РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5881 посетитель онлайн
Новости Война
2 703 10

Россия - государство-террорист №1 из-за минирования ’вагнеровцами’ ЗАЭС и ядерного шантажа, - эксперт

тероризм,терорист,росія

После минирования Запорожской АЭС частной военной компанией путина "Вагнер" мир должен признать Россию государством-террористом 1.

Об этом сообщает у себя на странице Facebook эксперт Кирилл Сазонов, который сейчас находится на фронте, передает Цензор.НЕТ.

Сазонов называет основные причины признания России страной-террористом.

"Появление вагнеровцев на ЗАЭС и заявления о минировании атомки говорят о главном – Москва повышает ставки и переходит к ядерному шантажу. Теперь Россия – страна-террорист №1 в мире. "Аль-Каида", "Талибан" и ИГИЛ – это дворовые ребята по сравнению с ней. Сегодня у нее в заложниках – не только Украина, но и вся Европа. Потому что путин – не просто обезьяна с гранатой. Эта обезьяна взяла в руки ядерную дубинку", – пишет Сазонов.

В своем сообщении Сазонов также напоминает, кто такие "вагнеровцы".

"Частная военная компания путина "Вагнер" (названная в честь любимого композитора Гитлера) – элитные орки. "Вагнер" полностью финансируется российским правительством из госбюджета и по сути работает исключительно на руководство РФ, выполняя любые задачи путинского режима. "Вагнер" выполняет такие задачи, которые во всем мире считаются терроризмом. Глава "Вагнера" Дмитрий Уткин – кавалер орденов мужества и человек близкого к путину Пригожина. Открыто называет компанию милитарной организованной преступной группировкой", - отмечает Кирилл Сазонов.

Читайте: Действия военных РФ на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, - Госатомрегулирование

По мнению эксперта, начав свой путь в 2014 году во время российской агрессии на востоке Украины, Вагнер показала себя как эффективное средство реализации гибридной экспансии Кремля.

"Присутствие компании ("вагнеровцев"-прим. ред) быстро распространилось на Ближний Восток, Африку и даже Южную Америку, при этом Кремль поощрял своих боевиков к полной свободе действий". Несколько лет назад СМИ неоднократно публиковали кадры, где "вагнеровцы" забивают людей кувалдами, режут головы и сжигают заживо, однако тогда эти факты не убедили мир признать "Вагнер" террористической организацией, а россию - страной-спонсором терроризма", - убежден Сазонов.

Эксперт отмечает, что мир должен ответить усилением давления на РФ.

"Московская угроза должна быть нейтрализована и только после денуклеаризации, демилитаризации и денацификации путинского режима целесообразно будет вести разговоры о снятии санкций или налаживании диалога. Первоочередная задача – не допустить подрыва заминированной ЗАЭС. Иначе нам всем уже не будет за что бороться", - резюмирует Кирилл Сазонов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия набирает в армию заключенных как "пушечное мясо" и бросает новичков на передок, чтобы выявить огневые позиции ВСУ, - Гайдай. ВИДЕО

АЭС (545) путин владимир (31530) россия (96095) ядерная безопасность (497) ЧВК Вагнер (1333) Запорожская АЭС (718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
По "вагнеру" это к Ермаку и Безглуздой, это их коронная тема. Теперь вот все видим, а много только потом станет известно, что творит эта Дичь и как с ней стоит поступать
показать весь комментарий
10.08.2022 13:22
+6
А это их агенты-пособники. Правда сколовского уже слили
показать весь комментарий
10.08.2022 13:23
+6
Допустити кацапню на ЗАЕС як виявилося було дуже просто. Вигнати їх звідти набагато тяжче. Про що думали-хрен його знає.
показать весь комментарий
10.08.2022 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По "вагнеру" это к Ермаку и Безглуздой, это их коронная тема. Теперь вот все видим, а много только потом станет известно, что творит эта Дичь и как с ней стоит поступать
показать весь комментарий
10.08.2022 13:22 Ответить
А это их агенты-пособники. Правда сколовского уже слили
показать весь комментарий
10.08.2022 13:23 Ответить
козирь - він же смотрящий, кловун - він же буратіно, соколовський - він же мертвеччук
показать весь комментарий
10.08.2022 14:50 Ответить
Хоч в чомусь
показать весь комментарий
10.08.2022 13:24 Ответить
Допустити кацапню на ЗАЕС як виявилося було дуже просто. Вигнати їх звідти набагато тяжче. Про що думали-хрен його знає.
показать весь комментарий
10.08.2022 13:28 Ответить
Здається , що це було зроблено навмисно , бо що-що , а вже ЗАЕС можна було оточити військами і не допустити орків. До речі , якби ЗЕ був справді Верховним головнокомандуючим , то війська з Маріуполя потрібно було негайно перекидати на ЗАЕС . Навіть був час , коли вони могли , хоч і з втратами , але прорватись .Чому це не було зроблено ? Ядерний шантаж , це єдине , чим Кремль може нас ламати , щоб ми пішли на перемир"я , або пішли на угоду з Кремлем. . Ми можемо з ними поторгуватись . Наприклад , бити весь час Керченський міст , поки вони не залишать ЗАЕС , але ніхто про це не говорить . Чому ?
показать весь комментарий
10.08.2022 15:06 Ответить
Зелена чума про**али вагнерівців, тепер вони їм нам "віддячують"! Макнули зелених в лайно.
показать весь комментарий
10.08.2022 13:29 Ответить
А от Сполучені Штати, чомусь так не вважають, а шкода!
показать весь комментарий
10.08.2022 13:29 Ответить
То коли ж Україна офіційно визнає росію "державою терористом"? Одне базікання!
показать весь комментарий
10.08.2022 13:31 Ответить
В документах дохлого Сссра хранится интересный указ типа "красный террор"...за подписью Якова Свердлова...кажись 30 августа 1918 года...Там черным по белому указаны цели террора...задачи...и прочие прелести массового убийства граждан дохлый империи Романовых..типа Готорп-Гольштейнов...этот указ работает до сих пор...
показать весь комментарий
10.08.2022 13:47 Ответить
 
 