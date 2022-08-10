"Об отоплении никто уже и не мечтает": В оккупированном Мариуполе до сих пор нет света и воды

Жители временно оккупированного Мариуполя до сих пор не получают электроснабжение в дома.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы до сих пор не получают электроснабжение в дома. Несмотря на громкие заявления оккупантов, что город освещен, жители пишут, что оккупанты проводят электроснабжение в свои учреждения, но не в жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные пишут - столбы линий электропередач просто валяются посреди улиц. Их никто не убирает.

"Никто не приходил и ничего не осматривал! И где же упомянутое "досрочное решение проблемы"? Если никто и не пытался ее решить!" - спрашивают мариупольцы.

"А между тем оккупанты для показательной картинки выставляют освещенные участки улиц. Театр абсурда "русского мира". Недовольство растет среди мариупольцев. Они понимают, что предатели рассказывают басни. Света и воды нет и не будет. А об отоплении никто уже даже не мечтает", - подытожили в горсовете.

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