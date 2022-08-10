За атакой на аэродром в оккупированном Крыму стоит украинский спецназ, - The Washington Post
Удар по российской авиабазе в оккупированном Крыму нанесли украинские спецназовцы.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Авторы материала считают, что это событие приведет к эскалации конфликта.
В то же время, пишет издание, удар по оккупированному Крыму демонстрирует, что Украина может наносить удары по тылу россиян и бить с большего расстояния.
9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ГЕРОЯМ СЛАВА, БЕРЕЖИ ЇХ ГОСПОДЬ
Шива не підтримує Україну, разом з усією Індією.
Фак індуську шиву.
sledite za novostyami🧐🤣
це був сам буданов із мінами та гранатами
///
почему не сработало ПВО крыма ?
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainy/10093
Сварога, що створив світ, - це Бог Прави, Яви і Нави, Слава Перуну! і відповідають трьом постатям Триглава
Это правильно,- трясись...
(с) Д. Быков