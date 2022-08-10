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Новости Война
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"Об отоплении никто уже и не мечтает": В оккупированном Мариуполе до сих пор нет света и воды

Жители временно оккупированного Мариуполя до сих пор не получают электроснабжение в дома.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы до сих пор не получают электроснабжение в дома. Несмотря на громкие заявления оккупантов, что город освещен, жители пишут, что оккупанты проводят электроснабжение в свои учреждения, но не в жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные пишут - столбы линий электропередач просто валяются посреди улиц. Их никто не убирает.

"Никто не приходил и ничего не осматривал! И где же упомянутое "досрочное решение проблемы"? Если никто и не пытался ее решить!" - спрашивают мариупольцы.

"А между тем оккупанты для показательной картинки выставляют освещенные участки улиц. Театр абсурда "русского мира". Недовольство растет среди мариупольцев. Они понимают, что предатели рассказывают басни. Света и воды нет и не будет. А об отоплении никто уже даже не мечтает", - подытожили в горсовете.

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Об отоплении никто уже и не мечтает: В оккупированном Мариуполе до сих пор нет света и воды 01
Об отоплении никто уже и не мечтает: В оккупированном Мариуполе до сих пор нет света и воды 02

Мариуполь (5724) оккупация (10188)


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Топ комментарии
+6
теперь только так
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10.08.2022 15:04
+5
Світло буде після запитів українською.
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10.08.2022 15:00
+4
Мариуполь это Алеппо в Сирии и Грозный в Ичкерии..."подвиги" банды путлера засняты на видео...
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10.08.2022 15:06
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Світло буде після запитів українською.
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10.08.2022 15:00 Ответить
Все ви правильно пишите. Більш того всі ті хто залишився там жити чекали асвабадітелей. Це психічнохворі люди
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10.08.2022 15:11 Ответить
"Совпадєніє?" (С)
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10.08.2022 15:30 Ответить
Что-то в этом конечно есть. Шарий любил выкладывать разборы обстрелов, а позже его поклонникам предоставилась уникальная возможность посмотреть все на практике. Только вот есть что то не так тут. А Буча, Бородянка - почему?
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10.08.2022 15:32 Ответить
Не всі,але більшість.
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10.08.2022 17:03 Ответить
В партії пєтушарія не "сотруднікі", а "члєни", тобто }{✓ї.
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10.08.2022 15:56 Ответить
теперь только так
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10.08.2022 15:04 Ответить
Мариуполь это Алеппо в Сирии и Грозный в Ичкерии..."подвиги" банды путлера засняты на видео...
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10.08.2022 15:06 Ответить
зат те є руський мір- а вони його так кликали-референдум в 2014 проводили- ну ось тримайте
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10.08.2022 15:10 Ответить
Всерівно сидят і ждут
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10.08.2022 15:12 Ответить
Мечтать надо правильно и все сбудется. Мечтали закончить войну? Ну как проГОЛОсовали, так и война не то что не закончилась, а и пришла в каждый ваш дом...

Таким образом 90,24% мариупольских избирателей поддержали Владимира Зеленского.

Участие в выборах приняло 188394 мариупольца, это почти 60% из тех, кто имеет право голоса.

В Украине в настоящее время обработано 80,78% голосов. Согласно этим результатам Владимир Зеленский набирает 73,09% голосов избирателей, Петр Порошенко - 24,57%.
https://www.0629.com.ua/news/2372307/zelenskij-v-mariupole-nabral-bolee-90-golosov
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10.08.2022 15:15 Ответить
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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10.08.2022 15:17 Ответить
Странно, вроде ж всё нормально, братушки пришли, весь город разнесли ну то не страшно ахах хоть камни с неба, чё жаловаться то
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10.08.2022 15:20 Ответить
Ситуация с отоплением по всей Украине не однозначная...местные коммунальщики пашут в поте лица ...Центральная власть этим не занимается...пилят американские баблосы тоннами...
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10.08.2022 15:22 Ответить
Центральная власть должна отоплением заниматься? Это что то новенькое)
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10.08.2022 15:27 Ответить
да откуда ему знать, из-за поребрика плохо видно...
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10.08.2022 15:58 Ответить
Сказали шо з тими бабосами є гауляитер -- глаз да глаз
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10.08.2022 15:32 Ответить
зато бєс біндєр. нормально "спасли"
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10.08.2022 16:04 Ответить
А про Україну мрієте?
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10.08.2022 16:37 Ответить
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10.08.2022 17:15 Ответить
 
 