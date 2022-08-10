Соучредитель шведской Amnesty International Вестберг ушел из организации из-за несогласия с отчетом об Украине

Соучредитель шведского звена Amnesty International Пер Вестберг объявил, что уходит из организации из-за несогласия с отчетом о Вооруженных силах Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Я отношусь к организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", - заявил Вестберг.

Пер Вестберг стал соучредителем шведской Amnesty в 1960-х годах.

Напомним, в ЕС в ответ на скандальный отчет Amnesty International по Украине заявили, что это Россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.

Организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

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Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.