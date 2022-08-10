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Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на Шахматной олимпиаде-2022: "Голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!"

шахи

Президент Владимир Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на шахматной Олимпиаде.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Женская сборная Украины во второй раз в истории одержала "золото" на шахматной Олимпиаде. Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса - вся страна гордится вашим результатом. Спасибо за такую важную победу и украинский флаг на самой высокой ступени!

Сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны. Без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клеточку своей земли. Поскольку, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг - беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется.

И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!" - подчеркнул глава государства.

Напомним, женская сборная Украины победила на шахматной олимпиаде-2022.

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Зеленский Владимир (20787) Олимпиада (1136) шахматы (135)


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Топ комментарии
+8
Жіноча збірна Шаховій олімпіаді-2022 вкотре довела, що Українські жінки самі найрозумніші в світі.
А ти, дивись, щоб не зробив патової ситуації в Україні.
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10.08.2022 13:56
+5
Хмммм...Зелупа еще и гроссмейстер.В шахматы играет тем же,чем играет на пианино?
Голый король-это как раз ты,Скумбриевич.
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10.08.2022 13:39
+5
Та этому хрипатому поцу лишь бы свою харю небритую в камеру всунуть.Причина неважна.
Это зависимость.
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10.08.2022 13:41
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Примазаться к чужой победе - это у нас становится мейнстримом у чиновников или как? Шахматисты молодцы!
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10.08.2022 13:39 Ответить
Та этому хрипатому поцу лишь бы свою харю небритую в камеру всунуть.Причина неважна.
Это зависимость.
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10.08.2022 13:41 Ответить
Хмммм...Зелупа еще и гроссмейстер.В шахматы играет тем же,чем играет на пианино?
Голый король-это как раз ты,Скумбриевич.
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10.08.2022 13:39 Ответить
А то, его сам полковник Грицацуев учил маты ставить!!!
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10.08.2022 13:45 Ответить
опять чушь понес
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10.08.2022 13:42 Ответить
незгодна, тексти йому пишуть гарні, як на диво
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10.08.2022 13:47 Ответить
Боневтик пиарится на все чем только может
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10.08.2022 13:42 Ответить
Скоро почне дорожні знаки урочисто відкривати і лізти в справи церкви
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10.08.2022 13:46 Ответить
це він про себе???
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10.08.2022 13:46 Ответить
да
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10.08.2022 13:52 Ответить
А где же сосиянки?
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10.08.2022 13:54 Ответить
В черзі за ладами.
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10.08.2022 13:59 Ответить
Жіноча збірна Шаховій олімпіаді-2022 вкотре довела, що Українські жінки самі найрозумніші в світі.
А ти, дивись, щоб не зробив патової ситуації в Україні.
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10.08.2022 13:56 Ответить
І найкрасивіші.
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10.08.2022 18:14 Ответить
Ну й х#рні намолов! А «голий король» - це він про себе?
А те що наші шахістки молодці і Україна переможе безсумнівно! Але до чого тут зеленський?
А от до становища, в яке потрапив «Азов», він має пряме відношення, тільки чомусь не розповідає про це.
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10.08.2022 16:49 Ответить
Молодці Українкі! Вітаю з перемогою. В останній день змагань потужно виграли та перестрибнули з четвертого місця на перше.
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10.08.2022 18:03 Ответить
 
 