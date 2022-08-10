После ударов ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС он стал непригодным для использования, - ОВА
Украинские защитники ударили по мосту в районе Каховской ГЭС.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженными Силами Украины уничтожен еще один склад боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт БТГ в районе села Максима Горького.
ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего мост оказался непригоден к использованию", - говорится в сообщении.
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