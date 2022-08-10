Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на Шахматной олимпиаде-2022: "Голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!"
Президент Владимир Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на шахматной Олимпиаде.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Женская сборная Украины во второй раз в истории одержала "золото" на шахматной Олимпиаде. Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса - вся страна гордится вашим результатом. Спасибо за такую важную победу и украинский флаг на самой высокой ступени!
Сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны. Без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клеточку своей земли. Поскольку, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг - беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется.
И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!" - подчеркнул глава государства.
Напомним, женская сборная Украины победила на шахматной олимпиаде-2022.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это зависимость.
Голый король-это как раз ты,Скумбриевич.
А ти, дивись, щоб не зробив патової ситуації в Україні.
А те що наші шахістки молодці і Україна переможе безсумнівно! Але до чого тут зеленський?
А от до становища, в яке потрапив «Азов», він має пряме відношення, тільки чомусь не розповідає про це.