавшихся пересечь польскую границу из Беларуси и попасть в Европейский Союз. Кроме пятиметровой стены из стальных пролетов установлены электронные системы наблюдения, которые охраняют в общей сложности 202 километра.
"Как следует из показаний задержанных на польской стороне мигрантов, белорусские служащие не только подвозят мигрантов под границу, но также пытаются помочь им обойти меры безопасности", - сказала Михальская.
По словам мигрантов, по прибытии на границу их оставляли в кустарниках поблизости, а белорусские служащие в это время с помощью специальных орудий уничтожали ограждение. Они при этом использовали болгарки, зубила, специальные варежки и другие инструменты.
"Белорусские службы пропускают через такой переход группы от двух до пяти человек и только на заболоченных участках пропускают несколько большие группы", - сказала представитель Пограничной службы.
По словам Михальской, в целом количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы за последнее время уменьшилось в десятки раз – с 800 до 80 попыток в день из-за физического барьера.
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або двойну жесть, та всередину пороху і також хай ріжуть...
або почули, що ріжуть почекати та з польського боку в ту дирку чимось добрим @банути.
В мого знайомого сусід дрова крав, то він в поліняку заклепанця засвердлив.
Більше не краде, бо ... @бануло так, що грубки нема, нема в чому ті дрова палити.