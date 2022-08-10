В АРМА передали корпоративные права предприятий Львовщины с российскими учредителями более чем на 35 млн грн, - Офис Генпрокурора
По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры в управление АРМА переданы арестованные судом корпоративные права предприятий, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 35 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
Речь идет о трех частных предприятиях, косвенно способствующих военной агрессии РФ против Украины и учредителями или бенефициарами которых являются граждане или юридические лица РФ.
Это компании во Львове и области из разных отраслей, производственно-финансовая деятельность которых была одним из компонентов финансирования военной агрессии РФ против Украины. Установлены факты уклонения в течение 2020 года от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн. должностными лицами предприятия, производящими мебельную продукцию", - говорится в сообщении.
Кроме того, получены сведения, свидетельствующие о перечислении в пользу РФ денежных средств, полученных от деятельности по проектированию в сфере энергетики.
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