РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5921 посетитель онлайн
Новости Война
23 288 26

После ударов ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС он стал непригодным для использования, - ОВА

гес,міст,каховська

Украинские защитники ударили по мосту в районе Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженными Силами Украины уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт БТГ в районе села Максима Горького.

ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего мост оказался непригоден к использованию", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне во время движения по мосту на дамбе Каховской ГЭС миксуют военные колонны с гражданским транспортом, - Соболевский

Каховка (95) мост (1030) Херсонская область (4875)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
В "катьол касаби, в катьол!"
показать весь комментарий
10.08.2022 14:21
+43
показать весь комментарий
10.08.2022 14:21
+28
Добро пожаловать в Чернобаевку
показать весь комментарий
10.08.2022 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В "катьол касаби, в катьол!"
показать весь комментарий
10.08.2022 14:21 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 14:21 Ответить
Добро пожаловать в Чернобаевку
показать весь комментарий
10.08.2022 14:22 Ответить
"Хто як не ти, спалить мости?", а, Віталій Федорович?
показать весь комментарий
10.08.2022 14:24 Ответить
Не змучусь писати і говорити. СЛАВА ЗС УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
10.08.2022 14:29 Ответить
таёжный зверек песец крадется тихо, незаметно... надо, чтобы все кацапы в том району сразу насыпали в карманы побольше семечек подсолнечника... потому как могут подохнуть без пользы... а так к весне следующего года разложившиеся кацапские трупы дадут хорошее удобрение...
показать весь комментарий
10.08.2022 14:33 Ответить
Я больше надеюсь что на прокорм ракам пойдут при попытке свалить. Есть сведения, что в Херсоне раскуплены все плавсредства вплоть до детских кругов с уточками
показать весь комментарий
10.08.2022 14:44 Ответить
хотілося би, щоб це було затягуванням зашморгу навколо кацапського угрупування на правому березі... ну а що це насправді - невдовзі побачимо.
показать весь комментарий
10.08.2022 14:45 Ответить
...аби тільки зрадлива ОПа дермака не надала вбивцям "зелений коридор".. як завжди.. а Найвеличнівшиве - усе підмахнуло, як завжди, недумаючи, читаючи телесуфльора
показать весь комментарий
10.08.2022 15:05 Ответить
Лепота!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
10.08.2022 15:11 Ответить
Информация неточна. Легковые автомобили его могут использовать. Для грузовых - нет. Новому губернатору не мешало бы сначала почитать местные паблики.
показать весь комментарий
10.08.2022 15:13 Ответить
На легковые автомобили всем насрать, главное, чтоб крупная техника не прошла.
показать весь комментарий
10.08.2022 15:21 Ответить
Можно ссылку? Интересно
показать весь комментарий
10.08.2022 15:30 Ответить
https://t.me/hueviyherson/23787 https://t.me/hueviyherson/23787

показать весь комментарий
10.08.2022 16:14 Ответить
https://t.me/novaya_kahovka_news/421?comment=3515 https://t.me/novaya_kahovka_news/421?comment=3515

показать весь комментарий
10.08.2022 16:16 Ответить
Рвусь из сил, и из всех сухожилий
Но сегодня опять, как вчера
Обложили меня, обложили
Гонят весело на номера.

Новый гимн ВДВ орков.
показать весь комментарий
10.08.2022 15:17 Ответить
Відчуваю, що чергова " добра воля актом" народжується.
показать весь комментарий
10.08.2022 15:28 Ответить
Переброска грузов остановлена, и дамба цела - высокий класс !
показать весь комментарий
10.08.2022 15:35 Ответить
А тепер так само, але по кримському мосту. СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
10.08.2022 15:35 Ответить
Автобуси їздять поки що... Важке наврядчи проїде
показать весь комментарий
10.08.2022 16:56 Ответить
Тепер хіба що так і главстєрх попереду.

показать весь комментарий
10.08.2022 17:09 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 17:42 Ответить
Легенько поки що влучили, як перший раз по Антонівському. Усьо попереду)
показать весь комментарий
10.08.2022 20:53 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 21:18 Ответить
 
 