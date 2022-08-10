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Новости Война
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Мигранты, которые отправятся воевать в Украину на стороне РФ, могут сесть в тюрьму, - посольство Узбекистана в России

плакат,війна

Посольство Узбекистана в Москве предупредило узбекистанцев о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Озодлык".

В посольстве напомнили, что согласно статье 154 УК Узбекистана участие в добровольческих батальонах и боевых действиях на чужих территориях квалифицируется как "наемство".

Уголовный кодекс предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы для "завербованных" лиц.

"Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", – говорится в сообщении.

Ранее Агентство по внешней трудовой миграции также призвало узбекистанцев, находящихся в России, не участвовать в различных добровольческих батальонах.

Причиной таких заявлений посольства и агентства стало опубликованное телеканалом "Vetta" видео о том, что узбекистанцы, проживающие в Перми, хотят сформировать батальон "Амир Темур", и намерены воевать против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Собянинский полк" формируют в Москве для войны против Украины, - "Медуза"

В ролике с таким предложением выступил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов, и несколько десятков человек, сидящих в зале, встретили его слова аплодисментами.

"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Поэтому предлагаю сформировать батальон добровольцев и назвать его именем великого Амира Темура", – сказал в видеоролике Джахонгир Джалолов.

мигранты (986) посольство (1084) Узбекистан (97) наемники рф (2091)


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Топ комментарии
+18
на днях було відео Золкіна,де імам розмовляв з полоненими мусульманами.Ну і відразу мені впало в око те,що там був таджик абдуррахім.Я ще й подумав-ще й ці довбані *насяльніка* йдуть воювати за країну,яка їх зневажає і презирає.
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10.08.2022 14:08
+14
Я маю на увазі офіційний Узбекистан.
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10.08.2022 14:10
+9
Молодці узбеки, розуміють куди вітер віе.
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10.08.2022 14:08
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на днях було відео Золкіна,де імам розмовляв з полоненими мусульманами.Ну і відразу мені впало в око те,що там був таджик абдуррахім.Я ще й подумав-ще й ці довбані *насяльніка* йдуть воювати за країну,яка їх зневажає і презирає.
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10.08.2022 14:08 Ответить
е кебе, а ОДКБ ?

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), реже «Ташкентский пакт»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-name-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-5 [5] , «Ташкентский договор»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-name-3 [3] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F региональная международная организация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-6 [6] , провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира... (далі можна не читати, бо брехня )

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Договора о коллективной безопасности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82 Ташкенте (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан ).

єто вам не НАТО !!!!
агресівний блок
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10.08.2022 15:18 Ответить
Молодці узбеки, розуміють куди вітер віе.
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10.08.2022 14:08 Ответить
Я маю на увазі офіційний Узбекистан.
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10.08.2022 14:10 Ответить
Мій знайомий узбек ненавидить кацапів.
Бо його діти і внуки народилися в Україні, і вважають себе українцями.
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10.08.2022 19:48 Ответить
Это ж каких дебилом надо быть чтобы воевать за рашку. Ни денег ни чести ни идеи за что и почему.
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10.08.2022 14:12 Ответить
Нацальника мана сказала.
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10.08.2022 14:18 Ответить
Доводилось в 1990р робити в Москві на заводі. Тож повірте мені, як очевидцю, насяльніка мана, це росіяни, а толкові працівники саме узбеки.
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10.08.2022 14:40 Ответить
То есть, за столько лет вы так и не поняли, каким именно нужно стать дебилом, чтоб воевать за парашку? Открою вам прописную истину: для этого достаточно стать русским, обрусеть.
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10.08.2022 14:46 Ответить
Когда власть на рабZee Несменяема...

Она становится абсолют Невменяема...
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10.08.2022 14:20 Ответить
Амир Тимур ,на встречу с Шейхом Мансуром , вперёд Джалалаб Новая Почта вас в хоть в Термез в кульке отправит
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10.08.2022 14:28 Ответить
Фишка тут крутая...
Путлер не законно рождённый чувак от пропойцы и алкаша...,а мать его до сих пор жива...,как пишет историк Юрий Фельштинский..."легендарную биогорафию" для путлера сочинили в дохлом советском КГБ...
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10.08.2022 14:31 Ответить
У них до рашки благолєпіє
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10.08.2022 14:35 Ответить
так видео было наднях, где узбек на раиси в одной из диаспор агитирует своих ехать и воевать за парашку.
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10.08.2022 14:36 Ответить
Так это обрусевший - значит, руслятина он, а не узбек.
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10.08.2022 14:44 Ответить
У Пермі представників узбецької діаспори закликали приєднатися до участі у війні проти України щодо захоплення її територій. Підставою для цього лідер громадської організації "Товариство центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов назвав блага, які його нація споживає в Росії.
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10.08.2022 15:04 Ответить
Як кажуть у Ютьюбі...Байрактарам Стингерам та іншим Гимарсам все одно...каво мочить в сортире хоть северо-корейцев хоть узбеков...
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10.08.2022 14:39 Ответить
Президент Турции Эрдоган прислал в Украину новейшие турецкие БТР в количестве 50 машин...скорость до 100 км/час...выглядит круто 💪через пару недель из Турции доставят ещё 100 штук..
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10.08.2022 14:44 Ответить
Эрдоган, это *****-2. Турецкие БТР нам прислала коммерческая компания BMC.
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10.08.2022 14:48 Ответить
У Эрдогана тяжёлая ситуация турецкая лира упала ...инфляция 73%...ещё неизвестно чем закончатся выборы в Турции осенью...
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10.08.2022 14:53 Ответить
ЭМИР ТЕМИР НЕ ПОДДЕРЖАЛ БЫ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКОВ. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ЭТУ ЗАТЕЮ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.08.2022 15:30 Ответить
Правительство Узбекстана приняло очень правильное решение! СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.08.2022 15:32 Ответить
я наверно больше не буду шутить про Рафшана и Джамшуда. даже стыдно как то стало... адекватные люди похоже.
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10.08.2022 17:40 Ответить
Узбеки, в кого вы превратились? В безродных манкуртов-гастарбайтеров без чести и достоинства!
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10.08.2022 19:03 Ответить
А призывы к созданию никак?
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11.08.2022 23:14 Ответить
 
 