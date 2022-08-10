Из-за провокации оккупантов на ЗАЭС местные власти обновят планы эвакуации населения, - Старух

В Запорожской области обновят планы эвакуации населения и алгоритмы действия оперативных служб в случае ЧС на атомной станции.

Об этом сообщили на странице Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Во время заседания областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций представители обладминистрации, оперативных служб обсудили риски через провокации захватчиков и умышленные обстрелы Запорожской АЭС.

Ведь в результате обстрелов станция работает с риском возникновения аварийных ситуаций и пожаров. Из-за потенциальной опасности есть настоятельная необходимость принятия мер по уменьшению возможных последствий техногенной опасности, связанной с ситуацией на Запорожской АЭС.

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При обсуждении мероприятий по подготовке эвакуации, приему и размещению эвакуированного населения на случай угрозы возникновения или возникновения аварии на ОП "Запорожская АЭС" был рассмотрен вопрос создания резерва специализированных препаратов, которые частично помогут людям защитить себя от худших последствий возможного облучения. Представители оперативных служб и местных властей согласились, что необходимо уточнение Плана эвакуации гражданского населения.

"Мы должны быть готовы к любой ситуации, даже самой плохой. Лучше в этом случае проявлять избыточную бдительность, чем допустить риски из-за халатности. Именно поэтому следует как можно скорее пересмотреть и привести в порядок все планы эвакуации, проверить наличие средств защиты наших жителей. Именно из-за непредсказуемости нашего врага мы должны безотлагательно проработать действенные планы, с реальными точками эвакуации, всеми средствами и транспортом. В наших условиях время – это жизнь", - подчеркнул Александр Старух.

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