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Новости Война
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С 1 сентября оккупанты не будут выпускать детей из Мелитополя, - Федоров

мелітополь

Оккупационные власти предупредили родителей относительно ограничения выезда с детьми с сентября, им предлагают деньги за то, чтобы они отдали детей в школы, где будут обучать по российской программе.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты продолжают удерживать в очереди на выезд авто с людьми в Васильевке. В течение суток в больницу с тепловым ударом доставлен младенец. Два дня россияне держали семью на блокпосте. Всего в очереди умерло уже 10 человек.

Смотрите: Мелитопольские партизаны "повредили" готовивший псевдореферендум штаб "Единой России" - мэр Федоров. ФОТО

С 1 сентября оккупанты не будут выпускать детей из города, об этом оккупационные власти сообщили местное население, говорит мэр. Россияне предлагают 10 тысяч рублей родителям, которые приведут детей в школу. Известно, что 80% из 620 выпускников школ города заявили о том, что будут поступать в украинские и европейские вузы.

Мелитополь (615) образование (2271) оккупация (10188) обучение (536) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+6
І в той же час верещать про насильницьку українізацію.
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10.08.2022 12:40
+4
, Тут главное вот что - "" їм пропонують гроші за те, щоб вони віддали дітей до шкіл, де навчатимуть за російською програмою.
Ничего удивительного, тому, кто не получает любви, "большой и чистой", на добровольной основе, приходится эту "любовь" покупать за деньги
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10.08.2022 12:44
+3
Живий щит?
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10.08.2022 13:08
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как они свое проталкивают и навязывают!
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10.08.2022 12:35 Ответить
І в той же час верещать про насильницьку українізацію.
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10.08.2022 12:40 Ответить
, Тут главное вот что - "" їм пропонують гроші за те, щоб вони віддали дітей до шкіл, де навчатимуть за російською програмою.
Ничего удивительного, тому, кто не получает любви, "большой и чистой", на добровольной основе, приходится эту "любовь" покупать за деньги
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10.08.2022 12:44 Ответить
Оптімісти, чи може кончені поци?
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10.08.2022 12:37 Ответить
Вчителі з бурятських ****** ще не поздихали там від спеки?
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10.08.2022 12:38 Ответить
Дурак думкою рад,свинособаки уверены,что доживут до 1 вересня? Сомнительно!.
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10.08.2022 12:41 Ответить
Живий щит?
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10.08.2022 13:08 Ответить
Чергове підтверджння того, що теза "так історічєскі сложилось" - маячня, не "сложилось", а "сложили". Терором та підкупами.
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10.08.2022 13:08 Ответить
Сколько там рашисты дают денег за килограм ребенка?
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10.08.2022 13:17 Ответить
Тезисы Мировой ливарюции чЛенина будут изучать..а также пачиму товаристч Сралин проосрал войну товаристчу Гитлера согласно браццкому договору Молотов-Риббентроп... РабZeянские пидагоги самые пидагогистые в мире...
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10.08.2022 13:30 Ответить
спросите у 3еленского где деокупация и удар ракетами по сходняку ихнему где ударі по администрациям и штабам ..пол года в пустоту скоро там новое околение родится..дурачки
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10.08.2022 13:57 Ответить
 
 