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Соучредитель шведской Amnesty International Вестберг ушел из организации из-за несогласия с отчетом об Украине

amnesty,international,вестберг

Соучредитель шведского звена Amnesty International Пер Вестберг объявил, что уходит из организации из-за несогласия с отчетом о Вооруженных силах Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Я отношусь к организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", - заявил Вестберг.

Пер Вестберг стал соучредителем шведской Amnesty в 1960-х годах.

Напомним, в ЕС в ответ на скандальный отчет Amnesty International по Украине заявили, что это Россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.

Организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Также читайте: Еврокомиссия о скандальном докладе Amnesty International: Происходящее в Украине – это прямые последствия развязанной Россией войны

Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.

Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.

Amnesty International (206) протест (5862) увольнение (2685) Швеция (1011)


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Топ комментарии
+29
Організація Емністі виникла наприкінці 60-х із заявленими цілями - "Підтримка політв'язнів у країнах з диктаторським режимом, насамперед у СРСР".
За минулі 60 років вона пройшла довгий шлях від безкорисливої боротьби з порушниками прав людини в авторитарних країнах до ультра-лівацької групи із захисту цих режимів та на утримання цих самих диктаторських режимів. Коротше, стало протилежністю до самої себе, але ранньої. І тому не дивно, що її залишають самі фундатори. Повна моральна деградація європейської лівої думки та ідеї.
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10.08.2022 13:46
+25
Respect.
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10.08.2022 13:38
+24
Людина життя віддала турботі про інших, і тут, якесь продажне чмо ...
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10.08.2022 13:41
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Respect.
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10.08.2022 13:38 Ответить
Ні. НЕ РЕСПЕКТ!!! Це тактика слабаків! Мав залишитись й вимогати розібратися, покарати винних й зробити заперечення що той допис був помилкою й інфо-диверсією прожних співробітників Amnesty!
Що це за манеру взяли тікати й залишати лайно щоб робило що забажає?!!!
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10.08.2022 13:50 Ответить
#продажних співробітників
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10.08.2022 13:51 Ответить
Есть варианты. Например, как с Джонсонюком. Хотя, конечно, сложно ожидать в AI массового оттока рыл от кормушки
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10.08.2022 13:54 Ответить
власно, Джонсона змусили посаду залишити за якийсь дроб"язок, а тут, диви, всі вже тій емнесті інтернешнл сказали, а вони як русскіє, мали всіх в сраці і далі свою брудну справу роблять.
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10.08.2022 15:21 Ответить
Ні. Для Британії то не "дрібязок" , тому й живуть по іньшому.
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10.08.2022 22:48 Ответить
Людина життя віддала турботі про інших, і тут, якесь продажне чмо ...
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10.08.2022 13:41 Ответить
Не чмо, а sjw.
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10.08.2022 14:04 Ответить
Правильно

Глава организации французская крыса

Типа Ле Пен
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10.08.2022 13:42 Ответить
«Не провести: серьезного человека - красноречивому вралю».© Хуан юнь-Цзяо
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10.08.2022 13:45 Ответить
Бо шведи - люди совісті
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10.08.2022 13:46 Ответить
Організація Емністі виникла наприкінці 60-х із заявленими цілями - "Підтримка політв'язнів у країнах з диктаторським режимом, насамперед у СРСР".
За минулі 60 років вона пройшла довгий шлях від безкорисливої боротьби з порушниками прав людини в авторитарних країнах до ультра-лівацької групи із захисту цих режимів та на утримання цих самих диктаторських режимів. Коротше, стало протилежністю до самої себе, але ранньої. І тому не дивно, що її залишають самі фундатори. Повна моральна деградація європейської лівої думки та ідеї.
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10.08.2022 13:46 Ответить
В принципе, это закономерно. Левое движение своих изначальных целей добилось и перевыполнило. В Европе настолько хорошо развита социалка, что быть на её фоне левым - это практически всегда значить быть "борцуном за соцсправедливость" из разряда "прежде, чем обезвредить маньяка, давайте попробуем понять его тонкое психическое устройство".
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10.08.2022 13:59 Ответить
Повністю згодна. Саме деградація лівацької ідеї, яка приймає якісь вивернуті, практично абсурдні форми. І це відбуваєтьсяне лише у AI.
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10.08.2022 14:41 Ответить
Так, здається, плодяться більше країни з низьким рівнем життя (Індія, Африка), а у високорозвинутих країнах смертність уже перевищує народжуваність...
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10.08.2022 16:32 Ответить
А не проще кремлевских крыс выгнать из етой организации. Почему всегда хорошие люди уходят отдавая крысам труды своей многолетней работы?
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10.08.2022 13:56 Ответить
там уже давно одни крысы, проще другую организацию сделать
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10.08.2022 13:58 Ответить
так а що там рятувати? моль шубу з"їла.
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10.08.2022 15:39 Ответить
Кормушка -- лавіровалі лавіровалі і не виловіравіровалі
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10.08.2022 14:47 Ответить
настоящий Волк не захотел: с блдми жить - по-блдски выть
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10.08.2022 14:51 Ответить
Все дело в бабле......
Перекройте Амнести доступ к корыту - и они загнутся....
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10.08.2022 15:10 Ответить
Амнесті високласна шльондра - з вигляду гуманітарна організація, а по справам шльондра ще та, як ця -

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10.08.2022 15:34 Ответить
Яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка.
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10.08.2022 16:54 Ответить
Людина! Дякуємо за вашу позицію!!!
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10.08.2022 15:36 Ответить
Дич не несите , Земля способна прокормить 40 миллиардов человек , это научный факт . И это только суша . А есть еще и моря и океаны . Каину и Авелю тоже было тесно , а их тогда было всего шестеро
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10.08.2022 15:59 Ответить
є совість в дядька
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10.08.2022 16:34 Ответить
респект чувак!
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10.08.2022 16:39 Ответить
Наплодили організацій і рухів, якими давно вже навчились маніпулювати рашисти і використовувати в своїх цілях.
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10.08.2022 16:52 Ответить
Amnesty International превратилась в дешевую шлюху. Кто ей платит, тот ее и танцует.
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10.08.2022 16:53 Ответить
молодец, дадька !
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10.08.2022 17:37 Ответить
хоч в когось совість там лишилась,
а не просто бізнес роблять
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10.08.2022 19:53 Ответить
 
 