Соучредитель шведской Amnesty International Вестберг ушел из организации из-за несогласия с отчетом об Украине
Соучредитель шведского звена Amnesty International Пер Вестберг объявил, что уходит из организации из-за несогласия с отчетом о Вооруженных силах Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
"Я отношусь к организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", - заявил Вестберг.
Пер Вестберг стал соучредителем шведской Amnesty в 1960-х годах.
Напомним, в ЕС в ответ на скандальный отчет Amnesty International по Украине заявили, что это Россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.
Организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".
Документ подверг критике в Украине и других государствах. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).
Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась в знак несогласия с позицией организации.
Позже Amnesty International извинилась за причиненные ее выводами "страдание и гнев", но не отказалась от них.
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Що це за манеру взяли тікати й залишати лайно щоб робило що забажає?!!!
Глава организации французская крыса
Типа Ле Пен
За минулі 60 років вона пройшла довгий шлях від безкорисливої боротьби з порушниками прав людини в авторитарних країнах до ультра-лівацької групи із захисту цих режимів та на утримання цих самих диктаторських режимів. Коротше, стало протилежністю до самої себе, але ранньої. І тому не дивно, що її залишають самі фундатори. Повна моральна деградація європейської лівої думки та ідеї.
Перекройте Амнести доступ к корыту - и они загнутся....
а не просто бізнес роблять