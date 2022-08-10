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Трасс вызвала посла Китая для объяснений об учениях КНР у берегов Тайваня

трасс,ліз

В Британии посла просят объяснить действия КНР у территорий Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду вызвала посла Китая в Великобритании Чжэн Цзегуана, чтобы тот объяснил действия Пекина по Тайваню после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напомним, что Китай продолжил свои крупнейшие в истории учения вокруг острова после визита Пелоси на остров.

"Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия своей страны. В последние месяцы мы наблюдаем все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина, угрожающих миру и стабильности в регионе. Соединенное Королевство призывает Китай разрешать какие-либо разногласия мирными средствами, без угрозы или применения силы или принуждения", - говорится в заявлении Трасс.

Читайте также: Китай объявил новые военные учения возле Тайваня. Байден говорит, что китайцы не нападут

Автор: 

Китай (3034) Тайвань (114) военные учения (3462) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+9
На Тайвані нормальна влада тому я впевнений що вони готуються не до шашликів і не закатують оборонний бюджет в асфальт
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10.08.2022 16:29
+5
Фишка тут в другом...
США в 2019 году запретили Маодзедунам Манджурии пользоваться микрочипами Тайваня...товаристч Си попал под Колпак Мюллера...по факту китайская экономика стала Никем и Ничем...
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10.08.2022 16:39
+4
Та хватит уже унижать алиэкспресс
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10.08.2022 16:05
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Намана Пєлосі налітала.
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10.08.2022 16:03 Ответить
Та хватит уже унижать алиэкспресс
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10.08.2022 16:05 Ответить
Кітайса не дурак, кітайса нападе вночі, що б ніхто не побачив
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10.08.2022 16:09 Ответить
Британський льова буде дерти панду
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10.08.2022 16:15 Ответить
На Тайвані нормальна влада тому я впевнений що вони готуються не до шашликів і не закатують оборонний бюджет в асфальт
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10.08.2022 16:29 Ответить
Ну от... А я вже побоювався, що без клоуна обійдеться.
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10.08.2022 16:56 Ответить
китайські засранці ,копіюють дії рашистського варвара, використовуючи війскові погрози, та війскові навчання як це було не раз.Ото б США взяти на озброєння методу рашиста.Як тільки якийсь рашистський чиновник надумав відвідати Крим,тут же Чорне море відвідував би 6 ий флот США.
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10.08.2022 16:38 Ответить
Фишка тут в другом...
США в 2019 году запретили Маодзедунам Манджурии пользоваться микрочипами Тайваня...товаристч Си попал под Колпак Мюллера...по факту китайская экономика стала Никем и Ничем...
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10.08.2022 16:39 Ответить
Трасс - не *******,
Сказала, что осла китая - нах послала...
Потому что он в Тайване,
Хер сосал прям на диване !

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10.08.2022 17:31 Ответить
рашка, китаяшка та кндряшка - бензозаправка, аліекспресс та корито з квашеною капустою
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10.08.2022 18:27 Ответить
Є тепер в світі дві нейтральні теми для початку розмови. Перша - це про погоду, а друга це реакція Китаю на візит Пелосі в рожевому на Тайвань… здається друга більш стає модна.

Але хочеться підняти інші тему, яка буде робити погоду після війни України проти агресії россії - це можливість необхідності якісного розвитку суспільства в Україні і ключ до цієї можливості знаходить у Великобританії. Цим ключем - є англійська мова. В 21 столітті головним капіталом є середній клас не пов'язаний із державними інститутами, а головним капіталом є знання. Можна дискутувати, але вже уряд Японії взяв курс на створення нового креативного середнього класу, факт. Може і Британії до цього придивитися, якщо далі проблеми із фінансами… про це потім.

Можна казати, що в Британії вже є програми типа Мовні курси у Великобританії для студентів Stafford House, Програми навчання в Англії після 11 класу, Велика Британія. Стипендії та гранти, У межах партнерства з українськими університетами у вищих навчальних закладах Великої Британії планується запуск програм подвійних дипломів та відкриття українських студій тощо Це все просто дурня - цим скористаються одниці і ніякого значення для розвитку країни не буде мати значення. Чому - читайте далі…

Але, є одне але - в Україні і до війни до70% відсотків були за межню бідності. А тепер на 6 міс вже і до 90%... Будемо писати прямо, уряд(и) в Україні за 30 років не ставили за мету ні добробут, ні освіту, ні медицину розвивати - нео-феодеодальній системі не потрібен середній клас, та тим більше креативний. І виживати вже під час війни, суспільство і населення буде самостійно. Достатньо одного факту - ріст бідності навіть під час війни і без війни, за рахунок обесцінення гривні на 25% та розкручення інфляції понад 40%. Таким реальний стан справ, ставить перед Заходом одне питання - як закріпити розвиток суспільства в напрямку розвитку демократії. Відповідь очевидна - дати доступ до інформації на Заході. А це доступ до англійської мови. Україні для якісного скачка потрібна експансія не тільки англійської мови, але і літератури, журналістики тощо За англійською мовою йде незвичайне явище - Модернізм, *********** всіх сторін життя.

Це перша війна у світі, та ще у 21 столітті, де не війна імперій, а змістів та понять має значення як і ресурси - зброї і кількості. Тут і Заходу треба переосмислити значення цієї війни для себе і свого розвитку…

Потрібна програма для поглиблення мови як для вчителів вищів та шкіл так і журналістів. Програма онлайн уроків із англомовних країн тощо Всі ці програми доступу до англ. мови потрібні без участі стурбованості чергового уряду в Україні - це ж не треба пояснювати знову.

Британії треба переосмислити своє значення в світі та не дарма цей текст під заявою Ліз Трасс… в неї своє бачення значення освіти у розвитку країни.
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10.08.2022 20:28 Ответить
Цікава та не зрозуміла історія зміни уряду Консерваторів та ще у фіолетових кольорах))

Цікава тим, що ще весною, коли консерватори голосували за довіру Джонсону було зрозуміло, що слабка ланка міністерство фінансів. І опа, криза почалося іщ відставки міністра фінансів Сунака…

Не зрозуміла - а для чого було це все, якщо на фінальних дебатах два кандидата піддалися критиці за своє бачення вирішення проблем іщ фінансами в Королівстві? Проблема залишилася.

Хотілося би більше цю дивну історію вивчити, але доступ до ЗМІ Британії в інтернеті, навіть для України, специфічний через вимогу монетизації. Про Британії легше читати в американських ЗМІ… факт.

Із того що зрозуміло Британія обмежена зараз в інструментах вирішення питань інфляції для сімей та економіки. Може щось і знаємо…

Але нові виклики, війна, завжди привід для прогресу. Тут стає цікава стаття - Сергій Корсунський (Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії ) Про те, наскільки важливою є математика, щоб не залишитися на узбіччі історії. (https://zn.ua/ukr/international/novij-kapitalizm-kim-ukrajina-mozhe-stati-pislja-peremohi.html )

Для Японії Захід відкривала Британії?

Просто цікаво, сама назва статті нічого не нагадує самій Ліз Трасс у її працях? Може Британії потрібно не економити, а робити інвестиції в новий капітал - новий середній клас. А взяти його можна із доступом до освіти молодому поколінню. Тим більше, що із англійською в Британії трохи легше ніж в Японії та Україні. Тут питання в якості? Раз вже Breхit крок перший, то другий нова якість на відміну від старої Європи. А нова Україна в цей потяг, щоб ресурсів нової якості було більше. Ну якось так.

А де ж тут гроші? Якість в знаннях нові технології…

Що з цього приводу думають в Британії?… взнаємо із американської преси))
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10.08.2022 21:18 Ответить
 
 