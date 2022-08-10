Трасс вызвала посла Китая для объяснений об учениях КНР у берегов Тайваня

В Британии посла просят объяснить действия КНР у территорий Тайваня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду вызвала посла Китая в Великобритании Чжэн Цзегуана, чтобы тот объяснил действия Пекина по Тайваню после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напомним, что Китай продолжил свои крупнейшие в истории учения вокруг острова после визита Пелоси на остров.

"Я поручила официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия своей страны. В последние месяцы мы наблюдаем все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина, угрожающих миру и стабильности в регионе. Соединенное Королевство призывает Китай разрешать какие-либо разногласия мирными средствами, без угрозы или применения силы или принуждения", - говорится в заявлении Трасс.

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