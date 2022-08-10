Удары по технике и живой силе рашистов позволяют "расшатать уже не такие стройные ряды оккупантов", - Гуменюк
Главным способом воздействия на российских захватчиков в Херсонской области сейчас удары по скоплению военной техники и живой силы.
Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас это один из основных методов ведения нашего огневого контроля... Это способ воздействия на врага, это удары по очагам военной техники, живой силы и это, в частности, метод немного расшатать уже не такие стройные ряды оккупантов. Поскольку это попадание и в командные, и в опорные пункты, которые готовились как стартовые для ведения поражений и боевых действий, поэтому оккупант сейчас сжат нашими действиями, не может продвигаться вперед по суше и практикует, к сожалению, только контрбатарейный метод ведения боев – это обстрелы из РСЗО, которыми они бьют по тем населенным пунктам, которые уже освобождены от них, и по тем, которые находятся в наших тыловых районах", – пояснила она.
Гуменюк назвала ночные обстрелы Николаева и пригорода, противоположного берегу Каховского водохранилища
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Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]