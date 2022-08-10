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Новости Война
10 001 23

Рашисты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили", - ГУР МО

мелітополь

Оккупационные власти проводят на оккупированных территориях пропагандистскую кампанию, направленную на разочарование жителей в украинских властях и неверие возможности освобождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывать следующую информацию: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина уже не та, какой была". Меры настроены на подрыв морально-психологической устойчивости оставшегося в городе украинско-настроенного населения", - пояснили разведчики.

В ГУР МО призвали жителей оккупированных территорий помнить, что все украинские земли будут обязательно освобождены, Украина останется неделимым и унитарным государством, а каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие.

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Автор: 

дезинформация (344) Мелитополь (615) оккупация (10188) пропаганда (3692) разведка (4192)


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Топ комментарии
+18
Ця війна чітко розставила всі пріоритети:

🔸Мова - то серце нації,

🔸Віра - то її душа,

🔸ЗСУ - то її м`язи,

🔸Русофобія - то її імунна система.

Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."

Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.

Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.

Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.

Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі. https://t.me/Sharpreview/16223 https://t.me/Sharpreview/16223

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10.08.2022 16:56
+15
Від "хлопка" у місті Сакі
У туристів рвуться сраки
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10.08.2022 16:20
+15
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10.08.2022 16:24
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Правила форума Совет форумчан
Займіться ділом. Цю муйню транслюють всі ватні ТВ канали. Щоб взнати такі "новасті" послуг ГУР Міноборони не потрібно.
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10.08.2022 16:20 Ответить
не мішай, ВАНИ(Будан і Гогі) - працУют!! провели спєцапірацию, по заваладінню такою ціннаю інфою. Звєзду Хероів - абоім, негайно!!!!

ДБЛЫ БЛД!!!!!!!!
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10.08.2022 16:48 Ответить
сказочные ******** лучше бы ******* бы с трансформатором нежели ******* фаназии от ***** кстати а как там ***** поживает что то не слышно его пердежа по поводу нападения на Крым помните ***** Димона который грозился если хоть попробуйте Крым тронут типа атомной бомбой ответим ну и как там с реакцией ***** Минубийство в Кокошнике молчит пропагандоны молчат вроде как и не было прилета и не было взрывов и вообще вы о чем...
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10.08.2022 17:09 Ответить
Проблема в том, что Украина не признает своей причастности к атаке Крыма.
А так хз что в головах у русских, может после признания и ********* бы, даже не знаешь, что в этом случае хуже.
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10.08.2022 17:48 Ответить
Они уже точно не звезданут! Поняли простую вещ,что после этого в Украине появиться несколько тысяч облученых- обреченных.
И среди них найдеться несколько сотен у которых "упадет планка", которые поедут группами на расею просто резать расейский скот. Им не нужны ни деньги,ни ценности - только МЕСТЬ!
Вопрос " сколько мужского населения в форме они просто уничтожат?
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10.08.2022 21:09 Ответить
Від "хлопка" у місті Сакі
У туристів рвуться сраки
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10.08.2022 16:20 Ответить
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10.08.2022 16:24 Ответить
всех кто на парашу, сваливайте в одну кучу.
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10.08.2022 16:30 Ответить
Федул, что губы надул? -
Да кафтан прожег. -
Зачинить можно. -
Да иглы нет. -
А велика дыра? -
Да один ворот остался.
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10.08.2022 16:29 Ответить
Людеи нахлобучуют
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10.08.2022 16:38 Ответить
Потрібно провести кампанію про розподіл рашки, в Сибіру введено в обіг юані, Таганрог хоче приєднатись до України і таке інше.
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10.08.2022 16:43 Ответить
делайте информационные вбросы про рефию
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10.08.2022 16:49 Ответить
У*бите там Химарсами чтобы *делители* побегали в обдрыстаных штанах прячась в норах
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10.08.2022 16:53 Ответить
И не удивляюсь, лживость и подлость у москалей в крови!
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10.08.2022 16:55 Ответить
Ця війна чітко розставила всі пріоритети:

🔸Мова - то серце нації,

🔸Віра - то її душа,

🔸ЗСУ - то її м`язи,

🔸Русофобія - то її імунна система.

Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."

Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.

Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.

Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.

Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі. https://t.me/Sharpreview/16223 https://t.me/Sharpreview/16223

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10.08.2022 16:56 Ответить
За звичай що кацапня нам пророкує стається з кацапами.
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10.08.2022 17:11 Ответить
"На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. Источник:

А я то, сижу как дурак! Напишите пожалуйста где можно злотые получить или можно евро? Хмельнитчина кому досталась?
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10.08.2022 17:17 Ответить
Это будет независимый анклав в составе ЕС и НАТО.
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10.08.2022 17:53 Ответить
Рейкьявик уже взяли ****** ?
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10.08.2022 17:32 Ответить
Тобто, якщо частина України - вже польська, то вона автоматично під парасолької НАТО? І в ЕС? Дурний в кацапів тамада, тай конкурси дебільні.
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10.08.2022 17:40 Ответить
Договорняк уже не видит только слепоглухой,давно поделили.

Бодание под Донецком-представление для плебса ибо один быстро слить не может,второй быстро удовольствоваться небольшим куском после заявлений о денацификации всей страны.

Осенью догрызут Донецкую область и "Минск-3".
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10.08.2022 19:14 Ответить
це твої вологі мрії кацапура, ніяких мінсков вже не буде. Переговори тільки про капітуляцію росії та розміру репарацій.
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10.08.2022 21:03 Ответить
 
 