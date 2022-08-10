С 1 сентября оккупанты не будут выпускать детей из Мелитополя, - Федоров

Оккупационные власти предупредили родителей относительно ограничения выезда с детьми с сентября, им предлагают деньги за то, чтобы они отдали детей в школы, где будут обучать по российской программе.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты продолжают удерживать в очереди на выезд авто с людьми в Васильевке. В течение суток в больницу с тепловым ударом доставлен младенец. Два дня россияне держали семью на блокпосте. Всего в очереди умерло уже 10 человек.

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С 1 сентября оккупанты не будут выпускать детей из города, об этом оккупационные власти сообщили местное население, говорит мэр. Россияне предлагают 10 тысяч рублей родителям, которые приведут детей в школу. Известно, что 80% из 620 выпускников школ города заявили о том, что будут поступать в украинские и европейские вузы.