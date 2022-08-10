"Об отоплении никто уже и не мечтает": В оккупированном Мариуполе до сих пор нет света и воды
Жители временно оккупированного Мариуполя до сих пор не получают электроснабжение в дома.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольцы до сих пор не получают электроснабжение в дома. Несмотря на громкие заявления оккупантов, что город освещен, жители пишут, что оккупанты проводят электроснабжение в свои учреждения, но не в жилые дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные пишут - столбы линий электропередач просто валяются посреди улиц. Их никто не убирает.
"Никто не приходил и ничего не осматривал! И где же упомянутое "досрочное решение проблемы"? Если никто и не пытался ее решить!" - спрашивают мариупольцы.
"А между тем оккупанты для показательной картинки выставляют освещенные участки улиц. Театр абсурда "русского мира". Недовольство растет среди мариупольцев. Они понимают, что предатели рассказывают басни. Света и воды нет и не будет. А об отоплении никто уже даже не мечтает", - подытожили в горсовете.
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Таким образом 90,24% мариупольских избирателей поддержали Владимира Зеленского.
Участие в выборах приняло 188394 мариупольца, это почти 60% из тех, кто имеет право голоса.
В Украине в настоящее время обработано 80,78% голосов. Согласно этим результатам Владимир Зеленский набирает 73,09% голосов избирателей, Петр Порошенко - 24,57%.
https://www.0629.com.ua/news/2372307/zelenskij-v-mariupole-nabral-bolee-90-golosov