Мигранты, которые отправятся воевать в Украину на стороне РФ, могут сесть в тюрьму, - посольство Узбекистана в России

Посольство Узбекистана в Москве предупредило узбекистанцев о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Озодлык".

В посольстве напомнили, что согласно статье 154 УК Узбекистана участие в добровольческих батальонах и боевых действиях на чужих территориях квалифицируется как "наемство".

Уголовный кодекс предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы для "завербованных" лиц.



"Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", – говорится в сообщении.

Ранее Агентство по внешней трудовой миграции также призвало узбекистанцев, находящихся в России, не участвовать в различных добровольческих батальонах.



Причиной таких заявлений посольства и агентства стало опубликованное телеканалом "Vetta" видео о том, что узбекистанцы, проживающие в Перми, хотят сформировать батальон "Амир Темур", и намерены воевать против Украины.

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В ролике с таким предложением выступил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов, и несколько десятков человек, сидящих в зале, встретили его слова аплодисментами.



"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Поэтому предлагаю сформировать батальон добровольцев и назвать его именем великого Амира Темура", – сказал в видеоролике Джахонгир Джалолов.