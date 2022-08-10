На территории Беларуси, близко к нашим границам, размещено много российской техники, - Чаус о вероятности наступления

Глава Черниговской ОВ подчеркнул, что угроза наступления с территории России или Беларуси остается.

Об этом сообщил в интервью "Суспільному" глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси остается. Риск есть. Он был месяц назад, два, три и сейчас остается. До тех пор пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещено много российской техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Людей нет, но техника есть. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза. То есть мы должны быть готовы. Мы точно видим по всем сводкам и разведке, в том числе, что нам нельзя расслабляться", - подчеркнул Чаус.

По его словам, время от приказа российского командования для воинских частей наступать на Черниговщину снова до фактического приближения их техники с личным составом к границам Украины, это фактически время на перемещение личного состава и может составлять от трех дней до недели.

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Однако он также отметил, что не говорит об увеличении угрозы, она существует по-прежнему после деоккупации. Кроме того, по его мнению, если россияне и отважятся снова наступать, то, вероятно, изменят свою тактику, потому что получили здесь другой опыт. А вот белорусы маловероятно, что пойдут воевать, делится глава ОВА.

Сейчас в области работает много добробатов, громады получают строительные материалы для восстановления поврежденных домов, ведется устройство модульных городков, подключение к ним коммуникаций. Впрочем, по словам Чауса, возобновление не будет скорым, а новое строительство целесообразно начинать после завершения войны.

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