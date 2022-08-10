Страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram разблокировали
Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" была разблокирована после обращения Минцифры к компании Meta.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Страница Ассоциации защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию", - написал глава министерства.
Также он отметил, что Украина ожидает разблокирования и других страниц в соцсети, связанных с "Азовом".
Напомним, 9 августа стало известно, что Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и несколько других аккаунтов, связанных с полком "Азов".
После этого Минцифры обратилось к Meta с просьбой разблокировать аккаунты.
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