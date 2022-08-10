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Страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram разблокировали

instagram

Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" была разблокирована после обращения Минцифры к компании Meta.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Страница Ассоциации защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию", - написал глава министерства.

Также он отметил, что Украина ожидает разблокирования и других страниц в соцсети, связанных с "Азовом".

Напомним, 9 августа стало известно, что Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и несколько других аккаунтов, связанных с полком "Азов".

После этого Минцифры обратилось к Meta с просьбой разблокировать аккаунты.

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Азов (800) блокирование (471) Instagram (49)


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а какого *** блокировали не сказали? гандоны цукерберговские, я в ФБ из бана не вылезаю!
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10.08.2022 19:04 Ответить
Це тому що Пейсбук для України модерує кацапня
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10.08.2022 20:58 Ответить
В министерстве крутые люди работают. Наконец чтото изменилось. Реальная помощь.
Представьте при Кучме такую ситуацию .
Даже телефон не подняли бы.
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10.08.2022 21:05 Ответить
 
 