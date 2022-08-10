Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на Шахматной олимпиаде-2022: "Голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!"

Президент Владимир Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на шахматной Олимпиаде.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Женская сборная Украины во второй раз в истории одержала "золото" на шахматной Олимпиаде. Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса - вся страна гордится вашим результатом. Спасибо за такую важную победу и украинский флаг на самой высокой ступени!

Сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны. Без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клеточку своей земли. Поскольку, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг - беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется.

И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!" - подчеркнул глава государства.

Напомним, женская сборная Украины победила на шахматной олимпиаде-2022.

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