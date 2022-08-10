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Новости Война
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За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ, - The Washington Post

крим

Удар по российской авиабазе в оккупированном Крыму нанесли украинские спецназовцы.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Авторы материала считают, что это событие приведет к эскалации конфликта.

В то же время, пишет издание, удар по оккупированному Крыму демонстрирует, что Украина может наносить удары по тылу россиян и бить с большего расстояния.

9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

Также смотрите: На аэродроме в Крыму стояли 30 российских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко. ФОТО+ПЕРЕЧЕНЬ

Крым (26421) обстрел (27731)


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Топ комментарии
+64
Amnesty International, обратите внимание, как близко россияне расположили свои аэродромы к отдыхающим. Это непосредственная угроза гражданскому населению! Сделайте заявление!
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10.08.2022 16:58
+57
Задолбали эти щелкоперы. Сидят там за три-девять земель и умничают про эскалации или не эскалации.
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10.08.2022 15:59
+44
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10.08.2022 16:46
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Страница 2 из 2
Хто б це не зробив,
ГЕРОЯМ СЛАВА, БЕРЕЖИ ЇХ ГОСПОДЬ
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10.08.2022 16:44 Ответить
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10.08.2022 16:46 Ответить
Ну, все... Теперь рассея нападет и будет война!
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10.08.2022 16:46 Ответить
Та то москалі, падлюки, у своєму воєнторгу усяких там калібрів накупляли, глодом опбилися, захміліли та давай один по одному шмаляти, по п'яні. ***** та його **********, ви або свій воєнторг закривайте, або настоянку глоду забороняйте. Та, все одно, СЛАВА ЗСУ!!!
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10.08.2022 16:47 Ответить
Головне правди не казати ворог все читає і аналізує
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10.08.2022 16:48 Ответить
Мы час тут такую правду напишем что дым из ушей пойдёт )
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10.08.2022 23:11 Ответить
Да це був удар під - дих
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10.08.2022 16:48 Ответить
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10.08.2022 16:57 Ответить
Это был Бэтман! Выяснилось, что у него украинские корни, и что он набирает команду из чаклунов и ворожек для дальнейших спецэффектов. Тут уж ничего не поделаешь.
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10.08.2022 16:57 Ответить
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10.08.2022 17:43 Ответить
Обдристович ще вчора всім по секрету розповів, що це наші партизани. Домовились з прапорщиком, і він заніс пристрій. Люся коли відкриває рот, то несе страшну пургу, і зупинитись вже не в змозі, хоч і розуміє, що звалився в штопор.
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10.08.2022 16:57 Ответить
Афєрістовічь давно признавався, що він тільки піздюк ротом.

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10.08.2022 20:58 Ответить
.ідор.
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10.08.2022 22:15 Ответить
Amnesty International, обратите внимание, как близко россияне расположили свои аэродромы к отдыхающим. Это непосредственная угроза гражданскому населению! Сделайте заявление!
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10.08.2022 16:58 Ответить
Только после проплаты Газпром банком. Эмнисти серьёзные пацаны, в кредит не работают.
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10.08.2022 17:54 Ответить
там заявлять, що саме Україна збудувала аеро, а рузькі друзі там просто гуляють
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10.08.2022 18:06 Ответить
Уже и на ету помойку рашистские журналюги добрались с кремлевских методичек пишут
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10.08.2022 17:01 Ответить
Ескалація? Досить вже цю хрень нести.
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10.08.2022 17:01 Ответить
Шива начинает свой танец
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10.08.2022 17:02 Ответить
>Шива начинает свой танец

Шива не підтримує Україну, разом з усією Індією.

Фак індуську шиву.
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10.08.2022 20:22 Ответить
А Сварог Перун підтримує Україну )
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10.08.2022 21:54 Ответить
https://synonyms.reverso.net/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B/ru/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8

sledite za novostyami🧐🤣
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10.08.2022 22:11 Ответить
авжеж- авжеж

це був сам буданов із мінами та гранатами
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10.08.2022 17:06 Ответить
🤣
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10.08.2022 17:07 Ответить
https://www.facebook.com/100017781225575/videos/439011644809658/
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10.08.2022 17:07 Ответить
У меня открывается без проблем.
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10.08.2022 17:28 Ответить
Свежая бавовна на Чонгаре
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10.08.2022 17:10 Ответить
Буданов з поясом шахида,нє?
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10.08.2022 17:17 Ответить
Ні! Він був с памперсом.
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10.08.2022 17:31 Ответить
Кацапи екаліравалі. ескаліравалі да не виескаліроввалі! Якось так.
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10.08.2022 17:22 Ответить
Ескалація буде, і буде щей яка! А ще, вона буде з нашого боку!! Разом з кавунами окремо припливе баржа з рубленими головами росіянців.
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10.08.2022 17:37 Ответить
Якої ще "ескалації" хочуть на заході? Бомби 500 кг, фосфорні бомби, касетні - на житлові будинки - це ще не було ескалацією? Західна преса очевидно якось слабо висвітлювала ці факти.
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10.08.2022 17:44 Ответить
https://youtu.be/GfvixlcrKwE
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10.08.2022 17:51 Ответить
або хаймарс . або тихи прийшов тихо пишов . нам так радисно . що передати неможливо -- далеко в криму хлопки - хлопки - хлопки . нехай виродки на пляжах криму в небо дивляться частише . бо хлопки все ближче -- а потим будуть частенько . не можна так безкарно робити те що вам наказав ***** ------- гитлер говорил убивайте.убивайте. убивайте за всех вас буду отвечать я и закончил выродок в бункере --- это ждет и пукина -- ***** . до суда свои ..соратнички.. и порешат падлюку --- ничего нового история повторяется
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10.08.2022 18:15 Ответить
Буданову Героя України Єрмак шие
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10.08.2022 18:16 Ответить
To Be Continued У сё в труху )
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10.08.2022 18:19 Ответить
Значить, слава українському спецназу!
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10.08.2022 18:19 Ответить
Ура Ура Ура
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10.08.2022 18:21 Ответить
Питання да WP:про який конфлiкт йдеться?У нас вiйна.
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10.08.2022 18:22 Ответить
Спецназ за 200 км це маячня.
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10.08.2022 18:29 Ответить
Харм противорадарная ракетка 66 кг бч до 150 км + самолетик 100 км = 250 км! Ракетка быстрая и не видимая для пво орков.Аминь!
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10.08.2022 18:35 Ответить
похоже что в Вашингтоне боевиков насмотрелись
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10.08.2022 18:37 Ответить
Да ракетка не одна а ракетки!
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10.08.2022 18:38 Ответить
и о погоде ))))
///
почему не сработало ПВО крыма ?

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10093

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10.08.2022 18:40 Ответить
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10.08.2022 22:24 Ответить
пора ***** бункерного #башить...
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10.08.2022 19:13 Ответить
Может и спецназ, в любом случае порадовали
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10.08.2022 19:24 Ответить
Яка екскалація? Вони по Україні вже чим хотіли гатили. Хіба що ще "ядрона бімба" до нас не прилітала.
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10.08.2022 19:46 Ответить
Виглядає повною маячнею. За 260 км провести диверсію такого масштабу на щільно охороняємому аеродромі.... І не тільки провести, а ще й зникнути.
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10.08.2022 20:36 Ответить
Водночас, пише видання, удар по окупованому Криму демонструє, що Україна може завдавати ударів по тилу росіян та бити з більшої відстані Джерело:
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10.08.2022 21:46 Ответить
як ******* казати москалі: 'вСєй прАвди, мИ ужЕ ніКагдА нЄ узнаєМ!"
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10.08.2022 21:25 Ответить
Слава Сварогу Слава Перуну ,,,

Сварога, що створив світ, - це Бог Прави, Яви і Нави, Слава Перуну! і відповідають трьом постатям Триглава
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10.08.2022 22:21 Ответить
Рунвіровець?
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10.08.2022 23:39 Ответить
Что, трясешься, россиянин?
Это правильно,- трясись...
(с) Д. Быков
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10.08.2022 23:38 Ответить
Ніякої атаки не було .То вони самі себе обстріляли.
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11.08.2022 00:39 Ответить
....меньше знаешь лучше спишь! Slawa Soldatam Ukraine
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11.08.2022 09:38 Ответить
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