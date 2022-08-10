Рашисты пытаются убедить жителей оккупированных территорий в том, что "Украину уже поделили", - ГУР МО
Оккупационные власти проводят на оккупированных территориях пропагандистскую кампанию, направленную на разочарование жителей в украинских властях и неверие возможности освобождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывать следующую информацию: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От России некуда бежать. Украина уже не та, какой была". Меры настроены на подрыв морально-психологической устойчивости оставшегося в городе украинско-настроенного населения", - пояснили разведчики.
В ГУР МО призвали жителей оккупированных территорий помнить, что все украинские земли будут обязательно освобождены, Украина останется неделимым и унитарным государством, а каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие.
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ДБЛЫ БЛД!!!!!!!!
А так хз что в головах у русских, может после признания и ********* бы, даже не знаешь, что в этом случае хуже.
И среди них найдеться несколько сотен у которых "упадет планка", которые поедут группами на расею просто резать расейский скот. Им не нужны ни деньги,ни ценности - только МЕСТЬ!
Вопрос " сколько мужского населения в форме они просто уничтожат?
У туристів рвуться сраки
Да кафтан прожег. -
Зачинить можно. -
Да иглы нет. -
А велика дыра? -
Да один ворот остался.
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.
Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі. https://t.me/Sharpreview/16223 https://t.me/Sharpreview/16223
А я то, сижу как дурак! Напишите пожалуйста где можно злотые получить или можно евро? Хмельнитчина кому досталась?
Бодание под Донецком-представление для плебса ибо один быстро слить не может,второй быстро удовольствоваться небольшим куском после заявлений о денацификации всей страны.
Осенью догрызут Донецкую область и "Минск-3".