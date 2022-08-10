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США будут оказывать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется", - Пентагон
Соединенные Штаты и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Латвию.
По словам Остина, военную помощь будут оказывать "столько, сколько потребуется".
"Мы стремимся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты их суверенной территории", - подчеркнул министр обороны США.
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+40 Анатолий К #427424
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+30 Alex Dev #442192
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+26 Stepan Ivanoff
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пистон, простите, циркон топливом для гневного ответа?
Не видно было проросийскость зели?
что кремль ******** пыль глотать.
США молодець. Спасибі за підтримку України.👍👍👍
Но рабZeя бубнит...патерь нет..все идёт по плану...за полгода взяли Херсон...
щоб ми без вас робили???
(без вас і без тих хто не дивлячись на... отє, оцінив мужність ЗСУ і підступність нахабного *****)
без такого надійного плеча ми б вже давно вдавилися асфальтом...
Как Аляску.
Украина исконно Американская земля.
урок кацапней не усвоен, судя по всему.
хорошо. урок повторят.