После ударов ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС он стал непригодным для использования, - ОВА

Украинские защитники ударили по мосту в районе Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженными Силами Украины уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт БТГ в районе села Максима Горького.

ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего мост оказался непригоден к использованию", - говорится в сообщении.

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