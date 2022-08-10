Россия - государство-террорист №1 из-за минирования ’вагнеровцами’ ЗАЭС и ядерного шантажа, - эксперт

После минирования Запорожской АЭС частной военной компанией путина "Вагнер" мир должен признать Россию государством-террористом 1.

Об этом сообщает у себя на странице Facebook эксперт Кирилл Сазонов, который сейчас находится на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Сазонов называет основные причины признания России страной-террористом.

"Появление вагнеровцев на ЗАЭС и заявления о минировании атомки говорят о главном – Москва повышает ставки и переходит к ядерному шантажу. Теперь Россия – страна-террорист №1 в мире. "Аль-Каида", "Талибан" и ИГИЛ – это дворовые ребята по сравнению с ней. Сегодня у нее в заложниках – не только Украина, но и вся Европа. Потому что путин – не просто обезьяна с гранатой. Эта обезьяна взяла в руки ядерную дубинку", – пишет Сазонов.

В своем сообщении Сазонов также напоминает, кто такие "вагнеровцы".

"Частная военная компания путина "Вагнер" (названная в честь любимого композитора Гитлера) – элитные орки. "Вагнер" полностью финансируется российским правительством из госбюджета и по сути работает исключительно на руководство РФ, выполняя любые задачи путинского режима. "Вагнер" выполняет такие задачи, которые во всем мире считаются терроризмом. Глава "Вагнера" Дмитрий Уткин – кавалер орденов мужества и человек близкого к путину Пригожина. Открыто называет компанию милитарной организованной преступной группировкой", - отмечает Кирилл Сазонов.

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По мнению эксперта, начав свой путь в 2014 году во время российской агрессии на востоке Украины, Вагнер показала себя как эффективное средство реализации гибридной экспансии Кремля.

"Присутствие компании ("вагнеровцев"-прим. ред) быстро распространилось на Ближний Восток, Африку и даже Южную Америку, при этом Кремль поощрял своих боевиков к полной свободе действий". Несколько лет назад СМИ неоднократно публиковали кадры, где "вагнеровцы" забивают людей кувалдами, режут головы и сжигают заживо, однако тогда эти факты не убедили мир признать "Вагнер" террористической организацией, а россию - страной-спонсором терроризма", - убежден Сазонов.

Эксперт отмечает, что мир должен ответить усилением давления на РФ.

"Московская угроза должна быть нейтрализована и только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. Первоочередная задача – не допустить подрыва заминированной ЗАЭС. Иначе нам всем уже не будет за что бороться", - резюмирует Кирилл Сазонов.

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