Страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram разблокировали

Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" была разблокирована после обращения Минцифры к компании Meta.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Страница Ассоциации защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию", - написал глава министерства.

Также он отметил, что Украина ожидает разблокирования и других страниц в соцсети, связанных с "Азовом".

Напомним, 9 августа стало известно, что Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и несколько других аккаунтов, связанных с полком "Азов".

После этого Минцифры обратилось к Meta с просьбой разблокировать аккаунты.

Также читайте: Украденное из Украины зерно перевозят 87 судов, – посол Украины в Ливане