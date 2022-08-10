Мигранты, которые отправятся воевать в Украину на стороне РФ, могут сесть в тюрьму, - посольство Узбекистана в России
Посольство Узбекистана в Москве предупредило узбекистанцев о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Озодлык".
В посольстве напомнили, что согласно статье 154 УК Узбекистана участие в добровольческих батальонах и боевых действиях на чужих территориях квалифицируется как "наемство".
Уголовный кодекс предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы для "завербованных" лиц.
"Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", – говорится в сообщении.
Ранее Агентство по внешней трудовой миграции также призвало узбекистанцев, находящихся в России, не участвовать в различных добровольческих батальонах.
Причиной таких заявлений посольства и агентства стало опубликованное телеканалом "Vetta" видео о том, что узбекистанцы, проживающие в Перми, хотят сформировать батальон "Амир Темур", и намерены воевать против Украины.
В ролике с таким предложением выступил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов, и несколько десятков человек, сидящих в зале, встретили его слова аплодисментами.
"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Поэтому предлагаю сформировать батальон добровольцев и назвать его именем великого Амира Темура", – сказал в видеоролике Джахонгир Джалолов.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), реже «Ташкентский пакт»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-name-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-5 [5] , «Ташкентский договор»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-name-3 [3] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F региональная международная организация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-6 [6] , провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира... (далі можна не читати, бо брехня )
Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Договора о коллективной безопасности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82 Ташкенте (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан ).
єто вам не НАТО !!!!
агресівний блок
Бо його діти і внуки народилися в Україні, і вважають себе українцями.
Она становится абсолют Невменяема...
Путлер не законно рождённый чувак от пропойцы и алкаша...,а мать его до сих пор жива...,как пишет историк Юрий Фельштинский..."легендарную биогорафию" для путлера сочинили в дохлом советском КГБ...