Трасс вызвала посла Китая для объяснений об учениях КНР у берегов Тайваня
В Британии посла просят объяснить действия КНР у территорий Тайваня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду вызвала посла Китая в Великобритании Чжэн Цзегуана, чтобы тот объяснил действия Пекина по Тайваню после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напомним, что Китай продолжил свои крупнейшие в истории учения вокруг острова после визита Пелоси на остров.
"Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия своей страны. В последние месяцы мы наблюдаем все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина, угрожающих миру и стабильности в регионе. Соединенное Королевство призывает Китай разрешать какие-либо разногласия мирными средствами, без угрозы или применения силы или принуждения", - говорится в заявлении Трасс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США в 2019 году запретили Маодзедунам Манджурии пользоваться микрочипами Тайваня...товаристч Си попал под Колпак Мюллера...по факту китайская экономика стала Никем и Ничем...
Сказала, что осла китая - нах послала...
Потому что он в Тайване,
Хер сосал прям на диване !
Але хочеться підняти інші тему, яка буде робити погоду після війни України проти агресії россії - це можливість необхідності якісного розвитку суспільства в Україні і ключ до цієї можливості знаходить у Великобританії. Цим ключем - є англійська мова. В 21 столітті головним капіталом є середній клас не пов'язаний із державними інститутами, а головним капіталом є знання. Можна дискутувати, але вже уряд Японії взяв курс на створення нового креативного середнього класу, факт. Може і Британії до цього придивитися, якщо далі проблеми із фінансами… про це потім.
Можна казати, що в Британії вже є програми типа Мовні курси у Великобританії для студентів Stafford House, Програми навчання в Англії після 11 класу, Велика Британія. Стипендії та гранти, У межах партнерства з українськими університетами у вищих навчальних закладах Великої Британії планується запуск програм подвійних дипломів та відкриття українських студій тощо Це все просто дурня - цим скористаються одниці і ніякого значення для розвитку країни не буде мати значення. Чому - читайте далі…
Але, є одне але - в Україні і до війни до70% відсотків були за межню бідності. А тепер на 6 міс вже і до 90%... Будемо писати прямо, уряд(и) в Україні за 30 років не ставили за мету ні добробут, ні освіту, ні медицину розвивати - нео-феодеодальній системі не потрібен середній клас, та тим більше креативний. І виживати вже під час війни, суспільство і населення буде самостійно. Достатньо одного факту - ріст бідності навіть під час війни і без війни, за рахунок обесцінення гривні на 25% та розкручення інфляції понад 40%. Таким реальний стан справ, ставить перед Заходом одне питання - як закріпити розвиток суспільства в напрямку розвитку демократії. Відповідь очевидна - дати доступ до інформації на Заході. А це доступ до англійської мови. Україні для якісного скачка потрібна експансія не тільки англійської мови, але і літератури, журналістики тощо За англійською мовою йде незвичайне явище - Модернізм, *********** всіх сторін життя.
Це перша війна у світі, та ще у 21 столітті, де не війна імперій, а змістів та понять має значення як і ресурси - зброї і кількості. Тут і Заходу треба переосмислити значення цієї війни для себе і свого розвитку…
Потрібна програма для поглиблення мови як для вчителів вищів та шкіл так і журналістів. Програма онлайн уроків із англомовних країн тощо Всі ці програми доступу до англ. мови потрібні без участі стурбованості чергового уряду в Україні - це ж не треба пояснювати знову.
Британії треба переосмислити своє значення в світі та не дарма цей текст під заявою Ліз Трасс… в неї своє бачення значення освіти у розвитку країни.
Цікава тим, що ще весною, коли консерватори голосували за довіру Джонсону було зрозуміло, що слабка ланка міністерство фінансів. І опа, криза почалося іщ відставки міністра фінансів Сунака…
Не зрозуміла - а для чого було це все, якщо на фінальних дебатах два кандидата піддалися критиці за своє бачення вирішення проблем іщ фінансами в Королівстві? Проблема залишилася.
Хотілося би більше цю дивну історію вивчити, але доступ до ЗМІ Британії в інтернеті, навіть для України, специфічний через вимогу монетизації. Про Британії легше читати в американських ЗМІ… факт.
Із того що зрозуміло Британія обмежена зараз в інструментах вирішення питань інфляції для сімей та економіки. Може щось і знаємо…
Але нові виклики, війна, завжди привід для прогресу. Тут стає цікава стаття - Сергій Корсунський (Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії ) Про те, наскільки важливою є математика, щоб не залишитися на узбіччі історії. (https://zn.ua/ukr/international/novij-kapitalizm-kim-ukrajina-mozhe-stati-pislja-peremohi.html )
Для Японії Захід відкривала Британії?
Просто цікаво, сама назва статті нічого не нагадує самій Ліз Трасс у її працях? Може Британії потрібно не економити, а робити інвестиції в новий капітал - новий середній клас. А взяти його можна із доступом до освіти молодому поколінню. Тим більше, що із англійською в Британії трохи легше ніж в Японії та Україні. Тут питання в якості? Раз вже Breхit крок перший, то другий нова якість на відміну від старої Європи. А нова Україна в цей потяг, щоб ресурсів нової якості було більше. Ну якось так.
А де ж тут гроші? Якість в знаннях нові технології…
Що з цього приводу думають в Британії?… взнаємо із американської преси))