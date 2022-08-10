Удары по технике и живой силе рашистов позволяют "расшатать уже не такие стройные ряды оккупантов", - Гуменюк

Главным способом воздействия на российских захватчиков в Херсонской области сейчас удары по скоплению военной техники и живой силы.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас это один из основных методов ведения нашего огневого контроля... Это способ воздействия на врага, это удары по очагам военной техники, живой силы и это, в частности, метод немного расшатать уже не такие стройные ряды оккупантов. Поскольку это попадание и в командные, и в опорные пункты, которые готовились как стартовые для ведения поражений и боевых действий, поэтому оккупант сейчас сжат нашими действиями, не может продвигаться вперед по суше и практикует, к сожалению, только контрбатарейный метод ведения боев – это обстрелы из РСЗО, которыми они бьют по тем населенным пунктам, которые уже освобождены от них, и по тем, которые находятся в наших тыловых районах", – пояснила она.

Гуменюк назвала ночные обстрелы Николаева и пригорода, противоположного берегу Каховского водохранилища

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