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Новости Война
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В АРМА передали корпоративные права предприятий Львовщины с российскими учредителями более чем на 35 млн грн, - Офис Генпрокурора

нацкорпус,арма

По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры в управление АРМА переданы арестованные судом корпоративные права предприятий, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 35 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Речь идет о трех частных предприятиях, косвенно способствующих военной агрессии РФ против Украины и учредителями или бенефициарами которых являются граждане или юридические лица РФ.

Это компании во Львове и области из разных отраслей, производственно-финансовая деятельность которых была одним из компонентов финансирования военной агрессии РФ против Украины. Установлены факты уклонения в течение 2020 года от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн. должностными лицами предприятия, производящими мебельную продукцию", - говорится в сообщении.

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Кроме того, получены сведения, свидетельствующие о перечислении в пользу РФ денежных средств, полученных от деятельности по проектированию в сфере энергетики.

арест имущества (299) АРМА (103) Офис Генпрокурора (2491) Львовская область (2932)


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Що це за жалюгідні копійки це мабудь якийсь пивний ларьок та ремонт черевиків…..давайте зелені потвори фридмановський альфа банк забирайте чи він вже громадянин Украіни таємним указом зе поца ста
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10.08.2022 13:20 Ответить
Це мабуть ЛАЗ (автобусний завод) або перша приватна броварня (Андрій Мацола)
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10.08.2022 13:29 Ответить
Автозавод в Чуркіна вже забрали?
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10.08.2022 15:29 Ответить
 
 