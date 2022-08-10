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Новости Война
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На территории Беларуси, близко к нашим границам, размещено много российской техники, - Чаус о вероятности наступления

чаус

Глава Черниговской ОВ подчеркнул, что угроза наступления с территории России или Беларуси остается.

Об этом сообщил в интервью "Суспільному" глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси остается. Риск есть. Он был месяц назад, два, три и сейчас остается. До тех пор пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещено много российской техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Людей нет, но техника есть. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза. То есть мы должны быть готовы. Мы точно видим по всем сводкам и разведке, в том числе, что нам нельзя расслабляться", - подчеркнул Чаус.

По его словам, время от приказа российского командования для воинских частей наступать на Черниговщину снова до фактического приближения их техники с личным составом к границам Украины, это фактически время на перемещение личного состава и может составлять от трех дней до недели.

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Однако он также отметил, что не говорит об увеличении угрозы, она существует по-прежнему после деоккупации. Кроме того, по его мнению, если россияне и отважятся снова наступать, то, вероятно, изменят свою тактику, потому что получили здесь другой опыт. А вот белорусы маловероятно, что пойдут воевать, делится глава ОВА.

Сейчас в области работает много добробатов, громады получают строительные материалы для восстановления поврежденных домов, ведется устройство модульных городков, подключение к ним коммуникаций. Впрочем, по словам Чауса, возобновление не будет скорым, а новое строительство целесообразно начинать после завершения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С территории Беларуси выпущены ракеты, есть попадание у поселка Гончаровское на Черниговщине, - председатель ОВА Чаус

Черниговщина (1485) Чаус Вячеслав (50)


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Топ комментарии
+18
найбільша загроза для України і ЗСУ це вороги всередині і навіть на самому верху.
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10.08.2022 15:24
+13
Учитывая постоянные обстрелы с территории БССР, вполне можно было бы и по их аэродромам и скаладам Хаймарсами жахнуть.
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10.08.2022 15:17
+10
Найбільша загроза , яка може звідти бути , це ДРГ по захопленню Рівненської АЕС . З цим потрібно бути дуже пильними.
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10.08.2022 15:20
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10.08.2022 15:14 Ответить
Вони невиправні -- горбатого тільки могила виправить
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10.08.2022 15:16 Ответить
Учитывая постоянные обстрелы с территории БССР, вполне можно было бы и по их аэродромам и скаладам Хаймарсами жахнуть.
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10.08.2022 15:17 Ответить
білоруси змусили нас вести бойові дії на їх території.
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10.08.2022 15:34 Ответить
Найбільша загроза , яка може звідти бути , це ДРГ по захопленню Рівненської АЕС . З цим потрібно бути дуже пильними.
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10.08.2022 15:20 Ответить
найбільша загроза для України і ЗСУ це вороги всередині і навіть на самому верху.
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10.08.2022 15:24 Ответить
То підірвіть хоча б міст через Дніпро, той що біля м. Славутич.
Тоді залишиться тільки напрямки з півночі і сходу...
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10.08.2022 15:22 Ответить
Минский таракан трус похлеще путлера...к тому же ему известно...что в в Украине воюют две бригады белорусских добровольцев...к которым могут примкнуть его опричники...
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10.08.2022 15:28 Ответить
таракани вже давно обстрілюють Україну і вбивають наших людей.їх зупинять тільки адекватні дії ВСУ.
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10.08.2022 15:37 Ответить
А чого в них там бавовна не трапляється? Курців немає, чи що?
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10.08.2022 15:43 Ответить
не розумію, чому до сих пір не вїбали?
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10.08.2022 16:15 Ответить
Тому що "Інтересам України відповідає розвиток прагматичного українсько-білоруського торговельно-економічного співробітництва" (цитата з сайту Посольства України в Білорусії).
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10.08.2022 16:32 Ответить
БМП и БМД подтягивайте ближе к границе, в машинах оставляйте тройной б/к, тосол и гидрашку. В двигатель нормальное масло лейте.
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10.08.2022 19:04 Ответить
Давай, давай....кажуть HIMERSи )))
Well come дебіли to UKRAINE!!!
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10.08.2022 19:36 Ответить
привітати їх якимись мінометами чи дронами,
якщо не будуть такі впевнені у безкарності то одразу засцють
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10.08.2022 19:50 Ответить
 
 