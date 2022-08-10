Рашисты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили", - ГУР МО

Оккупационные власти проводят на оккупированных территориях пропагандистскую кампанию, направленную на разочарование жителей в украинских властях и неверие возможности освобождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывать следующую информацию: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина уже не та, какой была". Меры настроены на подрыв морально-психологической устойчивости оставшегося в городе украинско-настроенного населения", - пояснили разведчики.

В ГУР МО призвали жителей оккупированных территорий помнить, что все украинские земли будут обязательно освобождены, Украина останется неделимым и унитарным государством, а каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие.

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