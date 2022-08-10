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Новости Помощь Украине Война
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США будут оказывать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется", - Пентагон

остін

Соединенные Штаты и его союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Латвию.

По словам Остина, военную помощь будут оказывать "столько, сколько потребуется".

"Мы стремимся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты их суверенной территории", - подчеркнул министр обороны США.

Смотрите: Остин прибыл в Латвию для обсуждения поддержки Украины и безопасности в регионе. ВИДЕО

Пентагон (1467) помощь (7863) США (27090) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+40
Дякую, реальні друзі, реальні брати. Є надія, що Америка нас витягне з пащі потвори, бо де США там благополуччя, мир, процвітання, а де московія там смерть, кров, катування і постійне рабство.
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10.08.2022 15:23
+30
А ще допоможе позбутися щурів і кротів при владі.
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10.08.2022 15:28
+26
Спасибо гражданам и правительству США
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10.08.2022 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Шойгу уже заправил топливом свой пистон, простите, циркон топливом для гневного ответа?
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10.08.2022 15:21 Ответить
Воображаю Шойгу в середине леса, одетого под шамана в шкурах с костями, наполняя огромный грязный шприц из бурлящего и страшно воняющего котла на костре.
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10.08.2022 15:59 Ответить
Дякую, реальні друзі, реальні брати. Є надія, що Америка нас витягне з пащі потвори, бо де США там благополуччя, мир, процвітання, а де московія там смерть, кров, катування і постійне рабство.
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10.08.2022 15:23 Ответить
А ще допоможе позбутися щурів і кротів при владі.
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10.08.2022 15:28 Ответить
Да ну, Алекс. Мудрый нарИд выбрал, а теперь: "спасите-помогите" от кротов?

Не видно было проросийскость зели?
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10.08.2022 20:41 Ответить
США безумовно краще ніж расєя, але на рахунок благополуччя і процвітання ти загнув конкретно
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10.08.2022 20:40 Ответить
і це ми ще не починали контрнаступ
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10.08.2022 15:24 Ответить
Дякую народу США за довіру.
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10.08.2022 15:25 Ответить
Слова не мальчика но мужа
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10.08.2022 15:26 Ответить
Спасибо гражданам и правительству США
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10.08.2022 15:29 Ответить
В переводе с дипломатического Ллойд Остин сказал,
что кремль ******** пыль глотать.
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10.08.2022 15:30 Ответить
А шо єму астайоцццца іщо дєлать... развє шта в пааартки, ,- єта лудшєє чо он можете 😝😝😝😝😝😜🤪
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10.08.2022 15:34 Ответить
***** отрежут так, чтобы не выросло=)
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10.08.2022 15:37 Ответить
Чи тільки пилюку Zамахається ковтати? В скабеєвої досвід є. Глотати не пилюку.
США молодець. Спасибі за підтримку України.👍👍👍
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10.08.2022 15:38 Ответить
Хмырь мавзолейный сказал и Ольга *********...подтвердила..что Украина под внешним управлением... главное что не Порошенко...он неуправляемый... И не договороспособный бандеровец...
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10.08.2022 15:32 Ответить
Ну й нехай нами керує Америка, прям злякалися що ********* про нас так думають. Ще хай 100 разів повторять. А їми шизофрєнік керує.
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10.08.2022 15:37 Ответить
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10.08.2022 15:38 Ответить
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10.08.2022 15:38 Ответить
Пішов на дно за мацквой.
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10.08.2022 15:40 Ответить
Американская разведка утверждает...что хмырей путлера в Украине подохло и рането 87 000...
Но рабZeя бубнит...патерь нет..все идёт по плану...за полгода взяли Херсон...
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10.08.2022 15:38 Ответить
дякуємо..
щоб ми без вас робили???
(без вас і без тих хто не дивлячись на... отє, оцінив мужність ЗСУ і підступність нахабного *****)
без такого надійного плеча ми б вже давно вдавилися асфальтом...
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10.08.2022 15:42 Ответить
Фишка тут в другом...американские вооружения Украине не афишируются...точнее говорят только о тех что разрешает Пентагон...не особо секретных Джавелинах Стингерах и прочих Гимарсах...всего около 40%..,остальное закрытая инфа...
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10.08.2022 15:46 Ответить
Почти коммунизм - от каждого бойца - по возможности, оружие - по потребности !!!
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10.08.2022 15:54 Ответить
С месяц назад уже не закрытую информацию озвучил Юрий Швец...на базах НАТО в Германии и Британии обучаются около 20 000 солдат и офицеров Украины...,типа морские пехотинцы на базе НАТО в Шотландии...где недавно побывал Борис Джонсонюк...видос есть в Ютьюбе..
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10.08.2022 16:01 Ответить
якщо вже міркувати раціонально, то Західній Цивілізації абсолютно доцільно і НЕДОРОГО зупиняти варварів-людожерів, як би нам не було Це сумно, як і тисячі-сотні років тому, на Богом даній родючій Українській землі, кров"ю і пОтом Захисників-Українців.. як це було завжди, про що невдячна, заспана Еуропа не дуже ******** згадувати.. - та ми вже призвичаїлися і до північних пдрів і до цивілізованих геїв
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10.08.2022 16:02 Ответить
Гдето уже было что догоним и перегоним АМЕРИКУ!Свинисобачья парашка твоя очередь.................................................
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10.08.2022 16:08 Ответить
https://www.google.com/maps/@45.0904527,33.594138,143m/data=!3m1!1e3
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10.08.2022 16:08 Ответить
Дякуємо.
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10.08.2022 17:06 Ответить
THANKS ! ДЯКУЮ !
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10.08.2022 17:32 Ответить
нихрена я не пойму этих американцев, то они заверяют что дадут оружия сколько необходимо для окончательной победы , то пентагон говорит что 16 штук хаймерсов достаточно! на такое протяжение фронта разве достаточно?! ЧТО-ТО ТЕМНЯТ!
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10.08.2022 17:41 Ответить
Коленька, вам как теневому главкому и не нужно этого понимать
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10.08.2022 17:43 Ответить
Ви говорите за 140і Хаймерси,м 270 не рахуєте?,Марс 2 теж не рахуєте?
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10.08.2022 23:31 Ответить
Примите нас какимто там штатом Америки.
Как Аляску.
Украина исконно Американская земля.
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10.08.2022 21:12 Ответить
Хочется обнять Остина! Настоящий друг Украины!
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10.08.2022 21:35 Ответить
кацапня уже пыталась соревноваться с американским конвейером. кончилось для кацапни все очень плачевно.
урок кацапней не усвоен, судя по всему.
хорошо. урок повторят.
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10.08.2022 22:35 Ответить
For as long as it takes for what exactly? For a complete victory? For Ukraine's survival until some kind of ceasefire deal is struck? Few expressions in the English languages are as ambiguous as "as long as it takes."
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11.08.2022 00:19 Ответить
 
 